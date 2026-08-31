אירוע מזג האוויר של סוף השבוע האחרון הסתיים אמנם עם כמויות משקעים קטנות בהרבה מהתחזיות המוקדמות, אך הלילה (בין ראשון לשני) ובשעות הבוקר המוקדמות הגשם הופיע גם במרכז הארץ ולאורך מישור החוף.
לפי נתוני השירות המטאורולוגי, באזור רמת החייל בתל אביב נמדדו ב-12 השעות האחרונות 7.9 מ"מ של גשם, באזור יפו 1.8 מ"מ, ובדרום העיר 0.4 מ"מ. כמות משקעים של 8 מ״מ לא תועדה באוגוסט בתל אביב בעשורים האחרונים ומדובר בשיא לעיר בחודש זה (באוגוסט 2023 נמדדו בחיפה 9 מ״מ של גשם).
ברמת גן ירדו מאז הלילה 3.5 מ״מ, בתחנת הר ברכה שבשומרון נמדדו 5 מ"מ של גשם, ובאיתמר 0.6 מ"מ. כמויות נמוכות נרשמו ב-12 השעות האחרונות גם במקומות שונים בצפון, ובהם 0.4 מ"מ במנרה ו-0.2 מ"מ בחרשים. 0.5 מ"מ נמדדו בגברעם שבחוף אשקלון. גשם תועד גם בשפלה, בין היתר בראשון לציון.
היום הטמפרטורות יעלו במעט בהשוואה לימים האחרונים, אך עדיין יהיו רגילות לעונה. בשעות הבוקר ייתכן עדיין טפטוף לאורך החוף ובמהלך היום יהיה מעונן חלקית.
הטמפרטורות החזויות הלילה ומחר: ירושלים 19-29, תל אביב 26-31, חיפה 25-31, צפת 19-30, קצרין 21-34, טבריה 24-35, נצרת 23-33, עפולה 24-33, בית שאן 25-36, לוד 25-32, אשדוד 25-32, עין גדי 27-35, באר שבע 22-33, מצפה רמון 19-31, אילת 28-38.
מדוע המערכת הנדירה פסחה ברובה על ישראל?
לפי סיכום שפרסם השירות המטאורולוגי, משעות הערב ביום שבת ועד שעות הבוקר של יום ראשון ירדו בצפון הארץ ובמרכזה גשמים מקומיים, קלים ברובם, שהצטברו בנקודות הגשומות ביותר לכ-2 עד 4 מ"מ בלבד. הכמות הגבוהה ביותר נמדדה במשגב עם - 3.7 מ"מ. טפטופים קלים, שלא הניבו כמות מדידה, הגיעו אפילו עד ניר יצחק שבדרום הארץ.
בשירות המטאורולוגי מדגישים כי אירוע הגשם עצמו לא היה חריג, ולמעשה אירועים דומים לו או משמעותיים ממנו התרחשו כ-20 פעמים ב-70 עונות הקיץ האחרונות, בחודשים יולי ואוגוסט. רק בעשור האחרון התרחשו שלושה אירועי גשם קיציים משמעותיים יותר - ביולי 2021, באוגוסט 2022 ובאוגוסט 2023.
לכך מצטרף אירוע הגשם החריג יותר שהתרחש רק לפני כשבועיים, ב-15 וב-16 באוגוסט, ובמהלכו נרשמו הצפות בירושלים ושיטפונות בכמה נחלים במדבר יהודה. לפי השירות המטאורולוגי, דווקא השילוב של שני אירועי גשם באותו קיץ, כשאחד מהם כולל כמויות דו-ספרתיות, הוא הנדיר: ב-70 השנים האחרונות מצב כזה התרחש בשיא הקיץ רק ביולי 1957, באוגוסט 1971 וביולי 1995.
