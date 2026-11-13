על פי כתב האישום, בלילה שבין 12 ל-13 בספטמבר 2026, אסף אחד מחברי החבורה את שלושת הצעירים והסיע אותם לדירה בג'ת שהייתה בשליטתו של אבו סמק ושימשה אותם לביצוע התוכנית. במהלך שהותם בדירה, הוזמנו שבע מנות המבורגר לכתובת מגוריו של אבו סמק. בהמשך יצאו השלושה מהדירה והוכנסו למושב האחורי של הרכב.

על פי כתב האישום, בלילה שבין 12 ל-13 בספטמבר 2026, אסף אחד מחברי החבורה את שלושת הצעירים והסיע אותם לדירה בג'ת שהייתה בשליטתו של אבו סמק ושימשה אותם לביצוע התוכנית. במהלך שהותם בדירה, הוזמנו שבע מנות המבורגר לכתובת מגוריו של אבו סמק. בהמשך יצאו השלושה מהדירה והוכנסו למושב האחורי של הרכב.

על פי כתב האישום, בלילה שבין 12 ל-13 בספטמבר 2026, אסף אחד מחברי החבורה את שלושת הצעירים והסיע אותם לדירה בג'ת שהייתה בשליטתו של אבו סמק ושימשה אותם לביצוע התוכנית. במהלך שהותם בדירה, הוזמנו שבע מנות המבורגר לכתובת מגוריו של אבו סמק. בהמשך יצאו השלושה מהדירה והוכנסו למושב האחורי של הרכב.

בשעות הלילה נסעו כולם בשני כלי רכב לעבר שטח חקלאי בג'ת, כששלושת הצעירים יושבים במושב האחורי של אחד מכלי הרכב. עם הגעתם לשטח, ירו אבו סמק ושניים מחבריו, שפעלו בצוותא, כמה כדורים בראשיהם ובפלג גופם העליון של הקורבנות. לאחר הירי שפך אחד החשודים חומר בעירה על הרכב והצית אותו, כששלושת הצעירים עוד בתוכו.

בשעות הלילה נסעו כולם בשני כלי רכב לעבר שטח חקלאי בג'ת, כששלושת הצעירים יושבים במושב האחורי של אחד מכלי הרכב. עם הגעתם לשטח, ירו אבו סמק ושניים מחבריו, שפעלו בצוותא, כמה כדורים בראשיהם ובפלג גופם העליון של הקורבנות. לאחר הירי שפך אחד החשודים חומר בעירה על הרכב והצית אותו, כששלושת הצעירים עוד בתוכו.

בשעות הלילה נסעו כולם בשני כלי רכב לעבר שטח חקלאי בג'ת, כששלושת הצעירים יושבים במושב האחורי של אחד מכלי הרכב. עם הגעתם לשטח, ירו אבו סמק ושניים מחבריו, שפעלו בצוותא, כמה כדורים בראשיהם ובפלג גופם העליון של הקורבנות. לאחר הירי שפך אחד החשודים חומר בעירה על הרכב והצית אותו, כששלושת הצעירים עוד בתוכו.