בית המשפט השלום בנוף הגליל האריך אמש (יום שבת) בשלושה ימים את מעצרו של צעיר בן 20 מאזור הגולן, שלפי החשד דרס למוות את טל גלבוע (47) בעת שרכב על אופניו בכביש 98 סמוך לצומת מגשימים.
לפי המשטרה, הצעיר נהג בשכרות בעת שפגע בגלבוע. "מחקירה וטיפול ראשוני בשטח של שוטרי אגף התנועה, עלה החשד כי נהג הרכב הפרטי היה תחת השפעת אלכוהול", נמסר. "בבדיקה שבוצעה לו אכן נמצאה אינדיקציה חיובית לאלכוהול בגופו".
גלבוע, תושב קיבוץ כפר חרוב שבדרום הגולן, היה טריאתלט שהשתתף בעבר גם בתחרות "איש הברזל". בריאיון ל-ynet לפני ארבע שנים סיפר גלבוע - שעבד כמנהל פיתוח בחברת תוכנה - על המעבר מכפר סבא לגולן, באותה שנה. "מאוד כיף לגור במקום יפה כל כך, וכפר חרוב הוא מקום מהמם. אנחנו אוהבים את הקרבה לטבע. כל יציאה מהבית, גם אם להקפיץ את הילדים לחוגים, מרגישה לנו כמו טיול", סיפר אז.
דן אלתרמן, מהטריאתלטים הגדולים בתולדות ישראל ומאמנו של גלבוע, ספד לו בפוסט מצמרר: "הבוקר, קצת לפני 9, התפרסמה ידיעה על רוכב אופניים שנהרג בתאונה בצומת מגשימים. הדבר הראשון שיצא לי מהפה היה: 'וואו… רק שזה לא טל'. שלחתי לך הודעה. אתה לא מגיב. חמש דקות אחר כך אני מקבל שיחה, וברגע אחד אני מבין שהנורא מכל קרה. לא רוצה לענות לשיחה הזו.
"בוקר שחור. בוקר שקוטע חיים שלמים, עם כל כך הרבה תכניות, חלומות ורגעים שעוד היו אמורים להיות. טל, היית המתאמן שלי במשך שנים רבות, אבל מזמן כבר היית הרבה מעבר לזה. חבר טוב. מלח הארץ. תמיד בשקט, בצניעות, בלי רעש ובלי צורך להוכיח. שמח בחלקו, אבל תמיד עם עוד מטרה, עוד אתגר, עוד יעד שאליו רצית להגיע. הייתה לי הזכות ללוות אותך בכל כך הרבה מהאתגרים שהצבת לעצמך בשנים האחרונות.
"גם כשהגוף אמר אחרת, אתה לא ויתרת. גם איירונמן עם כתף שבורה סיימת. נחישות וכוח רצון היו תמיד חלק ממך. ותודה על הביקור האחרון. לפני כמה ימים, כמה שעות יחד, לשבת, לדבר, לדייק את התכנית ולצאת לדרך לעוד יעד. מי היה מאמין שזה יהיה המפגש האחרון שלנו. בדיעבד, כאילו זכיתי למפגש פרידה. אני עדיין לא מצליח לעכל שאתה לא כאן. הלב שלי עם גלית, עם הילדים שלך, עם המשפחה המדהימה שהשארת מאחור, ועם כל מעגל החברים שנשאר היום עם לב שבור וחלל שאי אפשר למלא. טל, עכשיו תנוח".