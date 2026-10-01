, לא משתקף בשום צורה בקריאת עיתוני מדינות המפרץ הבוקר, גם כשמדובר במדינות שהיו מעורבות בצורה כזו או אחרת באירוע. אם זו האמירויות - מהסיבה שמדובר בחברת תעופה אמירתית, סעודיה - בה נחתו הישראלים אחרי נטרול התוקף, ועומאן - ממנה לפי הדיווחים הגיע התוקף שניסה לרסק את המטוס.

, לא משתקף בשום צורה בקריאת עיתוני מדינות המפרץ הבוקר, גם כשמדובר במדינות שהיו מעורבות בצורה כזו או אחרת באירוע. אם זו האמירויות - מהסיבה שמדובר בחברת תעופה אמירתית, סעודיה - בה נחתו הישראלים אחרי נטרול התוקף, ועומאן - ממנה לפי הדיווחים הגיע התוקף שניסה לרסק את המטוס.

ניתן לומר הבוקר (חמישי) שהאירוע הוקטן בכותרות המפרציות ובעומאן, עד כדי התעלמות ממנו, בצורה שלא תואמת כלל את האירוע הקשה שהתרחש. עיתונים סעודים מוכרים, כמו עוכאז וא-ריאד, התעלמו לחלוטין בשעריהם מהאירוע ובחרו להדגיש את נאומו אמש של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן במועצת השורא הסעודית. מדובר בנאום שכלל, בין היתר, גינוי של יורש העצר ל"המשך תקיפות הכיבוש נגד הפלסטינים".

ניתן לומר הבוקר (חמישי) שהאירוע הוקטן בכותרות המפרציות ובעומאן, עד כדי התעלמות ממנו, בצורה שלא תואמת כלל את האירוע הקשה שהתרחש. עיתונים סעודים מוכרים, כמו עוכאז וא-ריאד, התעלמו לחלוטין בשעריהם מהאירוע ובחרו להדגיש את נאומו אמש של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן במועצת השורא הסעודית. מדובר בנאום שכלל, בין היתר, גינוי של יורש העצר ל"המשך תקיפות הכיבוש נגד הפלסטינים".

ניתן לומר הבוקר (חמישי) שהאירוע הוקטן בכותרות המפרציות ובעומאן, עד כדי התעלמות ממנו, בצורה שלא תואמת כלל את האירוע הקשה שהתרחש. עיתונים סעודים מוכרים, כמו עוכאז וא-ריאד, התעלמו לחלוטין בשעריהם מהאירוע ובחרו להדגיש את נאומו אמש של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן במועצת השורא הסעודית. מדובר בנאום שכלל, בין היתר, גינוי של יורש העצר ל"המשך תקיפות הכיבוש נגד הפלסטינים".