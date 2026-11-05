כיממה עברה מאז שעשרים משפחות יהודיות נכנסו אתמול (רביעי) לשמונה בתים בשטח C סמוך לעיר הפלסטינית יריחו - ללא אישור מצה"ל, שנאלץ להסיט לשם כך כוחות לוחמים - וכבר יש תחושה שונה במקום. בדרך ניתן לראות שלטי הכוונה בעברית, וכשמגיעים לאזור הבתים נראים גם כמה דגלי ישראל. בין הבתים מסתובבים ילדים ומבוגרים עם כיפות, ונשים עם כיסוי ראש ועגלות. הדרך אומנם עדיין משובשת, אך התושבים טוענים כי מדובר רק בעניין של זמן עד שגם זה יטופל.

הדרך להתנחלות החדשה ליד יריחו ( צילום: קרדיט דוברות נחלה )





גלריה עם חצרות, עצי פרי - ובריכות. הבתים של המשפחות היהודיות סמוך ליריחו ( צילום: תנועת נחלה )

לפי שעה, הדרך לבתים והחזרה מהם מתבצעת רק בליווי שיירות של התושבים וליווי של כוחות צה"ל שפועלים בגזרה. בנוסף, כדי להגיע למקום נדרש תיאום עם מנהלי ההתנחלות, כיוון שצריך לעבור דרך ארבעה שערים ובמקטע מסוים שסמוך מאוד לבתי השכנים הפלסטינים, שטרם ברורה עמדתם לגבי הנעשה בסביבתם.

תחיה פלס, אם לשני ילדים, סיפרה על התחושות שמלוות אותה מאז שנכנסה לביתה החדש אתמול בצהריים: "וואו, ממש מרגש, מרגישים שזה באמת חלק מההיסטוריה. בהכנה שעשינו למעבר אמרו לנו שזה קרה בפעם האחרונה לפני 50 שנה, בחברון. איזו זכות להיות חלק מהקבוצה הזאת". בינתיים, לילדים אין מסגרת חינוכית, אך פלס לא חוששת. "כל הילדים פה יחד והם משחקים ומעסיקים את עצמם", אמרה. "אנחנו פה רק יום אחד, נראה מה יהיה שבוע הבא. נחליט איזה גן ייפתח, אולי אפילו אחת האימהות תפתח גן ולאט לאט נתקדם".

התושבים, כפי שזה נראה, לא חוששים מהנסיעה. הדרך לשני הכיוונים מלאה ברכבים. לדברי פלס, "ההרגשה בשלב זה היא שהכול בסדר. הצבא שומר עלינו, ואנחנו מרגישים בנוח גם לנסוע. כמובן צריך להיזהר, אבל אנחנו נמצאים בפאתי העיר ולא בליבה, ככה שזה מרגיע".

"הילדים מעסיקים את עצמם, נראה מה יהיה שבוע הבא". אחת מנשות ההתנחלות החדשה ( צילום: Ilia YEFIMOVICH / AFP )

"הכניסה לבתים נעשתה ללא תיאום מקדים עם צה"ל" ( צילום: Ilia YEFIMOVICH / AFP )

"אנחנו לא חוששים" ( צילום: Ilia YEFIMOVICH / AFP )

( צילום: תנועת נחלה )

הבתים גדולים, בעלי חצרות עם עצי פרי ונוי ובחלקם אפילו יש בריכות. כל בית קיבל שם שקשור למקום. לדוגמה, "בית סלומון" על שם יואל משה סלומון, שתכנן להקים יישוב יהודי ביריחו לפני כ-150 שנים אך לבסוף הקים את העיר פתח תקווה, אחרי שרכישת הקרקעות ביריחו טורפדה. מתחם נוסף נקרא "בית חשמונאי", על שם האתר הארכאולוגי "ארמונות החשמונאים" שנמצא בסמוך, ושממשלת נתניהו החליטה לאחרונה להשקיע בו 20 מיליון שקלים.

רוב המשפחות מגיעות מהתנחלויות וקשורות ל"תנועת נחלה", שמלווה את המשפחות. התנועה היא זו שביצעה את רכישת הבתים, תחת מעטה של חשאיות. תהליך הרכישה ארך קרוב לשנה ודרש סודיות מוחלטת. גם בין התושבים יש שידעו ושלא, ורק אתמול מעט לפני השעה 13:30 הוכרז האות - והשיירות נכנסו.

עמנואל וייס, נשוי בן 22, הגיע ליריחו מחוות צור יהודה שבגוש עציון. הוא סיפר: "הייתי בצוות הלוגיסטיקה ואנחנו עובדים על זה כבר חודש. חבר שלי הופתע שידעתי וחשב שרק הוא ידע מהמבצע". לדבריו, "כרגע יש לנו שלושה מתחמים שמורכבים משמונה בתים. אחד הבתים נגאל ממש בשבת האחרונה. המטרה היא לייצר גוש התיישבות שיתחבר לחוות ארמונות שנמצאת בסמיכות אלינו ובהמשך ליישוב דיה שאמור לעלות לקרקע בקרוב. וכמובן להביא עוד משפחות ולייצר חיים קהילתיים בתוך העיר יריחו כדרכו של הרב לוינגר".

"זה התנהל כמו מבצע צבאי"

כאמור, תהליך רכישת הבתים התנהל בסודיות: רק חמישה היו חשופים למבצע ולמימושו והכול בוצע דרך צד שלישי. שמואל גזית, אחד מאלה שעמדו מאחורי המבצע, אמר: "לא סתם קוראים לזה מבצע, זה התנהל כמו מבצע צבאי. מאחורי כל דבר עמדו חודשים של תכנון והתארגנות, הכול בחשאיות, עד שהצלחנו לחדש את ההתיישבות היהודית ביריחו".

שמואל, נשוי ואב לחמישה, לא מפחד מהסכנה הביטחונית: "הגענו מקריית ארבע ואנחנו לא חוששים. הצבא פה ושומר עלינו, לאורך ההיסטוריה ראינו שבמקום שיש יהודים יש שקט ביטחוני. גם הדרך תהיה יותר נוחה ותתקצר בקרוב".

כשהערב יורד התושבים החדשים, שכבר מרגישים בנוח, עובדים ומתקנים דברים ונערכים לשבת המתקרבת. וייס סיפר על ההתארגנות לשבת: "אנחנו מסודרים, דאגנו לארוחות מקייטרינג. עכשיו אנחנו מסדרים את החשמל ודואגים גם למים. אנחנו בטוחים במקום שבו אנו נמצאים".

הביקורת בצה"ל - והסטת הכוחות

בצה"ל הביעו ביקורת על כניסת המתנחלים לבתים ביריחו - ללא תיאום וללא עדכון. כניסת המשפחות היהודיות הפתיעה את הצבא ואת אוגדה 96 שנמצאת במרחב יריחו והגבול המזרחי. למעשה, עם רגע כניסת הישראלים נאלץ צה"ל להסיט למשימת האבטחה כוח של כשלוש מחלקות לוחמות, שהיו אמורות להתעסק במשימות ביטחוניות אחרות, בין היתר משימות של סיכול הברחות על הגבול עם ירדן ופעולות בט"ש נוספות.