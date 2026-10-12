"אנחנו נבחן לעומק את כל המשמעויות של ההתנהלות בשטח", אמר קיש. "הנערים תפעלו את האירוע. היו שם מכיתות ז'-ט', יחד עם מד"א והצליחו להעביר בצורה יותר מהירה לבתי החולים". לדבריו, "מבדיקה ראשונית הטיול היה מאושר על ידי חדר המצב של מערכת החינוך, המסלול והכול אושר מראש והותר לטייל".

"אנחנו נבחן לעומק את כל המשמעויות של ההתנהלות בשטח", אמר קיש. "הנערים תפעלו את האירוע. היו שם מכיתות ז'-ט', יחד עם מד"א והצליחו להעביר בצורה יותר מהירה לבתי החולים". לדבריו, "מבדיקה ראשונית הטיול היה מאושר על ידי חדר המצב של מערכת החינוך, המסלול והכול אושר מראש והותר לטייל".

"אנחנו נבחן לעומק את כל המשמעויות של ההתנהלות בשטח", אמר קיש. "הנערים תפעלו את האירוע. היו שם מכיתות ז'-ט', יחד עם מד"א והצליחו להעביר בצורה יותר מהירה לבתי החולים". לדבריו, "מבדיקה ראשונית הטיול היה מאושר על ידי חדר המצב של מערכת החינוך, המסלול והכול אושר מראש והותר לטייל".

קיש הודיע כי הנחה לעצור את הטיולים בגבול הצפון למשך 48 שעות כדי לבחון את ההתנהלות. "טיולים שתוכננו יעברו למקומות אחרים. אני רוצה להבהיר זו הייתה המדיניות בהתאם להנחיות צה"ל", הוסיף. "ההנחיות קיימות, אני לא בא בטענות לאף אחד. יש נפלים שיכולים להתפוצץ, צריך להיות בזהירות יתר כמו שיש עקרבים ויודעים שצריך להיזהר מהם".

קיש הודיע כי הנחה לעצור את הטיולים בגבול הצפון למשך 48 שעות כדי לבחון את ההתנהלות. "טיולים שתוכננו יעברו למקומות אחרים. אני רוצה להבהיר זו הייתה המדיניות בהתאם להנחיות צה"ל", הוסיף. "ההנחיות קיימות, אני לא בא בטענות לאף אחד. יש נפלים שיכולים להתפוצץ, צריך להיות בזהירות יתר כמו שיש עקרבים ויודעים שצריך להיזהר מהם".

קיש הודיע כי הנחה לעצור את הטיולים בגבול הצפון למשך 48 שעות כדי לבחון את ההתנהלות. "טיולים שתוכננו יעברו למקומות אחרים. אני רוצה להבהיר זו הייתה המדיניות בהתאם להנחיות צה"ל", הוסיף. "ההנחיות קיימות, אני לא בא בטענות לאף אחד. יש נפלים שיכולים להתפוצץ, צריך להיות בזהירות יתר כמו שיש עקרבים ויודעים שצריך להיזהר מהם".