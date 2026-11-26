בזמן סנקציות ומשבר כלכלי ואנרגטי לאיראן חשוב להפגין שגרה ולהמשיך לקיים תערוכות ואירועים המציגים אותה כמי שמצליחה לעמוד מול הסנקציות והמצב הכללי הקשה. בימים האחרונים מדגיש הנשיא פזשכיאן בלי הפסקה כי על התושבים לחסוך. הוא התראיין בחושך מלשכתו ואף טען כי למרות שהוא הנשיא, הוא ישן עם מעיל ובגדים מלאים ולא מפעיל שום אמצעי חימום בביתו, אך במקביל, האירועים ומופעי הראווה במדינה נמשכים, גם אם הנשיא הוא לאו דווקא זה שמקדם אותם.
התערוכה הראוותנית בטהרן - צפו:
בין הימים שלישי לשישי בשבוע שעבר התקיימה במגדל מילאד הנמצא בצפון-מערב טהרן תערוכה גדולה ומוארת במיוחד בשם CITEX, תחת הכותרת: "איראן חלוצה". במסגרת התערוכה הציגו חברות שונות את הישגיהן ויכולותיהן בתחומי הטכנולוגיות העירוניות והפתרונות החדשניים לניהול ערים. התערוכה אורגנה על ידי הארגון לטכנולוגיות מודרניות של עיריית טהרן.
ראש עיריית טהרן, עלי רזא זאכאני, המזוהה עם המחנה השמרני, השתתף בפתיחה ומסר: "עבור המתבוננים באיראן מחו"ל, טהרן משמשת סמל. האויבים מבקשים לערער את עצמאותנו, לכבוש את איראן ולפלג אותה. המאמצים נכשלו וימשיכו להיכשל. עלינו להסתמך על ידע וחדשנות ולנוע בדרך של כבוד ושגשוג בהתבסס על אמונה. אני מקווה שבקרוב נחזק את איראן ככל האפשר על ידי הגדלת היכולות והכוח המדעי שלה".
התיעוד שיצא מ- CITEX לא מתיימר להציג חיסכון כלשהו. בסוכנות מהר האיראנית תמכו בתערוכה וכתבו בשבוע שעבר: "ארגון תערוכות מסוג זה, בנסיבות רגילות, דורש תכנון קפדני, תיאום בין גופים שונים, אספקת תשתיות תפעוליות וניהול מגוון פעילויות במקביל. עם זאת, קיומן של תערוכות כאלה בצל מלחמה, לחצים חיצוניים ואילוצים כלכליים, חושף היבטים נוספים לחשיבותן. זה לא רק הקמת אולמות תערוכה או כינוס חברות תחת קורת גג אחת, אלא מדובר בשימור היכולת להמשיך בפעילות, בהמשך התכנון ובקיום אירוע רחב היקף, בזמן שפעילויות כלכליות ותפעוליות רבות ניצבות בפני אילוצים ואתגרים משמעותיים".
עוד הודגש: "מלחמה, סנקציות ולחצים כלכליים נועדו לשבש את המהלך התקין של פעילות האומה, לערער את האמון הכלכלי ולהגביל את הפיתוח. מטרת הלחצים החיצוניים היא להציג את איראן כמדינה המאופיינת בקיפאון, בידוד וחוסר יכולת כלכלית. בתנאים כאלה, המשך הפעילות הכלכלית, יישום התוכניות העירוניות ואירוח אירועים גדולים משקפים את שימור היכולת של המדינה ואת המשך תפקוד המוסדות הציבוריים".
חוסר התיאום גרם לבהלה
לקראת פתיחת התערוכה הוצבו שלטי פרסומת מוארים ברחובות טהרן. גם כיכר אזאדי המוכרת קושטה, ובערב יום שני שעבר התקיים בה מופע זיקוקים חגיגי לרגל הפתיחה. בהמשך התברר כי לא כל תושבי האזור עודכנו מראש באירוע ובקולות הצפויים להישמע ממנו. כלי תקשורת איראניים נאלצו להבהיר באותו היום כי "קול הפיצוץ שנשמע בטהרן נגרם עקב טקס בכיכר אזאדי". המתיחות הביטחונית באיראן ובאזור כולו מעלה את הצורך בפרסום הסבר רשמי לכל רעש חריג.
יש לציין כי בימים האחרונים דאגה איראן לקיים אירועים גדולים נוספים מלבד תערוכת CITEX, כמו תערוכת IRAN METAFO, ששר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י אף הגיע לבקר בה בשישי האחרון. מדובר בתערוכה בתחום התעשייה הכבדה, פלדה, כרייה ומתכות, שלמרות גודלה ומאות החברות שהציגו בה, זכתה למינוף קטן יותר בתקשורת האיראנית והציגה יותר את שיקום התחום שנפגע במלחמות האחרונות.
