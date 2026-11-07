אישה נרצחה הבוקר (שבת) בדקירות בטירה שבשרון. בן זוגה החשוד במעשה פונה מהזירה במצב בינוני. המשטרה עדכנה כי היא "פתחה בחקירת נסיבות האירוע". מתחילת השנה נרצחו 198 בני אדם בחברה הערבית.
הדיווח על המקרה התקבל בשעה 08:45 במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון על "אישה שנפצעה בטירה". צוות מד"א שהגיע לזירה קבע את מותה במקום. פרמדיק מד"א סעיד מטר אמר כי "האישה שכבה כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות בגופה. ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותה במקום".
מאז חמישי נרצחו חמישה בני אדם בחברה הערבית. שלשום נרצח יוסף חמאד (22) סמוך לביתו בטמרה. הוא נורה למוות מטווח אפס על-ידי אלמוני, שלפי החשד תכנן לרצוח בכלל אדם אחר וכשלא מצא את היעד - ירה בצעיר שיצא מביתו.
במקרה אחר, אלמונים פתחו באש בבאקה אל גרביה אל קבוצת צעירים, ורצחו את אחמד ג'מאל בן ה-25 שנפגע מהירי. בזירה אותרו 200 קליעים והרס רב. במשטרה בודקים כמה כיווני חקירה, כולל האם הרצח קשור לסכסוך המתמשך בקלנסווה, שגבה עד כה את חייהם של 10 בני אדם. אפשרות אחרת לדברי המשטרה, היא שמדובר בסכסוך מקומי.
עוד קודם, בשעות הבוקר בחמישי, נרצח ביריות האסיר אייל הייב (37) בתחנת אוטובוס בכביש 65, סמוך לבית הסוהר צלמון. הרקע, לפי המשטרה, פלילי. הייב ריצה מאז 2015 עונש מאסר של 18 שנים בגין הריגה, והחזיק באישור משב"ס לצאת לעבודה ולחזור לכלא.
בנוסף, נבדק חשד לרצח בנגב באותו היום, אחרי שאישה אותרה ללא רוח חיים בביתה. מעט לאחר מכן אחיה נהרג בהתנגשות עם אוטובוס בדרום. 10 מקורבי משפחתה עוכבו לחקירה.