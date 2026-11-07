שתי משפחות בדואיות שגרות בסמוך להתיישבות היהודית החדשה בפאתי יריחו נטשו בימים האחרונים את בתיהן בנסיבות לא ברורות. בצה"ל טוענים היום (שבת) שניסו להניא אותן מלעזוב, אך ללא הצלחה, ועל כן יפעלו כעת למנוע השתלטות יהודית על הבתים שננטשו.

ההתיישבות החדשה ביריחו והאבטחה הצה"לית:

בדרך ליריחו ( צילום: קרדיט דוברות נחלה )

גלריה ( צילום: תנועת נחלה )

( צילום: Ilia YEFIMOVICH / AFP )

( צילום: מועצת בנימין )

ביום רביעי בצהרים נכנסו 20 משפחות יהודיות לשמונה בתים שלטענתן נרכשו כדין על ידי תנועת נחלה ובליווי של מועצת בנימין. הבתים נמצאים בשטח C בסמיכות לאתר הארכיאולוגי ארמונות החשמונאים, וההתיישבות היהודית באזור נועדה לשמור על המקום.

הבית האחרון נקנה בשבת שעברה. האירוע התנהל באופן חשאי וצוות הרכישה כלל מספר מצומצם של מעורבים, שאפילו בנות הזוג שלהם הופתעו מהמהלך. תחיה פלס, שעברה לבית ביריחו מיישוב בגוש עציון, מספרת שרק לפני ההגעה היא למדה על היעד: "ידענו שמדובר על גאולת קרקעות אבל לא ידענו איפה בדיוק. רק ברגע האחרון הבנו את גודל האירוע".

בצה"ל מדגישים שוב שהאירוע לא תואם ולא הוסדר מול הצבא. אלא שצה"ל נוכח בשטח, וחיילים עדיין נדרשים לאבטח את האזור ואת שיירות המתנחלים אל הבתים ומהם. מאז כניסת הישראלים לבתים נאלץ הצבא להסיט למשימת האבטחה שלוש מחלקות לוחמות, שהיו מיועדות לסיכול הברחות בגבול ירדן ופעולות נוספות של ביטחון שוטף.

"אנחנו לא חוששים", סיפר עמנואל ווייס, אחד מחברי הקבוצה שהתמקמה בבתים שנרכשו. "הצבא בקשר תמידי איתנו. הוא נמצא פה בין הבתים ושומר עלינו. הם מלווים אותנו בשיירות שמגיעות לפה כמה פעמים ביום".

שמואל גזית, שהיה חלק מצוות הרכישה, הוסיף: "הצבא הוא הריבון בשטח, ומתוקף זה הוא מאבטח את כל היהודים שנמצאים ביהודה ושומרון. אנחנו עשינו את הרכישה הזאת על דעת עצמנו, ואני חושב שהצבא שמח על הדברים שאנחנו עושים. בסוף חידשנו את היישוב היהודי ביריחו".