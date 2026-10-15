משפחות של אזרחים אמריקנים שנרצחו, נחטפו או נפגעו ב טבח 7 באוקטובר התכנסו היום (חמישי) במחלקת המדינה האמריקנית לטקס זיכרון לאהוביהן, ובמהלכו קראו להעמיד לדין את האחראים לטבח וביקשו מהקונגרס להקים ועדה שתחקור את רצח האזרחים האמריקנים.

את הטקס אירחו מזכיר המדינה מרקו רוביו, שר המסחר הווארד לוטניק ורעייתו, אליסון לוטניק. לדברי המארחים, האירוע נועד לכבד את חייהם של האמריקנים שנספו, ולהכיר במשפחות שממשיכות לחיות עם האבל והאובדן.

גלריה משפחות קורבנות הטבח לצד רוביו

על פי ההודעה מטעם המשפחות, כמעט 50 אזרחים אמריקנים נרצחו בטבח, ועשרות נוספים נפצעו. אמריקנים נוספים נחטפו לרצועת עזה, וחיילים אמריקנים נהרגו בהגנה על ישראל. "7 באוקטובר לא היה טרגדיה רק של ישראל, אלא גם של משפחות אמריקניות", נמסר.

בני המשפחות, שנסעו לוושינגטון כדי לשתף את סיפוריהם ולהבטיח שזכר יקיריהם לא יישכח, קראו להביא לדין את מי שתכננו, ביצעו ותמכו ברצח אזרחים אמריקנים. לדבריהם, המאבק בנושא צריך לעמוד מעל לפוליטיקה. "כמעט 50 אזרחים אמריקנים נרצחו ועשרות נפצעו. אלה היו יקירינו - אנשים שאהבו אותם ושעתידם נגזל מהם. באנו לכאן כדי לוודא שסיפוריהם יישמעו, זכרם יכובד ושהאחראים לרציחתם יועמדו לדין", אמרה אבי און, בת דודתה של כרמלה דן ז"ל.

המשפחות הביעו תודה לממשל האמריקני על ההכרה בקורבנות האמריקנים ועל קיום הטקס, ואמרו כי הן מקוות שהאירוע יסייע לציבור בארה"ב להבין את השפעתו ארוכת הטווח של הטבח על משפחות אמריקניות, ואת חשיבות המאבק לוודא שהפשעים לא יישכחו ולא יישארו ללא מענה.

"המשפחות ימשיכו לספר את סיפורי יקיריהן ולוודא שזכרם יישאר חי", נמסר. "לאחר יותר מ-1,000 ימים שאנו מחכים לממשלת ישראל לקבל תשובות איך קרה 7 באוקטובר, אולי נצליח לקבל תשובות מוועדת חקירה אמריקנית".