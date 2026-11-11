פרטים מזעזעים התגלו היום (רביעי) בפרשת הרצח של נורה מנסור , תושבת טירה, שנדקרה למוות - על פי החשד בידי בעלה - בדירה בעיר לפני ארבעה ימים.

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בני הזוג שתו תה ביחד ואז הבעל התנפל על נורה עם סכין, רדף אחריה עד לחדר השינה, ושם דקר אותה כעשר פעמים. לאחר מכן, התקשר הבעל לאחיו ושלח לבנו הודעה, שבה כתב: "תסלחו לי". הוא שתה חומר רעיל - ופונה לבית החולים במצב בינוני.

השניים היו נשואים במשך 21 שנה, ושני בניהם שהו בבית בעת הרצח. אחד מהם, כמאל, סיפר כי נכנס לחדר השינה, ראה את אימו על המיטה וקרא לה - אך היא לא ענתה לו. "שאלתי אותה למה היא לא מגיבה, וכעבור כמה רגעים גיליתי שהיא נדקרה ונרצחה. ראיתי דם, אבל בהתחלה חשבתי שזה הדם של אבא שלי, כי הוא סובל ממחלות. אימי הייתה אישה נפלאה ואם למופת. אנחנו גאים בה".

גלריה נורה מנסור וזירת הרצח

אמה של הנרצחת, רינאד מנסור, אמרה: "הבת שלי הייתה אישה בעלת מידות טובות, אחת הנשים הטובות ביותר. אהבנו אותה והיינו גאים בה. לצערנו, היא סבלה מבעלה, בגלל קנאתו הקיצונית הוא רצח אותה. ביקשנו ממנה בעבר שתעבור לגור אצלנו, אבל היא סירבה ואמרה 'אני רוצה להישאר עם בעלי, לא רוצה לאבד את השנים הרבות שבילינו יחד'. הסוף היה כואב מאוד".

ליילא נאסר, אחותה של נורה, אמרה: "אני לא מצליחה לעכל שאחותי כבר לא בחיים. היא הייתה האחות הטובה ביותר שיכולנו לבקש. הרצח שלה השפיע על כולנו, ואנחנו עדיין בהלם. לא חשבתי שהפשע הזה יגיע עד הבית שלנו".

משפחתה של הנרצחת נורה מנסור

ענאיה מנסור, אחותה הקטנה של הנרצחת, שיתפה: "אחותי עבדה איתי במכון היופי והיינו מאוד קרובות. הפושע רצח אותה בדם קר, ואני מקווה שהוא יקבל את העונש הראוי. הרצח הזה הותיר אותנו בהלם. כשהסתכלתי על הגופה, ראיתי דקירות רבות בבטן ובמותניים. מדובר ברצח מזעזע ואכזרי ביותר".

סאג'י קאסם, אחיו של הבעל החשוד ברצח, התנער מאחיו והביע תקווה כי ייענש בחומרה: "אנחנו מגנים את הרצח הזה בכל תוקף ומדגישים שהמנוחה הייתה אישה ישרה, מכובדת ונפלאה. ראינו בה אחות שלנו, ואפילו יותר מכך. החלטנו לא להיות בקשר עם הפושע שרצח אותה בשום צורה. הוא פושע וחייב לקבל את העונש המגיע לו, את העונש החמור ביותר".