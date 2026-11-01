לוצ'יק ("קרן אור קטנה" ברוסית) הוא שמו של המעון הפרטי באריאל - שהמנהלת שלו נטליה קיסלבסקי ושתי מטפלות דרינה (דשה) חלופה ואנה פגלסקי - חשודות בהתעללות בחסרי ישע . על פי מה שמייחסת המשטרה לצוות הגן - אף קרן אור לא נכנסה למעון הזה משך תקופה ארוכה. הורי הפעוטות ששהו בגן מלאי רגשות אשם כעת, על כך שלא הצליחו להגן על ילדיהם בזמן אמת. לדברי ההורים האירועים הקשים שהתרחשו בגן כללו הטחות של הפעוטות לרצפה, קשירות של ידיים ורגליים וכיסוי פנים.

גלריה נזקי הגוף של הפעוטות שעברו על פי החשד התעללות ( צילום: שימוש לפי סעיף 27א' בחוק זכויות יוצרים )

בדיון בעניינה של המטפלת אנה פגלסקי אמרה המשטרה בבית המשפט כי היא חשודה במעורבות בלפחות 77 מקרים של התעללות. הסייעת השנייה דרינה חלופה חשודה במעורבות בלפחות 187 מקרים בפרק זמן של 45 ימים. על פי החשד, היו מקרי אלימות ששתי המטפלות היו מעורבות בהם במשותף והתחלפו אחת עם השנייה במהלכם. חלק מהאירועים נמשכו דקות. מעצר המנהלת ושתי המטפלות הוארך בשנית עד יום רביעי הקרוב.

מי שחשפה את הפרשה היא מדריכה שהגיעה להעביר חוג במעון. במהלך שהותה במקום היא שמה לב שילדים שהתנהגו בחוסר שקט נלקחו לחדר חשוך וכשהמטפלת שלקחה אותו לשם חזרה לחדר המרכזי, עדיין נשמע בכי של ילד מהחדר החשוך. לאחר שיצאה מהמעון המדריכה הגישה תלונה במשטרה וכך החלה החקירה.

"היו לנו תחושות אשם איך לא שמנו לב, ואיך כשלתי כאמא. אני הכנסתי את הבת שלי למעון הזה אחרי אינספור המלצות", סיפרה ל-ynet הילה גלר פייגין מאריאל. לדבריה: "הבת שלי הייתה בקבוצה של הקטנים עד אוגוסט האחרון ואין לי ספק בכלל שהיא נפגעה. עכשיו אנחנו מבינים שהגננות לאורך הזמן פשוט שיקרו לנו, גם בזמן המלחמה עם איראן שהיו מסגרות הם אמרו שהם שומרים על הילדים ולוקחים אותם לממ"ד בצורה רגועה ושקטה בדיעבד אנחנו מבינים שיש מצב שגם שם הם שיקרו לנו".

בנו של לאון פייגין סיים את המעון לפני כשנתיים ובתו הקטנה עדיין נמצאת בו. "אני סוג של חי מת בימים האחרונים, מנסה להראות כלפי חוץ שהכל בסדר, אבל בפנים משהו נסדק שמקשה עלי בתפקוד היומיומי". אשתו של לאון מסרבת לשמוע עד עכשיו את תיאור החשדות נגד צוות המעון. לדברי לאון: "הבת שלי מעוכבת שפתית ואני יכול לשער שזה בעיקר בגלל מה שהיא חוותה במעון וראתה במעון, אני יכול לתת עוד דוגמא: כשהבת שלי הייתה הולכת לישון בלילה, הייתי אומר לה לשכב לישון והיא פשוט הייתה שוכבת ולא מדברת. היא הייתה ממש כנועה. רק בימים האחרונים היא מתנהגת כמו שילדה בגילה צריכה להתנהג וצוחקת יותר ואוכלת יותר. אני מרגיש היא משוחררת הרבה יותר".

החשדות נטליה קיסלבסקי, אנה פגלסקי, דרינה (דשה) חלופה ( צילום: שימוש לפי סעיף 27א' בחוק זכויות יוצרים )

על צוות הגן אמר לאון: "הן היו דו פרצופיות, היו מחמיאות על הבת שלי ואומרות 'איזה ילדה טובה יש לך' והציעו לי דברים ומתנות - כאשר במעון הן היו עושות מעשים מחרידים. מבחינתי אם הם יקבלו מספר דו ספרתי של שנים בכלא, זה יהיה הניצחון שלנו".

הילה גלר פייגין מספרת על מה שהיה אמור לדבריה להדליק נורות אזהרה כבר מזמן. לדברי האם לפעוטה במעון: "בכניסה לגן היה קוד ובשביל להיכנס היינו צריכים לצלצל בפעמון ולא היה לנו את הקוד. אם הילד שלכם חזר עם מכה או משהו בסגנון - לא לקבל ישר מה שהגננת אמרה, אלא לדבר עם הורים אחרים בגן ולשמוע האם גם להם היה דבר כזה. בנוסף, לעשות ביקורי פתע למרות הקושי ומרוץ החיים - לא לוותר על הדברים שיכולים להציל את הילדים שלנו".

"העירייה לא עוזרת"

להורים גם טענות נגד עיריית אריאל, במיוחד הדבר נוגע לשילוב הפעוטות במסגרות אחרות. לדברי לאון: "חוץ מזה שהעירייה לא עוזרת היא גם משקרת ומוציאה דברים שהם לא נכונים, הם אמרו שרוב הילדים חזרו למסגרות, כאשר אני מכיר הרבה פחות. יש לנו הורים שעובדים מול המשטרה ואני מחפש טיפול להורים דרך האוניברסיטה באריאל, כי העירייה לא עושה את זה".

גורמים בעירית אריאל הסבירו כי האחריות על מעונות היום הפרטיים מצויה באחריות משרד החינוך וכי על אף שלעירייה אין אחריות או סמכות, היא עושה את מירב המאמצים כדי לסייע להורים לאחר שהפרשה נחשפה.

מעיריית אריאל נמסר בתגובה: "מרגע היוודע חומרת החשדות נגד המטפלות במעון הפרטי בעיר, עיריית אריאל, בהנחיית ראש העיר יאיר שטבון, פועלת להעניק למשפחות מעטפת תמיכה וסיוע מלאה. העירייה פתחה קו חם להורים, ערכה מפגש מענה וליווי בהשתתפות גורמי המקצוע באגפי החינוך, הרווחה והשירות הפסיכולוגי, והעמידה טיפולים פרטניים למשפחות.