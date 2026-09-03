כמו בלבנון, גם ברצועה הכוונה היא לבחור אזורים שאינם נכללים בתחום הקו הצהוב ושצה"ל לא נמצא בהם פיזית, אלא שולט עליהם בתצפית. כך שבפועל לא באמת תהיה יציאה של לוחמי צה"ל מאזור מסוים, אלא רק תיבחן יכולת הכוחות הבינלאומיים לטהר אותו מתשתיות טרור.

כמו בלבנון, גם ברצועה הכוונה היא לבחור אזורים שאינם נכללים בתחום הקו הצהוב ושצה"ל לא נמצא בהם פיזית, אלא שולט עליהם בתצפית. כך שבפועל לא באמת תהיה יציאה של לוחמי צה"ל מאזור מסוים, אלא רק תיבחן יכולת הכוחות הבינלאומיים לטהר אותו מתשתיות טרור.

כמו בלבנון, גם ברצועה הכוונה היא לבחור אזורים שאינם נכללים בתחום הקו הצהוב ושצה"ל לא נמצא בהם פיזית, אלא שולט עליהם בתצפית. כך שבפועל לא באמת תהיה יציאה של לוחמי צה"ל מאזור מסוים, אלא רק תיבחן יכולת הכוחות הבינלאומיים לטהר אותו מתשתיות טרור.