התחזיות שפורסמו כמה ימים לפני האירוע הצביעו על אפשרות למערכת גשם עוצמתית ונדירה, אולם בשירות המטאורולוגי מסבירים כי הפער נבע משינוי קטן אך משמעותי במסלולו של שקע הרום. השקע שהגיע לצפון-מזרח הים התיכון היה, לדברי השירות, חסר תקדים לתקופה זו של השנה, והביא עימו אוויר קר במיוחד בשכבות הבינוניות של האטמוספרה, בגובה של כ-5 עד 6 ק"מ. השילוב עם האוויר החם בקרבת הקרקע אמור היה ליצור תנאי אי-יציבות חריגים מאוד גם בצפון הארץ ובמרכזה.
אלא שככל שהתקרב האירוע, מוקד שקע הרום נע מעט צפונה. התזוזה שינתה את מפת הלחצים בקרקע ואת האזור שבו התכנס האוויר, ולכן העננות המפותחת נוצרה בעיקר מצפון לישראל. כך, במפרץ איסכנדרון, במערב סוריה ובצפון לבנון התפתחו ענני סערה שהורידו עשרות רבות של מילימטרים בתוך שעות ספורות, ובמקומות רבים יותר מ-50 מ"מ. הגשמים שם לוו בסופות רעמים ובברד כבד וגרמו לזרימות ולהצפות עירוניות. בדרום לבנון ובישראל לא התפתחה עננות דומה והגשם ירד מעננים דקים יותר, האופייניים לאירועי גשם קיציים.
רוחות של 70 קמ"ש, גלים של יותר מ-3 מטרים
למרות שהגשם אכזב ביחס לתחזיות, השפעתו של השקע החריג ניכרה היטב ברוחות. שלשום נשבו ברחבי הארץ רוחות חזקות יחסית לעונת הקיץ, ובחלק מתחנות ההרים נמדדה מהירות רוח קבועה של כ-50 קמ"ש ומשבים של כ-70 קמ"ש.
במעלה גלבוע נמדד משב של 72 קמ"ש, באיתמר 69 קמ"ש ובצפת הר כנען 68 קמ"ש. לדברי השירות המטאורולוגי, הערכים עצמם אינם חסרי תקדים, אך הם נדירים בחודשי הקיץ - ובמיוחד חריגה הייתה התפרוסת הרחבה שבה נמדדו משבים של 50 קמ"ש ויותר. בסדום הגיע המשב המרבי ל-68 קמ"ש - הערך הגבוה ביותר שנמדד שם באוגוסט מאז הותקן מד הרוח האוטומטי לפני כ-25 שנה.
גם בחופים הורגשו הרוחות העזות והים נעשה גבוה. גובה הגלים המשמעותי הגיע לכשני מטרים, ואילו הגלים המרביים הגיעו לכשלושה מטרים ואף יותר. מאז החל הרישום האוטומטי הרציף ב-2003 נרשם רק מקרה אחד של גלים דומים או גבוהים יותר בחודש אוגוסט - בשנת 2011.
המערכת החריגה יצרה גם פערי טמפרטורות יוצאי דופן. הרוחות החזקות שגלשו במורדות הרי יהודה לעבר ים המלח התחממו במהירות, ובסדום נמדדו שלשום 44.8 מעלות - הטמפרטורה הגבוהה ביותר שנמדדה שם באוגוסט הנוכחי. בחצבה נמדדו 43.7 מעלות. במקביל, הרוחות המערביות שנמשכו לאורך הלילה מנעו התקררות משמעותית באזורים רבים, ולכן הטמפרטורות היו גבוהות מהממוצע - במיוחד בחלקים הפנימיים של מישור החוף.
בהרים דווקא היה קריר יותר, וטמפרטורות המינימום ירדו אל מתחת ל-20 מעלות. השיא נרשם בתחנת החרמון הסמוכה לרכבל העליון, שם נמדדו הלילה 8 מעלות בלבד - הטמפרטורה הנמוכה ביותר שנמדדה באוגוסט מאז הוקמה התחנה האוטומטית לפני 20 שנה.