נשיא איראן מסעוד פזשכיאן מוביל בשבועות האחרונים קריאה לחיסכון בחשמל ואנרגיה במדינה, במיוחד לקראת החורף הקרוב, וזאת ברקע משבר האנרגיה ברפובליקה האיסלאמית, שהחמיר בעקבות המלחמה והמצור האמריקני במצר הורמוז. בשבועות האחרונים פורסמו לא מעט התבטאויות של הנשיא סביב הנושא, אך קטע שהפיץ תאגיד השידור האיראני בסוף השבוע, וניסה להציג את הנשיא כמי שנותן דוגמה לעם האיראני, משך אליו לא מעט אש. צפו:
בקטע שפורסם, כתב מתאגיד השידור האיראני מגיע לבקר בלשכתו של הנשיא פזשכיאן. לצד הסרטון שפרסם התאגיד נכתב: "האם יצא לכם פעם לראות את לשכת הנשיא?", רק שאת לשכת הנשיא היה קשה מאוד לראות, כי הכתבה צולמה בלשכתו החשוכה של הנשיא, שלא הודלק בה אור.
הביקורות לא איחרו להגיע. באחד העיתונים האיראניים נכתב כי הצוות התקשורתי של הממשל "נכשל במתן עצות נכונות לנשיא פזשכיאן". ביקורת אחרת טענה: "ייתכן שהתיעוד של פזשכיאן בלשכתו, כשהאורות כבויים והוא לבוש בבגדים חמים, נועד להכין את הציבור מבחינה נפשית לתרחישים הגרועים ביותר הצפויים בעתיד. אך המסר של חולשה העולה מכך הוא הרסני הרבה יותר". עוד פורסם נגדו במדינה: "פזשכיאן העמיד את כבודה של איראן למכירת חיסול. התמונה שאתם רואים, של משרד אפלולי בו הוא עובד כשהוא לבוש במעיל, היא מראה שלא תראו אפילו במדינות העניות ביותר באפריקה".
דוברת ממשלת איראן פאטמה מהאג'ראני ניסתה להגן על הנשיא מהביקורות בימים האחרונים, ומסרה: "הממשל כולו מחויב באופן מלא למשימה העומדת על הפרק, בעוד שיש המנסים להטיל דופי בשקיפותו, ביושרו ובגישתו של פזשכיאן לפתרון בעיות". היא תהתה: "כיצד יכול אדם האוכל תמרים לאסור על אחרים לאכול אותם? כאשר הנשיא מבקש מהציבור לחסוך באנרגיה, הוא משמש דוגמה אישית. אנחנו מקבלים את כל הביקורת המופנית כלפינו, אך נותרים איתנים בדעתנו כי עלינו לצלוח את החורף באמצעות חיסכון במשאבים".
עקב הסערה שעורר התיעוד מהלשכה, פזשכיאן עצמו נאלץ להתייחס היום לסוגיה. הוא הבהיר כי לא כיבה אורות כלשהם, אלא "פשוט נמנע מלהדליק אורות שאינם נחוצים". לדבריו, הוא רואה בכך את חובתו – למנוע צריכה מופרזת של משאבים.
כאמור, בשבועות האחרונים התייחס פזשכיאן לא מעט לצורך בחיסכון עקב משבר האנרגיה והבצורת באיראן. לפני כשבועיים פורסם תיעוד מישיבת ממשלה באיראן שבמהלכה שר הפנים האיראני קם לכבות את האור, וזכה לברכת "כל הכבוד" מהנשיא. למחרת אמר פזשכיאן: "נוכח האתגרים העומדים בפני הפקת הגז המקומית כתוצאה מהתוקפנות הצבאית של האויב, חיוני לנקוט מדיניות של חיסכון ולנהל את הצריכה – בפרט בחודשים הקרים של השנה".
בשבוע שעבר אמר נשיא איראן כי "על כל מוסדות הממשל והסוכנויות לפעול להבטחת אספקת אנרגיה מספקת למדינה ולהמשך פעילותם של מתקני הייצור, באמצעות ניהול מושכל של צריכת האנרגיה ונקיטת הצעדים הנדרשים". בהמשך הוא טען כי אינו משתמש בחימום ביתי עקב המצב: "אני הנשיא ובכל זאת אני ישן כשאני לובש מעיל ובגדים מלאים. אני לא מפעיל שום אמצעי חימום בביתי".