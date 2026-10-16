בצה"ל הביעו הערב (שישי) הסתייגות חריפה מפסק ההלכה שפרסם הרב דוב ליאור, המזוהה עם מפלגת עוצמה יהודית. גורם ביטחוני אמר ל-ynet כי "צה"ל רואה את המכתב בחומרה רבה, באופן המעודד עבירות אלימות, גניבות, הסתה וחיכוכים שמלבים עוד יותר את השטח".

גלריה דוב ליאור ( צילום: אוהד צויגנברג )

ליאור הוא אזרח, ולכן הטיפול בו נמצא באחריות משטרת ישראל. עם זאת, בצבא סבורים כי יש מקום שהגופים הרלוונטיים יבדקו אם פסק הדין מעלה חשד להסתה ולביצוע עבירות גניבה.

ליאור, מבכירי הציונות הדתית הנחשב לאיש הזרם החרד"לי, פרסם היום כאמור פסק הלכה שבו התיר למתנחלים למסוק זיתים במטעים של פלסטינים ביהודה ושומרון. פסק ההלכה עורר סערה, ונמסר ממש במקביל להמשך העימותים בעונת המסיק הנפיצה, כשממש היום הופץ ברחבי העולם תיעוד של פורעים יהודים שנטען כי תקפו פלסטינים שניסו למסוק את המטעים שלהם, וגם עיתונאית של "וושינגטון פוסט".

ברקע גם תיעודים נוספים מהשבועות האחרונים של מתנחלים מוסקים זיתים באדמות חקלאיות בשטחי B או בשטחים שאינם בבעלותם, וגורם ביטחוני כבר אמר לאחרונה ל-ynet כי מדובר בפעולות עברייניות של גניבה.

פסק ההלכה של הרב ליאור פורסם על רקע מכתב שפרסמו מוקדם יותר השבוע רבני המועצה הדתית גוש עציון, שבו כללו חוות דעת הלכתית סביב אירועי המסיק. הם קבעו כי חל איסור מוחלט על יהודים לקטוף זיתים ממטעים של ערבים הסמוכים לגדרות היישובים, שכן בעלי המטעים לא "התייאשו" מרכושם, ולכן לקיחת הפירות מהווה איסור גזל חמור וגורמת לחילול השם.

כפתרון הרבנים מציעים לבצע את המסיק באופן מאובטח באמצעות פועלים או מתנדבים יהודים ולהעביר את היבול לבעליו תמורת כיסוי ההוצאות. בין הרבנים החתומים על המכתב נמנים רבני היישובים אלעזר, כפר עציון, אלון שבות ועוד.

עימות בין מתנחלים לפעילים במסיק זיתים ( צילום: REUTERS/Mohamad Torokman )

אלא שהבוקר פרסם הרב ליאור מכתב משלו שבו פסק כי מסיק זיתים במטעי הערבים מותר לחלוטין ואף יש בו מעלה יתרה, משום שהארץ נותרה בבעלות עם ישראל שלא התייאש ממנה. לטענתו, הבעלים הערבים נחשבים כמי שהתייאשו מהפירות כאשר אינם יכולים למסוק מסיבה ביטחונית, וכבר קיבלו תמורה מספקת בשנים שבהן אכלו מפירותיה. לכן לדבריו מותר ליהודים למסוק זיתים אלו גם בשטחים מרוחקים, כדי לגלות את הבעלות על הארץ ולקיים מצוות כיבוש הארץ.

"עם ישראל מעולם לא התייאש מארץ ישראל, כפי שאנו מבטאים בתפילותינו מדי יום ביומו. הערבים מעולם לא קנו את הקרקע מעם ישראל או מיהודי פרטי ולכן היא גזולה בידם, וכידוע עפ"י ההלכה קרקע אינה נגזלת (ב"ק קיז ע"ב). נמצא שהם לא קנו אותה בשום דרך והיא נשארה בבעלות עם ישראל", כתב ליאור.

"אם הם נטעו עצים ויש בהם פירות, כגון זיתים, מועיל בהם ייאוש, ולכן אם אין להם אפשרות למסוק מסיבה ביטחונית, מסתמא התייאשו מהם, ק"ו שהם התייאשו מזיתים שכבר נמסקו. גם אם נאמר שמגיעה להם תמורה מסוימת עבור נטיעת העצים, הם כבר קיבלו אותה די והותר בפירות שאכלו כל השנים עד עכשיו, ומכאן ואילך 'הדרא ארעא והדרי פירי'".