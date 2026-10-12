המשטרה קיבלה אישור מהיועצת המשפטית לממשלה לחקור את ח"כ יצחק קרויזר מעוצמה יהודית, בחשד שהיה מעורב ב תקרית האלימה שבה נפצעו שלושה שוטרים במצפה יריחו לפני כשבוע וחצי. קרויזר דחה אתמול (ראשון) טענות לפיהן הוא ומנכ"ל המפלגה איתיאל ניימן היו מעורבים באלימות נגד השוטרים , והבוקר הציג תמונות שבהן נראות שריטות וחבלות על גופו, לצד סרטון שבו לדבריו נראה כי לא הופעלה כל אלימות כלפי השוטרים. עוד טען כי הכוח המשטרתי ריסס גז פלפל לעברו וגם לעבר תינוקת.

התיעוד שפרסם קרויזר ( צילום: שימוש לפי סעיף 27א' בחוק זכויות יוצרים )





האירוע החל כשכוח בילוש של מחוז ש"י הגיע למצפה יריחו כדי לעצור חשוד שנהג ברכב, שעל פי החשד היה מעורב לפני כן בתקיפה. בניסיון להתחמק ממעצר, על פי החשד, החשוד נמלט לאזור שבו נערכה אזכרה - ואז התפתחו עימותים במקום. "במהלך האזכרה הופעלה אלימות מצד שוטרים כלפי ח"כ קרויזר, מנכ״ל המפלגה איתיאל ניימן ויועצו של חבר הכנסת", אמרו בלשכת קרויזר.

הבוקר הודיעה המשטרה כי התיק יעבור לטיפולה של יחידה להב 433, שבה נוהגים לחקור חברי כנסת בחשד למעורבות באירועים פליליים. לפי המשטרה, הדרישה להעברת התיק הגיעה מראש אגף החקירות. מפקד מחוז ש"י ביקש לגבות את שוטרי תחנת מעלה אדומים שם נחקר התיק עד כה, ובמשטרה ציינו כי שלושה חשודים שנעצרו בחשד למעורבות באירועים - שוחררו אמש למעצר בית.

במשטרה אמרו כי במהלך המהומה שהתפתחה במקום, הותקפו שוטרים. אחד מהם הוא לוחם יס"מ שסבל משבר באפו, ואחד אחר הוא שוטר סיור ששבר את ידו. זמן קצר לאחר שדעכו העימותים, הגיע למקום השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר - ולפי עדות קצין משטרה, התנהל באופן כוחני ומתלהם, והתעלם מהכוח המשטרתי במופגן. בן גביר הכחיש את הטענות נגדו, וטען שרק נקלע למקום מאחר שהגיע לאזכרה שנערכה באזור ונכח בשולי העימות. לדברי הקצין, במהלך האירוע נשמעו לעבר השוטרים גם קריאות "אתם נאצים".

התמונות שפרסם קרויזר: חבלות ושריטות על הגוף אחרי התקרית במצפה יריחו ( צילום: שימוש לפי סעיף 27א' בחוק זכויות יוצרים )

קרויזר הגיש אתמול תלונה במח"ש, כשבוע וחצי אחרי האירוע, ואמר: "הגעתי למח"ש כדי להגיש תלונה נגד השוטרים שהתנהגו בצורה מחפירה במהלך ערב זיכרון במצפה יריחו לזכר ארבעה קדושים שנפלו בלבנון, בהם חבר ילדותי אביעד ניימן הי"ד. במהלך האירוע נקלעתי לדין ודברים בין המשפחות השכולות לשוטרים במקום. יצאתי, הזדהיתי כחבר כנסת וניסיתי להרגיע את הרוחות ולסייע לשוטרים. לצערי, במקום להרגיע את האירוע, השוטרים הפעילו לטענתי כוח בלתי סביר כלפיי וכלפי הנוכחים.