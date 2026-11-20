ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה בצהריים (יום שישי) לראשי שלוש מפלגות בגוש השינוי -

אביגדור ליברמן

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נפתלי בנט

ו

גדי איזנקוט

- ואמר כי "אנחנו ניצבים בצומת הכרעה היסטורי. אין כאן שום ספין ואין כאן שום הגזמה". לדברי נתניהו, הוא

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