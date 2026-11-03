אחת הטקטיקות של הימין להישאר בשלטון בישראל היא לפסול את השתתפותם של הערבים בממשלה על בסיס חוסר נאמנות למדינת ישראל והיותם גורם המסכן את ביטחונה. בואו ניתן לעובדות לדבר.
צריך להקדים ולומר שפסילת הערבים כשותפים לממשלה אינה מבחינה בין מוסלמים לנוצרים, דרוזים, או בדואים, וכך גם מאמר זה מתייחסת לקבוצות השונה כיחידה אחת.
האם האזרחים הערבים נאמנים למדינת ישראל?
על פי נתוני התקשורת הישראלית, מאז 2023 נחשדו כמאה ישראלים בשיתוף פעולה וריגול למען איראן, חלקם תוך עשיית מעשים חמורים ביותר, כולל ריגול אחר שר הביטחון ומסירת מידע רגיש על מקומות פגיעה של טילים ומצב הנפגעים. באותה תקופה הואשמו בשיתוף פעולה עם איראן פחות מעשרה אזרחים ערבים.
ומה לגבי קטאר? העובדות לא נחקרו והן אמורות להיחקר ביסודיות, אין הצדקה למעורבות של מדינה זרה בבחירות. אבל מה לראש הממשלה להלין על קשרים עם קטאר כאשר הוא עצמו יזם קשרים אלו, והוא מוקף אנשים שכבר הוכח ששיתפו פעולה עם קטאר, ואף פעלו למענה בנושאים מכריעים כמו שחרור החטופים והיחסים עם מצרים.
עד כמה האזרחים הערבים הם חלק חשוב מהחברה הישראלית?
מבחינת אויבינו אזרחי ישראל הערבים הם ישראלים לכל דבר ועניין. במהלך טבח 7/10 נחטפו שישה אזרחים בדואים, ונרצחו 23 אזרחים ערבים. במערכה המתמשכת מאז נפלו 26 אנשי כוחות ביטחון דרוזים ובדואים. במערך הפינוי וההצלה שותפים מאות אזרחים ערבים, ואלפי רופאים ואחיות ערבים פעלו ללא לאות להציל חיים של חיילים ואזרחים שנפגעו. שירותי השיקום של הנפגעים מאוישים על ידי אנשי מקצוע ערבים רבים העושים מלאכתם נאמנה.
השילוב המואץ של אזרחים ערבים בצה"ל מרשים מאוד. בניגוד לחרדים, בשנים האחרונות אפשר להבחין בזינוק משמעותי בגיוס ערבים לצה"ל. חלקם משרת בתפקידים בכירים מאוד. אל"מ עזיז אברהים הוא מפקד בה"ד 10 (בית הספר לרפואה צבאית) הנוכחי. טריף באדר שירת כקצין רפואה ראשי, אלוף רסאן עליאן משרת כמתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) וחבר פורום מטכ"ל, והישאם איברהים, הוא המזכיר הצבאי של שר הביטחון ושירת כקצין שריון ראשי.
שירותי הרפואה והרווחה של מדינת ישראל נשענים על צוותים איכותיים המורכבים בחלקם הגדול (אם לא ברובם) מאזרחי ישראל הערבים. בפעולתם זו תורמים אזרחי ישראל הערבים לשלומם, ביטחונם ורווחתם של אזרחי ישראל, באופן יחסי, יותר מבני כל קבוצה אחרת באוכלוסייה.
האם אזרחי ישראל הערבים גלשו לאלימות מאז 7/10?
מאז 2023 בוצעו כ-20 פיגועים בהם השתתפו אזרחים ערבים ישראלים, בפיגועים אלו נפגעו כעשרים אזרחים ואזרחיות. באותה תקופה תועדו כ-2,590 אירועי פשיעה לאומנית שבוצעו בידי אזרחים ישראליים יהודים ביהודה ושומרון. לפי נתוני מערכת הביטחון שפורסמו בתקשורת האירועים כללו תקיפות, הצתות, יידוי אבנים ופגיעה ברכבים. בחלק מהמקרים נפגעו מתקנים של צה"ל. בין ינואר 2023 ליוני 2025 תיעד האו"ם 17 פלסטינים שנהרגו ו-1,080 שנפצעו ישירות בידי מתנחלים. וב -2026 תועדו 2,159 תקיפות מתנחלים שגרמו לנפגעים או לנזק לרכוש.
האם אזרחי ישראל הערבים ציונים?
מובן שלא. התנועה הציונית היא תנועתו הלאומית של העם היהודי. אין בה מקום לבני עמים אחרים. אזרחי ישראל הערבים חשים, ובצדק, שהקמת הבית הלאומי היהודי באה על חשבונם ודחקה הצידה את זכותם השווה להגדרה עצמית לאומית. יש מקום לצפות מהם שיהיו לאזרחים נאמנים ומועילים – כפי שהם, אבל אין הצדקה לתבוע מהם להיות ציונים.
בשורה התחתונה, מדינת ישראל צריכה להיות גאה באזרחיה הערבים. דחיקתם החוצה משותפות בממשלה אין לה כל בסיס והיא מעידה על שנאה חסרת אבחנה. אם ממשלת ישראל הבאה תודיע ל-21% אחוז מאזרחיה שהם לא רצויים פוליטית, הדבר עלול לגרור תגובות חריפות של ניכור ואפילו אלימות, מה שיספק כמובן הצדקה לפגיעה נוספת, בלתי מידתית, באזרחים הערבים, ובמדינת ישראל כולה. ברוח מגילת העצמאות מדינת ישראל צריכה להושיט יד לכל אזרחיה ולאפשר להם לקחת חלק בממשלה – רק אז תהייה זו ממשלת אחדות אמיתית.
פרופ' יולי תמיר היא שרת החינוך לשעבר