פרקליטות המדינה הגישה היום (שישי) לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום נגד עומרי אבו סמק (27) מג'ת, בגין רצח בנסיבות מחמירות של שלושה צעירים מג'לג'וליה - האחים יזו (17) וקאסם עודה (20), ובן דודתם יחיא בסימי (22) - לפני חודשיים. עוד מיוחסות לו עבירות נשק, שינוי זהות של רכב, הצתה ושיבוש מהלכי משפט.
על פי כתב האישום, אבו סמק ושלושה מחבריו תכננו מראש את הרצח המשולש, הובילו את הצעירים לשטח חקלאי בג'ת, ירו בראשיהם ובפלג גופם העליון ולאחר מכן הציתו את הרכב שבו ישבו. שלושת המעורבים הנוספים חשודים במעורבות ברצח ונמלטו לחו”ל.
מכתב האישום, שהגיש עו"ד מיכאל יפרח מפרקליטות מחוז חיפה, עלה כי אבו סמק ושלושת חבריו, מואחד חרירי, עיד חפני ומהדי אבו מוחסן, גיבשו תוכנית לרצוח את שלושת הצעירים ונערכו מראש. במסגרת ההכנות הצטיידו באקדח, בתחמושת ובחומר בעירה, וכן ברכב שהורד מהכביש, ועליו התקינו לוחיות זיהוי השייכות לרכב אחר.
על פי כתב האישום, בלילה שבין 12 ל-13 בספטמבר 2026, אסף אחד מחברי החבורה את שלושת הצעירים והסיע אותם לדירה בג'ת שהייתה בשליטתו של אבו סמק ושימשה אותם לביצוע התוכנית. במהלך שהותם בדירה, הוזמנו שבע מנות המבורגר לכתובת מגוריו של אבו סמק. בהמשך יצאו השלושה מהדירה והוכנסו למושב האחורי של הרכב.
בשעות הלילה נסעו כולם בשני כלי רכב לעבר שטח חקלאי בג'ת, כששלושת הצעירים יושבים במושב האחורי של אחד מכלי הרכב. עם הגעתם לשטח, ירו אבו סמק ושניים מחבריו, שפעלו בצוותא, כמה כדורים בראשיהם ובפלג גופם העליון של הקורבנות. לאחר הירי שפך אחד החשודים חומר בעירה על הרכב והצית אותו, כששלושת הצעירים עוד בתוכו.
בבקשת המעצר עד תום ההליכים, צוין כי אבו סמק נשמע משוחח עם אדם אחר, כשהוא מתייחס למעשיו של אחד משותפיו לפשע, ואומר: "שאלוהים יסלח לו על מה שעשה להם, הוא שרף אותם. יש עוד דברים שאתה לא יודע. אם אספר לך יעמוד לך השיער בראש".
הפרקליטות הדגישה כי "חומרתם היתרה של המעשים המיוחסים לנאשם, נלמדת לא רק מהתוצאה הקשה של קטילת שלושה בני אדם, ובהם קטין, אלא גם מהתכנון המוקדם, מההיערכות לביצועם ומאופן הוצאתם אל הפועל. אין מדובר במעשה אלימות ספונטני, אלא ברצף פעולות מתוכנן, המעיד על נחישותם של המעורבים ועל המסוכנות הגבוהה הנשקפת מן הנאשם".