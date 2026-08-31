אירוע מזג האוויר של סוף השבוע האחרון הסתיים אמנם עם כמויות משקעים קטנות בהרבה מהתחזיות המוקדמות, אך הלילה (בין ראשון לשני) ובשעות הבוקר המוקדמות הגשם הופיע גם במרכז הארץ ולאורך מישור החוף.

אירוע מזג האוויר של סוף השבוע האחרון הסתיים אמנם עם כמויות משקעים קטנות בהרבה מהתחזיות המוקדמות, אך הלילה (בין ראשון לשני) ובשעות הבוקר המוקדמות הגשם הופיע גם במרכז הארץ ולאורך מישור החוף.

אירוע מזג האוויר של סוף השבוע האחרון הסתיים אמנם עם כמויות משקעים קטנות בהרבה מהתחזיות המוקדמות, אך הלילה (בין ראשון לשני) ובשעות הבוקר המוקדמות הגשם הופיע גם במרכז הארץ ולאורך מישור החוף.

לפי נתוני השירות המטאורולוגי, באזור רמת החייל בתל אביב נמדדו ב-12 השעות האחרונות 7.9 מ"מ של גשם, באזור יפו 1.8 מ"מ, ובדרום העיר 0.4 מ"מ. כמות משקעים של 8 מ״מ לא תועדה באוגוסט בתל אביב בעשורים האחרונים ומדובר בשיא לעיר בחודש זה (באוגוסט 2023 נמדדו בחיפה 9 מ״מ של גשם).

לפי נתוני השירות המטאורולוגי, באזור רמת החייל בתל אביב נמדדו ב-12 השעות האחרונות 7.9 מ"מ של גשם, באזור יפו 1.8 מ"מ, ובדרום העיר 0.4 מ"מ. כמות משקעים של 8 מ״מ לא תועדה באוגוסט בתל אביב בעשורים האחרונים ומדובר בשיא לעיר בחודש זה (באוגוסט 2023 נמדדו בחיפה 9 מ״מ של גשם).

לפי נתוני השירות המטאורולוגי, באזור רמת החייל בתל אביב נמדדו ב-12 השעות האחרונות 7.9 מ"מ של גשם, באזור יפו 1.8 מ"מ, ובדרום העיר 0.4 מ"מ. כמות משקעים של 8 מ״מ לא תועדה באוגוסט בתל אביב בעשורים האחרונים ומדובר בשיא לעיר בחודש זה (באוגוסט 2023 נמדדו בחיפה 9 מ״מ של גשם).

ברמת גן ירדו מאז הלילה 3.5 מ״מ, בתחנת הר ברכה שבשומרון נמדדו 5 מ"מ של גשם, ובאיתמר 0.6 מ"מ. כמויות נמוכות נרשמו ב-12 השעות האחרונות גם במקומות שונים בצפון, ובהם 0.4 מ"מ במנרה ו-0.2 מ"מ בחרשים. 0.5 מ"מ נמדדו בגברעם שבחוף אשקלון. גשם תועד גם בשפלה, בין היתר בראשון לציון.

ברמת גן ירדו מאז הלילה 3.5 מ״מ, בתחנת הר ברכה שבשומרון נמדדו 5 מ"מ של גשם, ובאיתמר 0.6 מ"מ. כמויות נמוכות נרשמו ב-12 השעות האחרונות גם במקומות שונים בצפון, ובהם 0.4 מ"מ במנרה ו-0.2 מ"מ בחרשים. 0.5 מ"מ נמדדו בגברעם שבחוף אשקלון. גשם תועד גם בשפלה, בין היתר בראשון לציון.

ברמת גן ירדו מאז הלילה 3.5 מ״מ, בתחנת הר ברכה שבשומרון נמדדו 5 מ"מ של גשם, ובאיתמר 0.6 מ"מ. כמויות נמוכות נרשמו ב-12 השעות האחרונות גם במקומות שונים בצפון, ובהם 0.4 מ"מ במנרה ו-0.2 מ"מ בחרשים. 0.5 מ"מ נמדדו בגברעם שבחוף אשקלון. גשם תועד גם בשפלה, בין היתר בראשון לציון.

