זוג אמריקנים עומד בסופרמרקט ומנסה להחליט על אילו מצרכים לוותר כדי לגמור את החודש. האישה מבקשת מבעלה להחזיר למדף את הביצים שקנה לילדים. "הם כבר לא אוהבים ביצים?", הוא שואל. "הם אוהבים, אבל אנחנו צריכים לשמור את שבעת הדולרים האלה כדי להרוג פלסטינים", היא משיבה. בהמשך היא מסבירה שארה"ב מעבירה לישראל מיליארדי דולרים למימון המלחמה בעזה, וכי כל משלם מיסים אמריקני נדרש לשלם על כך מכיסו. כשהבעל מזכיר שלישראלים יש גם ביטוח בריאות ממלכתי, היא עונה: "כן, אנחנו כנראה משלמים גם על זה". הוא מחזיר למדף גם את הבננות.
זו הפרסומת שמעוררת בימים האחרונים סערה במישיגן, שם מתנהל אחד המרוצים הצמודים והטעונים ביותר בקרב השליטה על הסנאט במסגרת בחירות האמצע בארה"ב. מאחוריה עומד Rebellion PAC, ארגון פוליטי פרוגרסיבי שאותו הקים צ'נק אויגור, מייסד רשת התקשורת The Young Turks, הנחשב לאחד ממבקריה הבולטים של ישראל בשמאל האמריקני. הסרטון הופק במקור כבר ב-2024, אבל כעת חזר למסכי הטלוויזיה במישיגן, שבוע לפני הבחירות לסנאט שבהן מתמודד המועמד הדמוקרטי מהשמאל העמוק עבדול אל-סייד מול הרפובליקני מייק רוג'רס. הארגון פועל לקידום מועמדותו של אל-סייד, אך הפרסומת עצמאית ולא אושרה בידי הקמפיין שלו
אויגור, ששיתף את הפרסומת מחדש ברשת X, כתב: "אנחנו צריכים לסבול כאן בבית כדי שישראל תוכל לקבל את כל המלחמות שלה. בגלל זה הם קונים פוליטיקאים כמו מייק רוג'רס". הוא טען שרוג'רס הבטיח לשרת את ישראל ללא תנאים, אך לא העניק התחייבות דומה לתושבי מישיגן. האמירות עוררו ביקורת קשה מצד ארגונים ואישים יהודים, שהאשימו את יוצרי הפרסומת בהפיכת ישראל לשעיר לעזאזל של המצוקה הכלכלית האמריקנית ובשימוש בדימויים אנטישמיים על השפעה יהודית וכסף. "רוצים לדעת איך נראית נואשות? להאשים את המדינה היהודית במחיר הבננות", כתב מנכ"ל הליגה נגד השמצה, ג'ונתן גרינבלט, שכינה את הפרסומת "מקרה מבחן באנטישמיות".
אפילו בריאנה וו, ממייסדות הארגון של אויגור, שכבר אינה פעילה בו, התנערה מהסרטון והבהירה כי הייתה מתפטרת מתפקידה אילו הייתה מתבקשת להפיק פרסומת כזאת. אויגור דחה את ההאשמות וטען כי מתנגדיו מנסים להציג כל התנגדות למימון האמריקני לישראל כאנטישמיות. הוא אף ביקש מתומכיו לתרום כדי להרחיב את שידור הפרסומת. אף שכאמור לא מדובר בפרסומת מטעם הקמפיין של אל-סייד, הוא לא גינה אותה מפורשות – והמסר שמועבר בה דומה יחסית לזה שהוא עצמו מקדם בהצהרותיו הרבות נגד ישראל. אל-סייד, שמאשים אותה ב"רצח עם" ובניצולה של אמריקה, קורא להפסיק את כל הסיוע לישראל – גם סיוע למערכות הגנה – בטענה שהדבר נעשה על חשבונם של האזרחים האמריקנים.
בהודעה שפרסם הערב הקמפיין של אל-סייד, בעקבות הסערה, הוא אמנם התנער ממנה ודוברת מטעמו הבהירה שהיא לא קשורה בשום צורה לקמפיין וש"איש לא מדבר בשם המועמד מלבדו ומלבד אנשיו". עם זאת, הקמפיין לא גינה כאמור במפורש את תוכן הפרסומת או את המסרים האנטישמיים שיוחסו לה.
המאבק על אחד המושבים בסנאט מטעם מישיגן, שאותו מפנה הדמוקרט הפורש גארי פיטרס, הוא אחד ממרוצי המפתח שבהם תוכרע השליטה בבית העליון של הקונגרס בבחירות ביום שלישי הבא, והסקרים מעידים על קרב צמוד בין אל-סייד הפרוגרסיבי, שמתקשה לסחוף אחריו קהלים שתומכים באופן מסורתי במפלגה כמו שחורים ויהודים, לבין המועמד השמרני מייק רוג'רס. רוג'רס מרבה לתקוף את אל-סייד על קשריו לכאורה לתנועת האחים המוסלמים במצרים – המדינה שממנה היגרו לארה"ב הוריו של אל-סייד, דוקטור לרפואה בן 41 שאם ינצח יהפוך למוסלמי הראשון אי-פעם בתולדות הסנאט האמריקני.
