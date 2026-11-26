בזמן סנקציות ומשבר כלכלי ואנרגטי לאיראן חשוב להפגין שגרה ולהמשיך לקיים תערוכות ואירועים המציגים אותה כמי שמצליחה לעמוד מול הסנקציות והמצב הכללי הקשה. בימים האחרונים מדגיש הנשיא פזשכיאן בלי הפסקה כי על התושבים לחסוך. הוא התראיין בחושך מלשכתו ואף טען כי למרות שהוא הנשיא, הוא

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