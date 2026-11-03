ומה לגבי קטאר?

העובדות לא נחקרו והן אמורות להיחקר ביסודיות, אין הצדקה למעורבות של מדינה זרה בבחירות. אבל מה לראש הממשלה להלין על קשרים עם קטאר כאשר הוא עצמו יזם קשרים אלו, והוא מוקף אנשים שכבר הוכח ששיתפו פעולה עם קטאר, ואף פעלו למענה בנושאים מכריעים כמו שחרור החטופים והיחסים עם מצרים.