נהג מכונית בן 21 נהרג הלילה (בין שבת לראשון) בהתנגשות בעמוד עם רכבו בשדרות מעלה יצחק בנוף הגליל. צוות מד"א קבע את מותו במקום.
הדיווח על התאונה התקבל במוקד מד"א בשעה 00:31. חובשים ופרמדיקים של הארגון הגיעו לזירה ואיתרו את הצעיר ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית.
פראמדיק מד"א עומר דעייף וחובשי רפואת חירום במד"א ורד בשאראת ונפתלי פסין סיפרו: "מדובר בזירה קשה מאוד. כשהגענו למקום הגבר היה לכוד ברכבו כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית קשה מאוד. ביצענו בדיקות רפואיות, אך פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".
אתמול נהרגה דלאל מלחם בת-59, מנהלת בית הספר אלרחמה בג'דיידה מכר, בתאונה עם ג'יפ משטרתי ממוגן בצומת עכו מזרח שבכביש 85. בתה בת ה-29 ששהתה ברכב נפצעה באורח בינוני. בתיעוד ממצלמת רכב שהיה בצומת נראה הג'יפ המשטרתי חוצה את הצומת במהירות באור אדום, ופוגע בעוצמה ברכבה הפרטי של מלחם.
לפי נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (רלב"ד), מתחילת שנת 2026 נהרגו 392 בני אדם בתאונות דרכים בכבישי הארץ.