ההדחה של סילמן בפריימריז הפכה השבוע לחג לאומי קטן. הרשת התמלאה בממים, ציוצים וצהלות שמחה כאילו לא מדובר במקום לא ריאלי ברשימת הליכוד אלא בנפילת חומת ברלין. ושלא תבינו לא נכון, סילמן עבדה קשה מאוד בשביל הרגע הזה. בכל זאת, לאחר השמחה לאיד שהתפרצה ו

הטור של רענן שקד