אחרי סיור שקיים ראש הממשלה בנימין נתניהו במוצב צה"ל בקו הצהוב, הנחו הוא ושר הביטחון ישראל כ"ץ את צה"ל לגבש תוכנית להפעלת מודל אזורי פיילוט ברצועת עזה, בדומה למתווה שמופעל בדרום לבנון.
על פי המתווה המתגבש - שהועלה במהלך הדיון על ידי שר הביטחון, נתמך על ידי נתניהו, וכמו בלבנון ייעשה בתיאום עם ארה"ב - יוגדרו אזורים מסוימים ברצועה שאליהם ייכנסו כוחות בינלאומיים שיתחילו בטיהור המרחב, בייצור משילות ובמניעת חזרתם של אנשי חמאס אליהם.
כמו בלבנון, גם ברצועה הכוונה היא לבחור אזורים שאינם נכללים בתחום הקו הצהוב ושצה"ל לא נמצא בהם פיזית, אלא שולט עליהם בתצפית. כך שבפועל לא באמת תהיה יציאה של לוחמי צה"ל מאזור מסוים, אלא רק תיבחן יכולת הכוחות הבינלאומיים לטהר אותו מתשתיות טרור.
בשונה מלבנון, המצב ברצועת עזה מורכב בהרבה, שכן אין בה כיום ישות שלטונית מוסכמת שתוכל לקחת לידיה את המושכות בנוגע לנושאים האזרחיים.
בסוף יולי אומנם הצביעו השרים על פיילוט באזור רפיח, אך הוא עסק בעיקר בהיבטים הומניטריים מול האוכלוסייה. המודל הנוכחי שונה מהותית, ועיקרו ניקוי תשתיות הטרור מחלקים שונים ברצועה, בדומה לפעילות שמבצע צבא לבנון בכפרי דרום לבנון.
באותו סיור שקיים נתניהו ביום רביעי במוצב צה"ל הסמוך ל"קו הצהוב" ברצועת עזה, השתתפו גם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, מפקד פיקוד הדרום אלוף יניב עשור, ומפקד אוגדת 'הבזק' (99) תת-אלוף אלעד צורי. במהלך הביקור קיבל נתניהו סקירה מהמפקדים בשטח על פעילות הכוחות, המשימות המבצעיות והמאמצים להסרת איומים ולשמירה על ביטחון הלוחמים והיישובים.
בדברים שנשא במקום הדגיש נתניהו את אחיזת צה"ל בשטח ואמר: "אנחנו שולטים פה על השטח. אתם יכולים לראות את אשקלון, את שדרות, את נתיבות ואת הקיבוצים. אנחנו לא נסוגים ונשארים בקו הזה. אנחנו שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו חדשות לבקרים. תפסנו את ראש השב"כ של חמאס, ובטח נלמד ממנו כמה דברים. אנחנו עושים הכל כדי להגיע ליעד שלנו: פירוק חמאס מנשקו ופירוז עזה כדי שלא תהווה יותר איום על ישראל. היעד הזה למעשה במידה רבה כבר הושג, ויש עוד עבודה להשלים ואנחנו נשלים אותה".
השר כ"ץ אמר בוועידת "זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה" של ynet ו"ידיעות אחרונות" בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה - שההגירה מהרצועה עדיין על הפרק. "אין פתרון אמיתי לעזה בסוף. מנהלת ההגירה מוכנה לעשות את זה בים, באוויר ובכל דרך. מצרים לא מוכנה שזה יהיה דרכה". עוד אמר השר: "80% רוצים להגר. אנחנו בודקים את זה כל הזמן בסקרים. חמאס לא מאפשר ואין מדינות בעולם שקולטות. מה שמעכב את זה שהמדינות הקולטות רוצות את תמיכת ארה"ב".
החלטת הקבינט ביולי היוותה למעשה הענקת מעמד מיוחד למועצת השלום, וכאמור הסכמה ישראלית להשקת פיילוט לשיקום שירותים בסיסיים בעזה, מתן סיוע הומניטרי והקמת מקלטים באזורים שאינם בשליטת חמאס. כעת למעשה מאשרת ישראל לכוח הייצוב לפעול גם נגד תשתיות טרור.
התוכנית שאושרה אז כוללת הקמת מבנים זמניים שישמשו למגורים עבור תושבי עזה. לפי הדיווחים, מי שיבקש להתגורר באזורים אלה יעבור הליכי בדיקה קפדניים, במטרה לוודא שאינו מזוהה או קשור לחמאס. מדובר על האזור הראשון שינוהל על-ידי "ממשלת הטכנוקרטים" הפלסטינים (NCAG) בגיבוי הכוח הרב-לאומי.
בעוטף עזה הביעו חשש מהתוכנית שאושרה בקבינט, ומשמעותה תחילת תהליך שיקום הרצועה ללא התניית פירוק חמאס מנשקו. מיכל עוזיהו, ראש המועצה האזורית אשכול, כתבה אז לנתניהו ולשרי הקבינט כי "כמי שנושאים יום-יום את השלכותיה של כל החלטה שמתקבלת ביחס לרצועת עזה, אנו מבקשים להביע את עמדתנו באופן ברור - אין להתקדם לשלבים הבאים בתהליך שיקום רצועת עזה כל עוד חמאס לא פורק מנשקו ואיבד את יכולותיו הצבאיות והשלטוניות".
לדבריה, "המציאות מלמדת כי כל עוד חמאס ממשיך להתקיים, הוא ממשיך להתארגן מחדש, לשקם את תשתיותיו ולבסס מחדש את כוחו. אסור שמדינת ישראל תאפשר מציאות שבה תהליכי שיקום אזרחיים מתקדמים במקביל להתעצמותו המחודשת של ארגון הטרור שביצע את הטבח הקשה ביותר בתולדות המדינה. אנו תומכים בקידום מציאות יציבה ובטוחה באזור, אך יציבות אמיתית אינה יכולה להתבסס על ההנחה שחמאס ימשיך להתקיים מעבר לגדר".