ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה בצהריים (יום שישי) לראשי שלוש מפלגות בגוש השינוי - אביגדור ליברמן, נפתלי בנט וגדי איזנקוט - ואמר כי "אנחנו ניצבים בצומת הכרעה היסטורי. אין כאן שום ספין ואין כאן שום הגזמה". לדברי נתניהו, הוא עדכן את השלושה "במצב הביטחוני המאתגר שאנחנו עומדים בפניו", והוסיף כי "החומר פרוס בפניהם, ולכן מה שנדרש עכשיו הוא אחריות. ואחריות זו אחדות".
נתניהו שב וטען כי חברי הכנסת מהמפלגות הערביות הם "תומכי טרור שדוגלים בחיסול המדינה היהודית", ואמר כי "צריך להפסיק מיד" עם הניסיון להקים ממשלה צרה שנשענת על קולותיהם.
ראש הממשלה ויו"ר מפלגת ישר! נפגשו ביום חמישי שעבר, לשיחת עדכון מדיני-ביטחוני שנמשכה כשעתיים. בפגישה השתתף גם המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, האלוף גיא מרקיזנו, והיא התקיימה בעקבות דרישתו של איזנקוט לקבל תדרוך, לאחר שהוטל עליו המנדט להרכבת הממשלה הבאה ובשל העובדה שתפקיד יו"ר האופוזיציה טרם אויש. בתום הפגישה נמסר בהודעה משותפת כי איזנקוט עודכן באתגרים הביטחוניים והמדיניים העומדים בפני ישראל, וכי סוכם על המשך עדכונים הדדיים ככל שיידרש. הפגישה נערכה על רקע חילופי האשמות בין השניים, לאחר שאיזנקוט דרש מנתניהו לגלות איפוק וזהירות ממהלכים ביטחוניים מסוכנים, ונתניהו השיב כי עליו לנהוג באחריות ולא לזרוע פחד ופירוד.
ביום רביעי האחרון נפגש בנט עם נתניהו לעדכון ביטחוני, במשך קרוב לשלוש שעות. הפגישה הפתיעה את שותפיו של בנט לגוש, שלא עודכנו מראש, ועוררה ביקורת חריפה. בסביבתו של בנט הבהירו כי נתניהו הוא שזימן אותו לתדרוך וכי אין בכוונתו לשבת בממשלה בראשות נתניהו. בהמשך אותו יום נפגשו ראשי גוש השינוי, והצהירו כי העדיפות העליונה שלהם היא הקמת ממשלת חירום לאומית בראשות איזנקוט והחלפת נתניהו.
אתמול נמסר כי אחרי שאיזנקוט ובנט קיבלו עדכונים ביטחוניים, גם ליברמן יקבל תדרוך ביטחוני. אלא שפגישה זו לא הייתה עם נתניהו, אלא עם המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, האלוף גיא מרקיזנו.
בתוך כך נמשך תגבור הכוחות האמריקניים במזרח התיכון, וגם ההערכות מול איראן, על רקע הצטברות סימנים המעידים על אפשרות לחידוש העימות הצבאי. במקביל, האיראנים מנהלים מאמץ מואץ לשיקום יכולות הגרעין והטילים שנפגעו במלחמה, תוך העברת תשתיות הייצור למתקנים תת-קרקעיים ולאתרים מוגנים.