עראקצ'י מסר בביקורו בתערוכה: "תעשיית הפלדה של איראן ספגה תקיפות אכזריות מצד ארה"ב וישראל. הנזקים נמצאים כעת בתהליך תיקון, וקיימות תוכניות להשיב את כושר ייצור הפלדה לרמות שלפני המלחמה. היה לי לכבוד להשתתף בתערוכה, המארחת למעלה מ-500 חברות, בהן כ-50 חברות זרות שהביעו את נכונותן לקחת חלק בתעשייה זו. היא מהווה סמל לעמידה האיתנה, לנחישות ולחוסן הבלתי ניתן לשבירה של איראן". בנוסף, אתמול (רביעי) נפתחה במשהד תערוכת "הישגי תעשיית התעופה והחלל".
הערוצים המזוהים עם המשטר האיראני ממשיכים לדווח, גם בימים האחרונים, על התכנסויות ליליות לתמיכה במשטר. גם אלה כוללות מופעים שלא חוסכים במשאבי המדינה, ומשמשים לתעמולה ולהצגת שגרה ושליטה בדעת הקהל. ביום שישי האחרון אף דאגו להביא רובוט מתערוכת CITEX להתכנסות הלילית בכיכר המהפכה בטהרן, שהפגין יכולות חריגות כשקרא: "מוות לישראל".
בין תערוכה נוצצת - לחיסכון
מלשכת הנשיאות האיראנית נמשכות בינתיים הקריאות לחסוך. אתמול (רביעי) מסר נשיא איראן מסעוד פזשכיאן: "אני משוכנע כי קיים פוטנציאל משמעותי לחיסכון ברחבי המדינה. באמצעות שינוי דפוסי הצריכה, ניתן להשיג חיסכון של 30-40 אחוזים במגזרים מסוימים".
עוד אמר בנושא לאורך הימים האחרונים: "אנחנו צופים קשיים בחורף הקרוב. במקרה של מחסור, על המגזר התעשייתי והיצרני להיות האחרון בו מופסקת אספקת החשמל והגז. קיים פוטנציאל משמעותי לצמצום הצריכה בתחומי החשמל, הגז הטבעי, הבנזין והסולר. הבעיה אינה מסתכמת רק במחסור במשאבים, חלק מהעניין נובע מהגישה הניהולית שלנו ומדפוסי הצריכה שלנו. אין צורך להשאיר את כל האורות דולקים או לחמם יתר על המידה כל חדר. ניתן להנמיך את הטמפרטורה ולחיות תוך צריכת כמות מופחתת של אנרגיה. הלחימה אינה מוגבלת לחזית הצבאית בלבד. חלק ניכר ממנה מתנהל בזירות הכלכלה וניהול המשאבים, תחומים שבהם עלינו ליישם רפורמות". בהתייחס לישראל וארה"ב הוסיף: "מטרתם היא לכפות עלינו כניעה באמצעות מצור וסנקציות. עלינו להמשיך לפעול למען פיתוח ולשמר את אורח חיינו, ובמקביל לחזק את יכולתנו לעמוד בפני הלחצים".
דני סיטרינוביץ, לשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר באמ"ן וכיום חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר השיעי ב-INSS, אמר ל-ynet: "בהנהגה האיראנית ברור שיש מחלוקת לגבי האופן שנכון להציג את המצוקה בה נמצאת איראן תחת המצור הימי האמריקני. מצד אחד פזשכיאן, שממחיש בסופו של דבר את הקושי המשמעותי ואת הצורך לחסוך כמה שניתן בגלל האתגר האנרגטי והכלכלי שקיים כרגע באיראן, ומנגד יש אנשים שחושבים בדיוק ההיפך – שנכון להראות שהמצור לא פוגע, שזו נסיגה לצורך עלייה ולכן בסופו של יום לא צריך להיראות 'מסכנים', אלא ככאלה שיכולים להתמודד בצורה יחסית קלה מול המצור הימי שלא באמת פוגע במרקם החיים באיראן. אנחנו רואים את שתי הגישות הללו, בין אותה תערוכה מאד נוצצת לבין הגישה המאוד מתונה של פזשכיאן, שרוצה לחדד את הקושי האיראני, גם כדי להפעיל לחץ על הגורמים הרלוונטיים כדי להגיע להסכם".