פרסומת נגד הסיוע הצבאי האמריקני לישראל שודרה אמש (רביעי) בפריים טיים ברשת NBC, במהלך משדר חג ההודיה של תוכנית המערכונים הפופולרית "סאטרדיי נייט לייב" (SNL), ועוררה זעם בקרב פעילים יהודים ותומכי ישראל בארה"ב. בתשדיר, שאורכו 30 שניות, מוצגת ילדה אמריקנית שחסכה במשך שנה 400 דולר לרכישת אופניים חדשים. משם עובר הסרטון לתיעוד של ילדה פלסטינית קטועת רגל, הנעזרת בקביים בין ההריסות ברצועת עזה. "מדי שלוש שניות הממשלה שלנו שולחת לישראל 400 דולר מכספי משלמי המיסים כדי לעשות את זה", אמר הקריין.

הפרסומת האנטי-ישראלית ששודה בארה"ב ( צילום: מתוך רשת X )





הילדה הפלסטינית שהוצגה בפרסומת ( צילום: מתוך רשת X )

בסיום הפרסומת מופנים הצופים לאתר אינטרנט תחת הכותרת "לא עוד לישראל" (No More for Israel), שבו הם מתבקשים לפנות לנציגיהם בקונגרס ולדרוש מהם להתנגד להסכם סיוע צבאי חדש לישראל. באתר מואשמת ישראל בביצוע "רצח עם", והסיוע הצבאי האמריקני מוצג ככסף שבא על חשבון צורכיהם של אזרחי ארה"ב.

התנועה למאבק באנטישמיות, End Jew Hatred, פתחה בקמפיין נגד NBC, כינתה את הפרסומת "תעמולת חמאס אנטישמית" והפיצה עצומה הקוראת לרשת להפסיק לאלתר את שידור התשדיר בכל הפלטפורמות שבשליטתה. בתנועה דורשים כי אם יתברר שהפרסומת שודרה מבלי שהטענות נגד ישראל נבדקו כראוי, הרשת תתקן את המידע בפריים טיים ותפרסם התנצלות פומבית.

עיתוי שידור הפרסומת לא היה מקרי. "סאטרדיי נייט לייב", ההשראה ל"ארץ נהדרת" אם תרצו, משודרת מאז 1975 ונחשבת לאחד ממוסדות התרבות המזוהים ביותר עם הטלוויזיה האמריקנית. בין הכוכבים שצמחו בה לאורך השנים נמנים אדי מרפי, אדם סנדלר, בן סטילר, ויל פרל וטינה פיי. התוכנית ידועה גם בהשפעתה על השיח הפוליטי בארה"ב, ובחיקויים של נשיאים ומועמדים לנשיאות שהפכו לחלק בלתי נפרד ממערכות הבחירות במדינה.

בניגוד לתוכנית השבועית המשודרת בשעת לילה מאוחרת בשבת, משדר חג ההודיה, שמאגד מערכונים נבחרים הקשורים לחג, שודר אמש כבר בשעה 21:00 בערב, בשעה שמשפחות אמריקניות רבות התכנסו לקראת החג. נתוני הצפייה במשדר אמש טרם פורסמו, אבל במשדר המקביל אשתקד צפו כ-2.7 מיליון בני אדם, ובעונה האחרונה הייתה SNL תוכנית הקומדיה הנצפית ביותר ברשתות השידור האמריקניות בקרב בני 18 עד 49.

פרסומת קודמת שעוררה זעם: "ביצים? צריך לשמור 7 דולר כדי להרוג פלסטינים"





הביצים, הבננות והכסף לישראל

התשדיר מזכיר פרסומת אחרת שעוררה סערה בארה"ב לפני פחות מחודש, ערב בחירות האמצע לקונגרס. באותה פרסומת, ששודרה במישיגן במסגרת קמפיין חיצוני למען המועמד הדמוקרטי המוסלמי לסנאט עבדול אל-סייד, הוצג זוג אמריקנים בסופרמרקט שנאלץ לוותר על מוצרי מזון בסיסיים. "אנחנו צריכים לשמור שבעה דולר כדי להרוג פלסטינים", אמרה האישה לבן זוגה כשביקש לרכוש ביצים.

מאחורי אותו קמפיין עמד ארגון פוליטי שהקים צ'נק אויגור, מייסד רשת התקשורת הפרוגרסיבית "הטורקים הצעירים". הפרסומת עוררה ביקורת גם במפלגה הדמוקרטית, והייתה בין מוקדי העימות בין אל-סייד לחברת הקונגרס היילי סטיבנס, שהודיעה לבסוף כי תצביע ליריבו הרפובליקני. אל-סייד, כזכור, ניצח בבחירות והפך למוסלמי הראשון שנבחר לסנאט האמריקני.

מאחורי הפרסומת החדשה עומד IMEU Policy Project, זרוע הלובי של המכון להבנת המזרח התיכון, ארגון פרו-פלסטיני שהוקם ב-2005 ותומך בין היתר בזכות השיבה של הפליטים הפלסטינים. לפי מסמכי מס של הארגון, הכנסותיו ב-2024 הסתכמו בכ-4.5 מיליון דולר, זינוק של 46% לעומת השנה הקודמת. חלק מהתרומות הועברו באמצעות קרנות המאפשרות לתורמים המקוריים להישאר אנונימיים לציבור.

הנתון שעליו מבוססת הפרסומת נגזר מהסכם הסיוע שנחתם ב-2016 בתקופת הנשיא ברק אובמה, ובמסגרתו התחייבה ארה"ב להעניק לישראל 38 מיליארד דולר לאורך עשור. הסכום השנתי משקף למעשה כ-362 דולר בכל שלוש שניות, וכולל גם חצי מיליארד דולר המיועדים לתוכניות הגנה מפני טילים ורקטות. מרבית הסיוע משמש לרכישת ציוד צבאי מתוצרת אמריקנית.