את המתקפות נגד אל-סייד מוביל גם הנשיא דונלד טראמפ, שמקפיד לכנות אותו "מוחמד" במקום שמו הפרטי עבדול, בניסיון להבליט את דתו. אמש התגייס הנשיא לקמפיין של רוג'רס וערך עצרת בחירות בעיר פורט יורון – והקדיש חלק ניכר מנאומו למתקפה על אל-סייד. "באתי לכאן כדי למנוע מחבר באחים המוסלמים שהוא ג'יהאדיסט להפוך לסנאטור", הכריז טראמפ, אף שאין ראיות לכך שאל-סייד חבר בתנועה האיסלאמיסטית, אך אחותו למחצה הודתה שאמם המשותפת הייתה חברה בה. הנשיא טען כי אדם עם רקע כמו של אל-סייד לא היה מורשה אפילו לעלות למטוס, והוסיף: "הוא יהיה הסנאטור היחיד שיצטרך לעבור בגלאי מתכות לפני שיאפשרו לו להיכנס לסנאט. אני רוצה שהוא יעבור בגלאי מתכות". הוא אף השווה את המאבק נגד בחירתו להתנגדות הנוסעים לחוטפי טיסה 93 בפיגועי 11 בספטמבר, וטען שניצחון הדמוקרטים יביא לארה”ב "המוני ג'יהאדיסטים" וייצור "סיוט של אלימות וטרור, עד שלא תוכלו אפילו לחגוג את חג המולד".
טראמפ פנה גם ישירות לבוחרים היהודים. "כל יהודי שתומך באיש הזה צריך להתבייש בעצמו", אמר, והוסיף כי הוא אינו מסוגל להבין כיצד יהודים יכולים בכלל לשקול להצביע לאל-סייד, אף שמאות יהודים במישיגן הביעו בפומבי תמיכה במועמד הדמוקרטי. הוא תקף בנאומו גם את אחותו למחצה של אל-סייד, אימאן עבד אל-האדי, שחגגה את טבח 7 באוקטובר. אל-סייד עצמו הכחיש שוב ושוב קשר לאחים המוסלמים והאשים את הרפובליקנים בניסיון גזעני להפחיד את תושבי מישיגן מלהעניק להם את קולו רק בגלל שמו ודתו, תוך הסטת תשומת הלב מיוקר המחיה שזינק בעקבות המלחמה באיראן.
"השם שלי והדת שלי הם לא הסיבה שאתם לא יכולים להרשות לעצמכם דלק", השיב אל-סייד בעצרת משלו אמש, וטען שטראמפ אינו מוטרד באותה מידה משמו כשמדובר בסעודים שהשקיעו מיליארדים בקרן של חתנו, ג'ארד קושנר. "לא אכפת לו כמעט כשהשם הזה משותף לסעודים שמממנים את קרן ההשקעות הפרטית של חתנו. לא נראה שזה מפריע לו כמעט כשאלו הקטארים שנותנים לו מטוס פרטי בשווי 400 מיליון דולר. נראה שיש לו פשוט קושי להגות אותו כשהשם הזה הוא שלי. אבל חברים, לא אכפת לי איך הוא הוגה את השם שלי. לא אכפת לי אפילו אם הוא יזכור את השם המלא שלי, כי הוא פשוט יכול להמשיך ולקרוא לי 'סנאטור' אחרי נובמבר. זה יהיה 'סנאטור מוחמד' בשבילך, אחי", אמר אל-סייד לקול תשואות הקהל.
הנאום אמש של טראמפ סיפק גם רגע משונה במיוחד בכיכובה של הראפרית ניקי מינאז', שהגיעה עם הנשיא למישיגן במטוס ה"אייר פורס 1". טראמפ סיפר לקהל על הסערה שעורר כשדיבר לאחרונה על ישבנו "השרירי" של הסנאטור הרפובליקני מאוהיו, ג'ון יוסטד, שהיה בעבר שחקן פוטבול. "הסתכלתי לו על התחת, ומעולם לא עשיתי את זה עם גבר קודם", הסביר. "עם נשים כן, עם גברים לא". ואז פנה למינאז', שישבה בקהל: "אגב, קודם ראיתי תחת יפהפה במיוחד, של ניקי מינאז'. קשה לפספס אותו. קומי, ניקי!". הראפרית נעמדה לקול תשואות הקהל ונופפה בחיוך. "אני מקווה שניקי לא נעלבה", הוסיף טראמפ, "אנחנו אוהבים את ניקי". בהמשך היא עלתה לבמה, הרעיפה עליו שבחים והבטיחה לתמוך בו "לנצח נצחים", גם אם יתמודד שוב לנשיאות (דבר שהוא לא יכול לעשות על פי החוקה).