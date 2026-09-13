המשטרה עדכנה הלילה (בין שבת לראשון) כי שלושה גברים אותרו ללא רוח חיים ברכב שעלה בלהבות בשטח פתוח בין היישובים באקה אל גרבייה וג'ת שבשרון. מהמשטרה נמסר כי זהותם של הגברים אינה ידועה בשלב זה, וכי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי.
השלושה אותרו במושב האחורי של הרכב השרוף. טרם נעצרו חשודים, אולם המשטרה מסרה כי כוחות גדולים הוזעקו למקום ופתחו בחקירה. באזור פועל גם מסוק משטרתי.
ממד"א נמסר כי הדיווח על המקרה התקבל בשעה במוקד 101 של הארגון. לאחר פעולות הכיבוי, חובשים ופרמדיקים של הארגון קבעו את מותם של שלושת הגברים. חובש רפואת חירום במד"א עבד ביאדסי, הפרמדיקית אחוה סעדיה והפרמדיק סעיד מג'אדלה סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו רכב שעולה באש. לאחר פעולות הכיבוי הבחנו בתוך הרכב בשלושה גברים מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה. לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם במקום".
אמש, גבר כבן 40 נפצע באורח קשה וגבר כבן 30 נפצע באורח קל מירי באום אל פחם. צוותי מד"א פינו אותם לבית החולים העמק בעפולה, והמשטרה פתחה בחקירה. עוד לפני כן נער בן 14 נפצע באורח קשה מירי בכפר כנא - באירוע פלילי - ושלשום נער בן 16 נפצע באורח קשה מירי בג'לג'וליה.