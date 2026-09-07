צה"ל תקף במהלך הלילה (בין ראשון לשני) תשתיות של חמאס ששימשו את ארגון הטרור לקידום מתווי טרור נגד ישראל וכוחות הצבא. התקיפה בוצעה בתגובה למטען שהופעל על כלי הנדסי מסוג "פנדה" של צה"ל, אחרי שזה עלה עליו בשטח הקו הצהוב בצפון רצועת עזה.

מדובר באירוע חריג, על אף שאין בו נפגעים, ובהפרה נוספת של הפסקת האש מצד חמאס. בכל אופן, בשלב זה בודקים בצבא מתי המתקן הוצב במקום.

תקיפה בעזה. ארכיון ( צילום: AP Photo/Jehad Alshrafi )

לפי דובר צה"ל, "מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חמאס. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי". בצבא רואים את האירוע בחומרה ואומרים כי מדובר בהפרה בוטה ומכוונת של חמאס, ושמי שחושב שיוכל לנצל את הפסקת האש למען שיקום ארגון הטרור "טועה טעות חמורה".

בשבוע שעבר חיסל צה"ל ברצועת עזה חמישה מפקדי פלוגות של חמאס וארבעה מפקדי מחלקות, וחטף את ראש ביטחון הפנים של ארגון הטרור. חמאס, לפי גורמי ביטחון, מרגיש נרדף, ובשל כך מבצע פעולות טרור ומנסה להשתקם.

ב-ynet נחשף לאחרונה כי אחרי סיור שקיים ראש הממשלה בנימין נתניהו במוצב צה"ל בקו הצהוב הנחו הוא ושר הביטחון ישראל כ"ץ את צה"ל לגבש תוכנית להפעלת מודל אזורי פיילוט ברצועת עזה, בדומה למתווה שמופעל בדרום לבנון.

על פי המתווה המתגבש - שהועלה במהלך הדיון על ידי שר הביטחון, נתמך בידי נתניהו, וכמו בלבנון ייעשה בתיאום עם ארה"ב - יוגדרו אזורים מסוימים ברצועה שאליהם ייכנסו כוחות בינלאומיים שיתחילו בטיהור המרחב, בייצור משילות ובמניעת חזרתם של אנשי חמאס אליהם.

כמו בלבנון, גם ברצועה הכוונה היא לבחור אזורים שאינם נכללים בתחום הקו הצהוב ושצה"ל לא נמצא בהם פיזית, אלא שולט עליהם בתצפית. כך שבפועל לא באמת תהיה יציאה של לוחמי צה"ל מאזור מסוים, אלא רק תיבחן יכולת הכוחות הבינלאומיים לטהר אותו מתשתיות טרור.