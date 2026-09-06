ועדת הבחירות המרכזית אישרה היום (ראשון) את ה שימוש באפליקציית אלקטור , שמאפשרת דיווח למפלגות בזמן אמת בבחירות על אזרחים שאינם מצביעים. השימוש אושר לאחר דיון ארוך, ברוב של 19 קולות בעד לעומת 11 נגד.

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כעת, עם אישורה, המתנגדים להחלטה רשאים לשוב ולעתור נגדה. במקרה כזה יעבור בג"ץ מדיון בנוגע לסמכות מקבל ההחלטה - כפי שכבר התקיים בתחילת החודש - אל עצם תוכנה בשאלה האם השימוש בדיווח על אזרחים שאינם בוחרים הוא אינו חוקי. בנוגע לכך אמרה בדיון הקודם השופטת וילנר כי "יש רגליים לטענה שזה פגיעה בפרטיות. אדם לא רוצה שידעו אם הצביע או לא הצביע בבחירות. זו חדירה לאוטונומיה שלו, למרחב הפרטי שלו".

כזכור, יו"ר ועדת הבחירות השופט נעם סולברג קיבל עתירה וקבע כי דיווח למפלגות בזמן אמת בבחירות פוגע בפרטיות האזרח ומנוגד לחוק. הליכוד עתר לבג"ץ נגד ההחלטה וטען כי לא הייתה סמכות לקבל החלטה לבד ללא כל חברי ועדת הבחירות, ובנוסף כי יש לבטל את ההחלטה גם בשל תוכנה. השופטים כאמור הודיעו כי הם מקבלים את טענת היעדר הסמכות שבעתירת הליכוד וביקשו מהצדדים להסכים להצעתם כי ההחלטה תשוב להחלטה מחודשת של ועדת הבחירות כולה.

בדיון האחרון בבג"ץ אמר מייצג הליכוד עו"ד אילן בומבך כי "ביטול השימוש באפליקציית אלקטור ערב הבחירות זה ממש פיגוע עבור הליכוד". השופטת וילנר הגיבה "לעשות שימוש במילה הזאת?", והוסיפה: "אני לא אוהבת את השימוש במילה פיגוע בהקשרים כאלה כלכליים". בהמשך הדיון עו"ד בומבך תיקן ואמר "זה מסב נזק אדיר לליכוד. השופט סולברג יו"ר ועדת הבחירות קבע שאפשר להתיר בחקיקה. אבל אנחנו כבר בתוך הבחירות, הכנסת לא יכולה להתכנס לחוקק".