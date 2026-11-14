נהג מכונית בן 21 נהרג הלילה (בין שבת לראשון) בהתנגשות בעמוד עם רכבו בשדרות מעלה יצחק בנוף הגליל. צוות מד"א קבע את מותו במקום.

נהג מכונית בן 21 נהרג הלילה (בין שבת לראשון) בהתנגשות בעמוד עם רכבו בשדרות מעלה יצחק בנוף הגליל. צוות מד"א קבע את מותו במקום.

נהג מכונית בן 21 נהרג הלילה (בין שבת לראשון) בהתנגשות בעמוד עם רכבו בשדרות מעלה יצחק בנוף הגליל. צוות מד"א קבע את מותו במקום.