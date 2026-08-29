אתמול בערב (שבת) החלו לרדת גשמים באזורים שונים בגליל העליון, בגולן ובגליל המערבי. בין היתר ירד גשם בצפת ובקריית שמונה - אבל לפחות עד השעה 22:00 בערב, בכל אותם אזורים לא נמדדה כמות משקעים של יותר ממילימטר.

אתמול בערב (שבת) החלו לרדת גשמים באזורים שונים בגליל העליון, בגולן ובגליל המערבי. בין היתר ירד גשם בצפת ובקריית שמונה - אבל לפחות עד השעה 22:00 בערב, בכל אותם אזורים לא נמדדה כמות משקעים של יותר ממילימטר.

לעומת זאת, במדינות השכנות זה נראה אחרת לגמרי. בלבנון פורסם תיעוד מנזקים מאזור הכפר יחשוש שמצפון לביירות ומפגיעת ברק ושיטפונות בעכאר שבצפון המדינה. ילד במחנה הפליטים הפלסטיני אל-בדאווי שבצפון המדינה נסחף בשיטפון וניצל, בתיעוד אחר תואר "צעיר שמסכן את חייו כדי להציל אנשים שנלכדו בים".

לעומת זאת, במדינות השכנות זה נראה אחרת לגמרי. בלבנון פורסם תיעוד מנזקים מאזור הכפר יחשוש שמצפון לביירות ומפגיעת ברק ושיטפונות בעכאר שבצפון המדינה. ילד במחנה הפליטים הפלסטיני אל-בדאווי שבצפון המדינה נסחף בשיטפון וניצל, בתיעוד אחר תואר "צעיר שמסכן את חייו כדי להציל אנשים שנלכדו בים".

לעומת זאת, במדינות השכנות זה נראה אחרת לגמרי. בלבנון פורסם תיעוד מנזקים מאזור הכפר יחשוש שמצפון לביירות ומפגיעת ברק ושיטפונות בעכאר שבצפון המדינה. ילד במחנה הפליטים הפלסטיני אל-בדאווי שבצפון המדינה נסחף בשיטפון וניצל, בתיעוד אחר תואר "צעיר שמסכן את חייו כדי להציל אנשים שנלכדו בים".

בסוריה צולמו כבישים שהוצפו ועצים שנפלו בלטקיה, ופאנלים סולאריים ש"התעופפו" בחלב עקב הרוחות העזות, וגרמו נזק לרכב חונה. עוד לפני כן גרמה הסופה הקיצית לנזקים בקפריסין, שם נגרם בין היתר נזק לחממות וברק פגע בעמוד חשמל וגרם לשריפה. נד מים צולם בטיסה מקפריסין לישראל.

בסוריה צולמו כבישים שהוצפו ועצים שנפלו בלטקיה, ופאנלים סולאריים ש"התעופפו" בחלב עקב הרוחות העזות, וגרמו נזק לרכב חונה. עוד לפני כן גרמה הסופה הקיצית לנזקים בקפריסין, שם נגרם בין היתר נזק לחממות וברק פגע בעמוד חשמל וגרם לשריפה. נד מים צולם בטיסה מקפריסין לישראל.

בסוריה צולמו כבישים שהוצפו ועצים שנפלו בלטקיה, ופאנלים סולאריים ש"התעופפו" בחלב עקב הרוחות העזות, וגרמו נזק לרכב חונה. עוד לפני כן גרמה הסופה הקיצית לנזקים בקפריסין, שם נגרם בין היתר נזק לחממות וברק פגע בעמוד חשמל וגרם לשריפה. נד מים צולם בטיסה מקפריסין לישראל.