שעות אחרי פיצוץ הנפל בגבול הצפון - שממנו נהרג תלמיד בן 14 - שר החינוך יואב קיש מסר הצהרה מבית החולים רמב"ם בחיפה, שאליו פונו חלק מ-23 הפצועים. קיש סיפר שהתלמידים "תפעלו את האירוע". איתן מסאורי, תלמיד בן 14 שנפגע מרסיס בצוואר, סיפר לראש הממשלה בנימין נתניהו ממיטת בית החולים: ״הבנתי שנפצעתי, ראיתי שחבר פצוע, ניסיתי לעזור לו״.
"אנחנו נבחן לעומק את כל המשמעויות של ההתנהלות בשטח", אמר קיש. "הנערים תפעלו את האירוע. היו שם מכיתות ז'-ט', יחד עם מד"א והצליחו להעביר בצורה יותר מהירה לבתי החולים". לדבריו, "מבדיקה ראשונית הטיול היה מאושר על ידי חדר המצב של מערכת החינוך, המסלול והכול אושר מראש והותר לטייל".
קיש הודיע כי הנחה לעצור את הטיולים בגבול הצפון למשך 48 שעות כדי לבחון את ההתנהלות. "טיולים שתוכננו יעברו למקומות אחרים. אני רוצה להבהיר זו הייתה המדיניות בהתאם להנחיות צה"ל", הוסיף. "ההנחיות קיימות, אני לא בא בטענות לאף אחד. יש נפלים שיכולים להתפוצץ, צריך להיות בזהירות יתר כמו שיש עקרבים ויודעים שצריך להיזהר מהם".
הוא אמר כי "השטחים האלה עברו בחינה של צה"ל, קק"ל ופיקוד העורף. יכול להיות שהתלמידים חצו את השביל. החינוך לזהירות בדברים האלה הוא מאוד משמעותי. האסון דורש לעצור ולבחון שוב. נדבר עם צה"ל, נשאל על האזורים הספציפיים האלה. הוא יעשה את הבחינה אנחנו נעשה את הבחינה ולאחר מכן נגיע אל התוצאות".
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