לפי סיכום שפרסם השירות המטאורולוגי, משעות הערב ביום שבת ועד שעות הבוקר של יום ראשון ירדו בצפון הארץ ובמרכזה גשמים מקומיים, קלים ברובם, שהצטברו בנקודות הגשומות ביותר לכ-2 עד 4 מ"מ בלבד. הכמות הגבוהה ביותר נמדדה במשגב עם - 3.7 מ"מ. טפטופים קלים, שלא הניבו כמות מדידה, הגיעו אפילו עד ניר יצחק שבדרום הארץ.

לפי סיכום שפרסם השירות המטאורולוגי, משעות הערב ביום שבת ועד שעות הבוקר של יום ראשון ירדו בצפון הארץ ובמרכזה גשמים מקומיים, קלים ברובם, שהצטברו בנקודות הגשומות ביותר לכ-2 עד 4 מ"מ בלבד. הכמות הגבוהה ביותר נמדדה במשגב עם - 3.7 מ"מ. טפטופים קלים, שלא הניבו כמות מדידה, הגיעו אפילו עד ניר יצחק שבדרום הארץ.

לפי סיכום שפרסם השירות המטאורולוגי, משעות הערב ביום שבת ועד שעות הבוקר של יום ראשון ירדו בצפון הארץ ובמרכזה גשמים מקומיים, קלים ברובם, שהצטברו בנקודות הגשומות ביותר לכ-2 עד 4 מ"מ בלבד. הכמות הגבוהה ביותר נמדדה במשגב עם - 3.7 מ"מ. טפטופים קלים, שלא הניבו כמות מדידה, הגיעו אפילו עד ניר יצחק שבדרום הארץ.

בשירות המטאורולוגי מדגישים כי אירוע הגשם עצמו לא היה חריג, ולמעשה אירועים דומים לו או משמעותיים ממנו התרחשו כ-20 פעמים ב-70 עונות הקיץ האחרונות, בחודשים יולי ואוגוסט. רק בעשור האחרון התרחשו שלושה אירועי גשם קיציים משמעותיים יותר - ביולי 2021, באוגוסט 2022 ובאוגוסט 2023.

בשירות המטאורולוגי מדגישים כי אירוע הגשם עצמו לא היה חריג, ולמעשה אירועים דומים לו או משמעותיים ממנו התרחשו כ-20 פעמים ב-70 עונות הקיץ האחרונות, בחודשים יולי ואוגוסט. רק בעשור האחרון התרחשו שלושה אירועי גשם קיציים משמעותיים יותר - ביולי 2021, באוגוסט 2022 ובאוגוסט 2023.

בשירות המטאורולוגי מדגישים כי אירוע הגשם עצמו לא היה חריג, ולמעשה אירועים דומים לו או משמעותיים ממנו התרחשו כ-20 פעמים ב-70 עונות הקיץ האחרונות, בחודשים יולי ואוגוסט. רק בעשור האחרון התרחשו שלושה אירועי גשם קיציים משמעותיים יותר - ביולי 2021, באוגוסט 2022 ובאוגוסט 2023.

, ב-15 וב-16 באוגוסט, ובמהלכו נרשמו הצפות בירושלים ושיטפונות בכמה נחלים במדבר יהודה. לפי השירות המטאורולוגי, דווקא השילוב של שני אירועי גשם באותו קיץ, כשאחד מהם כולל כמויות דו-ספרתיות, הוא הנדיר: ב-70 השנים האחרונות מצב כזה התרחש בשיא הקיץ רק ביולי 1957, באוגוסט 1971 וביולי 1995.

, ב-15 וב-16 באוגוסט, ובמהלכו נרשמו הצפות בירושלים ושיטפונות בכמה נחלים במדבר יהודה. לפי השירות המטאורולוגי, דווקא השילוב של שני אירועי גשם באותו קיץ, כשאחד מהם כולל כמויות דו-ספרתיות, הוא הנדיר: ב-70 השנים האחרונות מצב כזה התרחש בשיא הקיץ רק ביולי 1957, באוגוסט 1971 וביולי 1995.