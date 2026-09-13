ממד"א נמסר כי הדיווח על המקרה התקבל בשעה במוקד 101 של הארגון. לאחר פעולות הכיבוי, חובשים ופרמדיקים של הארגון קבעו את מותם של שלושת הגברים. חובש רפואת חירום במד"א עבד ביאדסי, הפרמדיקית אחוה סעדיה והפרמדיק סעיד מג'אדלה סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו רכב שעולה באש. לאחר פעולות הכיבוי הבחנו בתוך הרכב בשלושה גברים מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה. לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם במקום".