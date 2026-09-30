כחצי יממה אחרי שהמריאו מדובאי לתל אביב, ושרדו את מה שמסתמן כ ניסיון פיגוע בטיסת פליי דובאי FZ 1073, שבו הערב (רביעי) 174 הנוסעים ארצה, ובהם 27 ילדים. חלק מהישראלים לא הסכימו לעלות שוב על טיסה של החברה האמירתית, אך שוכנעו כשהוסבר להם כי אין ברירה ואחרי שהסעודים סירבו לאשר טיסת חילוץ ישראלית. צפו בישראלים שרים בהתלהבות ויורדים מהמטוס בנתב"ג:

הישראלים יורדים מהמטוס ( צילום: מאיר תורג'מן )





שירים ומחיאות כפיים עם הנחיתה בישראל ( צילום: דניאל אלמליח )





גלריה מטוס החילוץ של פליי דובאי בנתב"ג ( צילום: יריב כץ )

נחיתת המטוס בארץ





דניאל אלמליח, אחת מהנוסעות, סיפרה בהתרגשות אחרי הנחיתה בנתב"ג: "כולם פה בהיי מטורף. מתלהבים בטירוף. אנשים בדמעות ובכינו מאושר בנחיתה. לא דמיינתי שזה יקרה לי. לא חשבנו שנצליח לנחות. זה היה נס. ברוך השם".

אלמליח תיארה את רגעי האימה: "הרגשנו את המטוס נופל במהירות שיא וצרחות אימה של כולם. לא הספקנו לחשוב או לדבר או לנשום. זה היה שניות. כל הטיסה הייתה ברעידות, אין חשמל, לא ידענו אם ננחת או לא וזה היה נראה דקות כמו נצח. היינו בטוחים שנמות כולנו. שלחתי הודעות פרידה להורים שלנו. זה היה מלחיץ ברמות. מטוס נופל. קצת אחרי התבהרה התמונה והבנו שאנחנו בנסיעה מדובאי לישראל וזה טייס עומאני. עשינו אחד ועוד אחד, חשדנו גם בדיילים. הישראלים ניהלו את הטיסה בצורה מושלמת".

אחד מהנוסעים עם תחבושת על המצח ( צילום: מאיר תורג'מן )

הסיוט החל סביב השעה 8:21 בבוקר, כשטייס שמוצאו מעומאן דקר את הקברניט וניסה לפי החשד לרסק את המטוס ולהרוג את נוסעיו, שמרביתם ישראלים. ההשתלטות עליו בוצעה, על פי העדויות , בסיוע של חלק מהנוסעים - וההערכה בשלב זה היא שמדובר באירוע טרור. שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר כי מדובר ב"ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי, שסוכל בזכות גבורתם של מספר נוסעים ישראלים שפרצו לתא הטייס, השתלטו על המחבל ובמו ידיהם החזירו את השליטה על המטוס לצוות טייסים נוסף שנכח שם".

מחקירה ראשונית של האירוע עולה אפשרות שטייס המשנה דקר את הטייס, שמוצאו הודי, באמצעות גרזן חירום שנמצא בתא הטייס ונועד לשבירת החלונות של המטוס. במקביל נשללה הערכה שהושמעה שלפיה טייס המשנה הצליח לעלות לטיסה עם גרזן. זאת משום שכל אנשי צוות האוויר עוברים בדיקות ביטחוניות קפדניות טרם עלייתם על המטוס. אחת האפשרויות שנבדקות היא שטייס המשנה הופעל על ידי איראן, אם כי בשלב זה אין שום הוכחה לכך.

הטייסים הפצועים בטיסת פליי דובאי לצד הישראלים שהשתלטו על המצב ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )





טיסת פליי דובאי יצאה לדרך אחרי שהמוסד אישר את כל אנשי צוות טיסת החילוץ. נוסע שהיה על המטוס שיתף על רגעי האימה בסרטון שהעלה לרשתות: "אנחנו נמצאים על הטיסה מדובאי, השתלטנו פה על הטיסה, היה פה מפגע עם סכין שדקר את אחד הטייסים. פשוט קפצנו והוצאנו אותו מתא הטייס, כמה חבר'ה. הכול בסדר עכשיו. המחבל מנוטרל. יש פה טייס שהוא פצוע קשה, וכנראה עוד טייס בפנים שהוא פצוע, אבל הוא מצליח להנחית את המטוס. יש שני אנשי צוות בתוך המטוס, דאגנו שהם יסגרו את הדלת. אני אוהב אתכם, והכול בסדר".