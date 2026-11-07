הדיווח על המקרה התקבל בשעה 08:45 במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון על "אישה שנפצעה בטירה". צוות מד"א שהגיע לזירה קבע את מותה במקום. פרמדיק מד"א סעיד מטר אמר כי "האישה שכבה כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות בגופה. ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותה במקום".

הדיווח על המקרה התקבל בשעה 08:45 במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון על "אישה שנפצעה בטירה". צוות מד"א שהגיע לזירה קבע את מותה במקום. פרמדיק מד"א סעיד מטר אמר כי "האישה שכבה כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות בגופה. ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותה במקום".

הדיווח על המקרה התקבל בשעה 08:45 במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון על "אישה שנפצעה בטירה". צוות מד"א שהגיע לזירה קבע את מותה במקום. פרמדיק מד"א סעיד מטר אמר כי "האישה שכבה כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות בגופה. ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותה במקום".

(22) סמוך לביתו בטמרה. הוא נורה למוות מטווח אפס על-ידי אלמוני, שלפי החשד תכנן לרצוח בכלל אדם אחר וכשלא מצא את היעד - ירה בצעיר שיצא מביתו.

(22) סמוך לביתו בטמרה. הוא נורה למוות מטווח אפס על-ידי אלמוני, שלפי החשד תכנן לרצוח בכלל אדם אחר וכשלא מצא את היעד - ירה בצעיר שיצא מביתו.