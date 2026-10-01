בלי תמונות של מאבק, גבורה או חולצות מגואלות בדם: היום הדרוך שעברנו אתמול בישראל, בעקבות ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי, לא משתקף בשום צורה בקריאת עיתוני מדינות המפרץ הבוקר, גם כשמדובר במדינות שהיו מעורבות בצורה כזו או אחרת באירוע. אם זו האמירויות - מהסיבה שמדובר בחברת תעופה אמירתית, סעודיה - בה נחתו הישראלים אחרי נטרול התוקף, ועומאן - ממנה לפי הדיווחים הגיע התוקף שניסה לרסק את המטוס.
ניתן לומר הבוקר (חמישי) שהאירוע הוקטן בכותרות המפרציות ובעומאן, עד כדי התעלמות ממנו, בצורה שלא תואמת כלל את האירוע הקשה שהתרחש. עיתונים סעודים מוכרים, כמו עוכאז וא-ריאד, התעלמו לחלוטין בשעריהם מהאירוע ובחרו להדגיש את נאומו אמש של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן במועצת השורא הסעודית. מדובר בנאום שכלל, בין היתר, גינוי של יורש העצר ל"המשך תקיפות הכיבוש נגד הפלסטינים".
למרות ההתעלמות בשער, בעיתון א-ריאד פורסמה בעמוד 8 כתבה תחת הכותרת: "האירוע בטיסה FZ 1073 הסתיים, והנוסעים חזרו למדינתם. פליי דובאי: הסיבות והמניעים העומדים בבסיס האירוע אינם ידועים, והנושא נתון לחקירה רשמית". בכתבה עצמה העיתון הציג את ה"גרסאות הסותרות" בנוגע לאירוע שהתרחש בטיסה. הוצגו מספר גרסאות שפורסמו גם בתקשורת הישראלית אתמול, כולל עדויות של נוסעים ישראלים אך הודגש כי לא ניתן היה לאמת את הדיווחים.
גם בעוכאז התייחסו לאירוע בהמשך העיתון, אך הוצגו הדיווחים הטכניים בלבד, מבלי לתת מקום לגודל האירוע, כאשר הכותרת הייתה: "פציעת טייסים הובילה להכרזה על מצב חירום בנמל התעופה תבוכ. נחיתת חירום לטיסת פליי דובאי".
העיתון "א-שרק אל-אווסט", היוצא לאור בלונדון בשפה הערבית, פרסם בשער הכותרת: "נמל התעופה תבוך העניק טיפול בהתאם לאמנות בינלאומיות, והחברה חוקרת את הנושא. מטוס של פליי דובאי נחלץ מתקרית. המניעים חלוקים". בכתבה תחת הכותרת, שמופיעה גם היא בשער העיתון נכתב: "מגדל הפיקוח קיבל קריאת מצוקה מהטיסה בבקשה לבצע נחיתת חירום. האישור ניתן, והרשויות הרלוונטיות העניקו לנוסעים את הטיפול הנדרש בטרמינל. הנהלת שדה התעופה אישרה את מחויבותה לתקנות ולהנחיות שפרסמה הרשות הכללית לתעופה אזרחית, בהתאם לאמנות ולהסכמים בינלאומיים הנוגעים לבטיחות הניווט האווירי ולשלומם של הנוסעים וצוות האוויר".
בהמשך הוזכרה הצהרתו של שר הביטחון ישראל כץ, לפיה האירוע היה "ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי", אך הוסיפו: "לפחות מאה נוסעים בטיסה של חברת התעופה האמירתית שהייתה בדרכה לתל אביב, שרדו אתמול אירוע, שלפי הדיווחים נבע מעימות בתוך הצוות, ואילץ את המטוס לבצע נחיתת חירום בנמל התעופה תבוך. המניעים לאירוע נותרו לא ברורים".
באיחוד האמירויות בחרו להדגיש בעיתונות דווקא את השיחה שקיים שר החוץ עבדאללה בן זאיד עם שר החוץ גדעון סער אמש. אל-איתיחאד האמירתי פרסם כתבה קצרה בתחתית השער היום, תחת הכותרת: "עבדאללה בן זאיד בודק את שלומם של נוסעי פליי-דובאי: שוחח בטלפון על היחסים הדו צדדיים עם שר החוץ הישראלי".
בשער אל-חליג' האמירתי נכתב: "עבדאללה בן זאיד מתקשר לשר החוץ הישראלי כדי לברר את מצב הנוסעים. פליי דובאי: נחיתת חירום בתבוך עקב קטטה". הבוקר דיווחה סוכנות הידיעות של איחוד האמירויות כי "התובע הכללי מורה על פתיחת חקירה בנוגע לתקרית המטוס של חברת פליי דובאי ובחינת האפשרות לקיומו של קשר כלשהו לפעילות טרור".
העיתונים העומאנים המוכרים התעלמו מהאירוע, ולא רק בשער. העיתון הקטארי "אל-ערבי אל-ג'דיד" הציג בשער תמונה גדולה של המטוס וכתב: "מסתורין סביב הטיסה מדובאי לתל אביב. אתמול התפרסמו דיווחים סותרים בנוגע לטיסה של חברת פליי דובאי, שעשתה את דרכה מדובאי לתל אביב, וביצעה נחיתת חירום בנמל התעופה תבוך שבסעודיה".
בעיתון אל-קודס אלערבי נכתב בשער הבוקר: "אירוע חירום אזורי: טיסה מתל אביב לאיחוד האמירויות נוחתת בערב הסעודית בעקבות עימות בתא הטייס. ריאד מסרבת לאשר כניסת מטוסים צבאיים ישראליים, וממשלת נתניהו מנצלת את התקרית לצרכים פוליטיים".
בעיתון אל-אימאראת אל-יום פורסמה כתבה תחת הכותרת: "פליי-דובאי: צוות חלופי של המטוס ביצע נחיתה בטוחה אחרי שהשתלט על האירוע בתא הטייס. צוותי תעופה אזרחית חוקרים את הסיבות והנסיבות, תוך בחינת היבטים תפעוליים וביטחוניים".