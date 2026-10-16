הרב דוב ליאור , מבכירי הציונות הדתית הנחשב לאיש הזרם החרד"לי, פרסם היום (שישי) פסק הלכה שבו התיר למתנחלים למסוק זיתים במטעים של פלסטינים ביהודה ושומרון. פסק ההלכה מעורר סערה ומגיע ממש במקביל להמשך העימותים בעונת המסיק הנפיצה, כשממש היום הופץ ברחבי העולם תיעוד של פורעים יהודים שנטען כי תקפו פלסטינים שניסו למסוק את המטעים שלהם , וגם עיתונאית של "וושינגטון פוסט". ברקע גם תיעודים נוספים מהשבועות האחרונים של מתנחלים מוסקים זיתים באדמות חקלאיות בשטחי B או בשטחים שאינם בבעלותם, וגורם ביטחוני כבר אמר לאחרונה ל-ynet כי מדובר בפעולות עברייניות של גניבה.

גלריה הרב דוב ליאור, בעשור שעבר ( צילום: אוהד צויגנברג )

המכתב של הרב דוב ליאור

פסק ההלכה של הרב ליאור, שנחשב לרבה של מפלגת עוצמה יהודית, מגיע על רקע מכתב שפרסמו מוקדם יותר השבוע רבני המועצה הדתית גוש עציון, שבו כללו חוות דעת הלכתית סביב אירועי המסיק – וקבעו כי חל איסור מוחלט על יהודים לקטוף זיתים ממטעים של ערבים הסמוכים לגדרות היישובים, שכן בעלי המטעים לא "התייאשו" מרכושם, ולכן לקיחת הפירות מהווה איסור גזל חמור וגורמת לחילול השם. כפתרון הרבנים מציעים לבצע את המסיק באופן מאובטח באמצעות פועלים או מתנדבים יהודים ולהעביר את היבול לבעליו תמורת כיסוי ההוצאות. בין הרבנים החתומים על המכתב נמנים רבני היישובים אלעזר, כפר עציון, אלון שבות ועוד.

אלא שהבוקר פרסם הרב ליאור מכתב משלו שבו פסק כי מסיק זיתים במטעי הערבים מותר לחלוטין ואף יש בו מעלה יתרה, משום שהארץ נותרה בבעלות עם ישראל שלא התייאש ממנה. לטענתו, הבעלים הערבים נחשבים כמי שהתייאשו מהפירות כאשר אינם יכולים למסוק מסיבה ביטחונית, וכבר קיבלו תמורה מספקת בשנים שבהן אכלו מפירותיה. לכן לדבריו מותר ליהודים למסוק זיתים אלו גם בשטחים מרוחקים, כדי לגלות את הבעלות על הארץ ולקיים מצוות כיבוש הארץ.

התיעוד שמופץ בעולם: מתנחלים תקפו את עיתונאית "וושינגטון פוסט" היידי לוין ( צילום: רויטרס )

"עם ישראל מעולם לא התייאש מארץ ישראל, כפי שאנו מבטאים בתפילותינו מדי יום ביומו. הערבים מעולם לא קנו את הקרקע מעם ישראל או מיהודי פרטי ולכן היא גזולה בידם, וכידוע עפ"י ההלכה קרקע אינה נגזלת (ב"ק קיז ע"ב). נמצא שהם לא קנו אותה בשום דרך והיא נשארה בבעלות עם ישראל", כתב הרב. "אם הם נטעו עצים ויש בהם פירות, כגון זיתים, מועיל בהם ייאוש, ולכן אם אין להם אפשרות למסוק מסיבה ביטחונית, מסתמא התייאשו מהם, ק"ו שהם התייאשו מזיתים שכבר נמסקו. גם אם נאמר שמגיעה להם תמורה מסוימת עבור נטיעת העצים, הם כבר קיבלו אותה די והותר בפירות שאכלו כל השנים עד עכשיו, ומכאן ואילך 'הדרא ארעא והדרי פירי'".

בסיום המכתב הוסיף: "לכן, מסיק זיתים בארץ הקודש מותר לחלוטין, ואף יש בו מעלה יתרה בהתחשב בסכנות הביטחוניות של התקרבות הערבים ליישובים היהודיים ולנקודות ההתיישבות. זאת ועוד, מותר ליהודים למסוק את הזיתים אף בשטחים הרחוקים מהיישובים היהודיים, כדי לגלות ברבים את בעלותנו על הארץ ומקיימים בזה את מצוות כיבוש הארץ".

מסיק זיתים באבו פלאח שליד רמאללה, שם אירעו הבוקר העימותים ( צילום: AP Photo/Leo Correa )

עץ זית שנטען כי הוצת על ידי מתנחלים בתורמוס עיא שליד רמאללה ( צילום: AHMAD GHARABLI / AFP )

למכתב הזה הגיב באופן חריף ארגון רבני צוהר, הפועל לשילוב בין דתיים לחילונים, שהדגיש כי "גזל אסור מכל אדם, יהודי ונכרי כאחד" וכי "מלבד איסור גזל ברור שיש בלקיחת הזיתים, יש בכך גם חילול השם ופגם מוסרי וסיכון מדיני ונזק ערכי וחינוכי והדברים פשוטים. לכן יישר כוחם של רבני גוש עציון שפרסמו פסק הלכה נחרץ נגד התופעה".

בהודעת ארגון רבני צהר נאמר עוד כי "רק בסמכות המדינה להפקיע רכוש מבעליו, וכל עוד המדינה מכירה בבעלות של ערבי על זיתים, הם נמצאים בבעלותו. כך פסק הרב דב ליאור בשו"ת דבר חברון חלק ג' סימן נז, וכן פסקו הרב יעקב אריאל וכל גדולי ישראל. המחשבה להתיר את לקיחת הזיתים בשל 'ייאוש' של הבעלים (משום שהצבא אוסר עליהם לגשת למטע), איננה מתחילה כאשר הבעלים מודיעים שהם אינם מתייאשים אלא מתכוונים למסוק את הזיתים באופן שבו הצבא מאפשר להם (כגון באמצעות אזרחים ישראלים המסייעים בידם)".

גם חבר הכנסת והרב גלעד קריב (הדמוקרטים) הגיב בחריפות על פסק ההלכה של הרב דוב ליאור: "הרב הראשי של סדום ועמורה. ‏הרב דוב ליאור, רב כנופיות הגבעות, הוציא פסק הלכה שמתיר לגנוב את יבול הזיתים של המשפחות הפלסטיניות, ובמידה רבה אף מורה לעשות כן. ‏כמה מתאים ש'פסק ההלכה' המעוות הזה מופץ בשבוע שבו אנחנו קוראים מתוך פרשת 'נח' את הפסוק 'ותמלא הארץ חמס'. הרב הזה וכל שותפיו מטביעים אותנו במבול של זוהמה מוסרית, ויש מעט מדי צדיקים בדורם, שמתייצבים מולו בעוצמה ובנחישות תורנית ומוסרית.

ח"כ גלעד קריב. "נדרוש מהמשטרה לפתוח בחקירה על שידול לדבר עבירה ועל הסתה לגזענות" ( צילום: טל שחר )