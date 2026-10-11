כשבוע וחצי אחרי התקרית האלימה שבה נפצעו שלושה שוטרים במצפה יריחו, במשטרה בוחנים את מידת מעורבותם של ח"כ יצחק קרויזר ומנכ"ל מפלגת עוצמה יהודית איתיאל ניימן. בתום הבדיקה ייתכן והשניים יזומנו לחקירה או למסירת עדות פתוחה במשטרה.
בתקרית, שנחשפה ב-ynet, שלושת השוטרים נפצעו בעימות עם מתנחלים בעת פעילות מבצעית במצפה יריחו. אחד מהם הוא לוחם יס"מ שסבל משבר באפו, ואחד אחר הוא שוטר סיור ששבר את ידו. במהלך האירוע אף נגרם נזק לניידת בילוש באמצעות סכין. כעת במשטרה בוחנים חומרים הנוגעים להתרחשויות.
האירוע החל כשכוח בילוש של מחוז ש"י הגיע למצפה יריחו כדי לעצור חשוד שנהג ברכב שעל פי החשד היה מעורב מוקדם יותר באותו יום בתקיפה. בניסיון להתחמק ממעצר, החשוד נמלט לאזור שבו נערכה אזכרה. במהלך ניסיון המעצר, התפתח עימות בין מתנחלים שנכחו באזכרה לבין הכוחות. לטענת גורמים במשטרה, במהלך המהומה שהתפתחה במקום, הותקפו שוטרים.
זמן קצר לאחר שדעכו העימותים, הגיע למקום השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר - ולפי עדות קצין משטרה, התנהל באופן כוחני ומתלהם, והתעלם מהכוח המשטרתי במופגן. בן גביר מכחיש את הטענות נגדו, טוען שרק נקלע למקום מאחר שהגיע לאזכרה שנערכה באזור ונכח בשולי העימות. לדברי הקצין, במהלך האירוע נשמעו לעבר השוטרים גם קריאות "אתם נאצים".