מאמנו דן אלתרמן, מהטריאתלטים הגדולים בתולדות ישראל, ספד לו בפוסט מצמרר: "הבוקר, קצת לפני 9, התפרסמה ידיעה על רוכב אופניים שנהרג בתאונה בצומת מגשימים. הדבר הראשון שיצא לי מהפה היה: 'וואו… רק שזה לא טל'. שלחתי לך הודעה. אתה לא מגיב. חמש דקות אחר כך אני מקבל שיחה, וברגע אחד אני מבין שהנורא מכל קרה. לא רוצה לענות לשיחה הזו.

מאמנו דן אלתרמן, מהטריאתלטים הגדולים בתולדות ישראל, ספד לו בפוסט מצמרר: "הבוקר, קצת לפני 9, התפרסמה ידיעה על רוכב אופניים שנהרג בתאונה בצומת מגשימים. הדבר הראשון שיצא לי מהפה היה: 'וואו… רק שזה לא טל'. שלחתי לך הודעה. אתה לא מגיב. חמש דקות אחר כך אני מקבל שיחה, וברגע אחד אני מבין שהנורא מכל קרה. לא רוצה לענות לשיחה הזו.

מאמנו דן אלתרמן, מהטריאתלטים הגדולים בתולדות ישראל, ספד לו בפוסט מצמרר: "הבוקר, קצת לפני 9, התפרסמה ידיעה על רוכב אופניים שנהרג בתאונה בצומת מגשימים. הדבר הראשון שיצא לי מהפה היה: 'וואו… רק שזה לא טל'. שלחתי לך הודעה. אתה לא מגיב. חמש דקות אחר כך אני מקבל שיחה, וברגע אחד אני מבין שהנורא מכל קרה. לא רוצה לענות לשיחה הזו.

"בוקר שחור. בוקר שקוטע חיים שלמים, עם כל כך הרבה תכניות, חלומות ורגעים שעוד היו אמורים להיות. טל, היית המתאמן שלי במשך שנים רבות, אבל מזמן כבר היית הרבה מעבר לזה. חבר טוב. מלח הארץ. תמיד בשקט, בצניעות, בלי רעש ובלי צורך להוכיח. שמח בחלקו, אבל תמיד עם עוד מטרה, עוד אתגר, עוד יעד שאליו רצית להגיע. הייתה לי הזכות ללוות אותך בכל כך הרבה מהאתגרים שהצבת לעצמך בשנים האחרונות.

"בוקר שחור. בוקר שקוטע חיים שלמים, עם כל כך הרבה תכניות, חלומות ורגעים שעוד היו אמורים להיות. טל, היית המתאמן שלי במשך שנים רבות, אבל מזמן כבר היית הרבה מעבר לזה. חבר טוב. מלח הארץ. תמיד בשקט, בצניעות, בלי רעש ובלי צורך להוכיח. שמח בחלקו, אבל תמיד עם עוד מטרה, עוד אתגר, עוד יעד שאליו רצית להגיע. הייתה לי הזכות ללוות אותך בכל כך הרבה מהאתגרים שהצבת לעצמך בשנים האחרונות.

"בוקר שחור. בוקר שקוטע חיים שלמים, עם כל כך הרבה תכניות, חלומות ורגעים שעוד היו אמורים להיות. טל, היית המתאמן שלי במשך שנים רבות, אבל מזמן כבר היית הרבה מעבר לזה. חבר טוב. מלח הארץ. תמיד בשקט, בצניעות, בלי רעש ובלי צורך להוכיח. שמח בחלקו, אבל תמיד עם עוד מטרה, עוד אתגר, עוד יעד שאליו רצית להגיע. הייתה לי הזכות ללוות אותך בכל כך הרבה מהאתגרים שהצבת לעצמך בשנים האחרונות.