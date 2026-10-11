, במשטרה בוחנים את מידת מעורבותם של ח"כ יצחק קרויזר ומנכ"ל מפלגת עוצמה יהודית איתיאל ניימן. בתום הבדיקה ייתכן והשניים יזומנו לחקירה או למסירת עדות פתוחה במשטרה.

, במשטרה בוחנים את מידת מעורבותם של ח"כ יצחק קרויזר ומנכ"ל מפלגת עוצמה יהודית איתיאל ניימן. בתום הבדיקה ייתכן והשניים יזומנו לחקירה או למסירת עדות פתוחה במשטרה.