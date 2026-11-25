. בשבועות האחרונים פורסמו לא מעט התבטאויות של הנשיא סביב הנושא, אך קטע שהפיץ תאגיד השידור האיראני בסוף השבוע, וניסה להציג את הנשיא כמי שנותן דוגמה לעם האיראני, משך אליו לא מעט אש.

. בשבועות האחרונים פורסמו לא מעט התבטאויות של הנשיא סביב הנושא, אך קטע שהפיץ תאגיד השידור האיראני בסוף השבוע, וניסה להציג את הנשיא כמי שנותן דוגמה לעם האיראני, משך אליו לא מעט אש.

בקטע שפורסם, כתב מתאגיד השידור האיראני מגיע לבקר בלשכתו של הנשיא פזשכיאן. לצד הסרטון שפרסם התאגיד נכתב: "האם יצא לכם פעם לראות את לשכת הנשיא?", רק שאת לשכת הנשיא היה קשה מאוד לראות, כי הכתבה צולמה בלשכתו החשוכה של הנשיא, שלא הודלק בה אור.

בקטע שפורסם, כתב מתאגיד השידור האיראני מגיע לבקר בלשכתו של הנשיא פזשכיאן. לצד הסרטון שפרסם התאגיד נכתב: "האם יצא לכם פעם לראות את לשכת הנשיא?", רק שאת לשכת הנשיא היה קשה מאוד לראות, כי הכתבה צולמה בלשכתו החשוכה של הנשיא, שלא הודלק בה אור.

בקטע שפורסם, כתב מתאגיד השידור האיראני מגיע לבקר בלשכתו של הנשיא פזשכיאן. לצד הסרטון שפרסם התאגיד נכתב: "האם יצא לכם פעם לראות את לשכת הנשיא?", רק שאת לשכת הנשיא היה קשה מאוד לראות, כי הכתבה צולמה בלשכתו החשוכה של הנשיא, שלא הודלק בה אור.

הביקורות לא איחרו להגיע. באחד העיתונים האיראניים נכתב כי הצוות התקשורתי של הממשל "נכשל במתן עצות נכונות לנשיא פזשכיאן". ביקורת אחרת טענה: "ייתכן שהתיעוד של פזשכיאן בלשכתו, כשהאורות כבויים והוא לבוש בבגדים חמים, נועד להכין את הציבור מבחינה נפשית לתרחישים הגרועים ביותר הצפויים בעתיד. אך המסר של חולשה העולה מכך הוא הרסני הרבה יותר". עוד פורסם נגדו במדינה: "פזשכיאן העמיד את כבודה של איראן למכירת חיסול. התמונה שאתם רואים, של משרד אפלולי בו הוא עובד כשהוא לבוש במעיל, היא מראה שלא תראו אפילו במדינות העניות ביותר באפריקה".

הביקורות לא איחרו להגיע. באחד העיתונים האיראניים נכתב כי הצוות התקשורתי של הממשל "נכשל במתן עצות נכונות לנשיא פזשכיאן". ביקורת אחרת טענה: "ייתכן שהתיעוד של פזשכיאן בלשכתו, כשהאורות כבויים והוא לבוש בבגדים חמים, נועד להכין את הציבור מבחינה נפשית לתרחישים הגרועים ביותר הצפויים בעתיד. אך המסר של חולשה העולה מכך הוא הרסני הרבה יותר". עוד פורסם נגדו במדינה: "פזשכיאן העמיד את כבודה של איראן למכירת חיסול. התמונה שאתם רואים, של משרד אפלולי בו הוא עובד כשהוא לבוש במעיל, היא מראה שלא תראו אפילו במדינות העניות ביותר באפריקה".

הביקורות לא איחרו להגיע. באחד העיתונים האיראניים נכתב כי הצוות התקשורתי של הממשל "נכשל במתן עצות נכונות לנשיא פזשכיאן". ביקורת אחרת טענה: "ייתכן שהתיעוד של פזשכיאן בלשכתו, כשהאורות כבויים והוא לבוש בבגדים חמים, נועד להכין את הציבור מבחינה נפשית לתרחישים הגרועים ביותר הצפויים בעתיד. אך המסר של חולשה העולה מכך הוא הרסני הרבה יותר". עוד פורסם נגדו במדינה: "פזשכיאן העמיד את כבודה של איראן למכירת חיסול. התמונה שאתם רואים, של משרד אפלולי בו הוא עובד כשהוא לבוש במעיל, היא מראה שלא תראו אפילו במדינות העניות ביותר באפריקה".