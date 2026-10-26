אפילו בריאנה וו, ממייסדות הארגון של אויגור, שכבר אינה פעילה בו, התנערה מהסרטון והבהירה כי הייתה מתפטרת מתפקידה אילו הייתה מתבקשת להפיק פרסומת כזאת. אויגור דחה את ההאשמות וטען כי מתנגדיו מנסים להציג כל התנגדות למימון האמריקני לישראל כאנטישמיות. הוא אף ביקש מתומכיו לתרום כדי להרחיב את שידור הפרסומת. אף שכאמור לא מדובר בפרסומת מטעם הקמפיין של אל-סייד, הוא לא גינה אותה מפורשות – והמסר שמועבר בה דומה יחסית לזה שהוא עצמו מקדם ב

הצהרותיו הרבות נגד ישראל