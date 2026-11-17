יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נעם סולברג, הבהיר שוב הערב (שלישי) ש הבחירות לא נגנבו - ואמר "על דעתו של ראש השב"כ דוד זיני" כי ממצאי החקירה העלו ש"אין ראיות לשוחד בחירות לבוחרים שהשפיע על תוצאותיהן" - וראש הממשלה בנימין נתניהו התחמק משאלה בנושא. הוא נשאל בקומת הממשלה בכנסת על ההתפתחויות האחרונות, בצל האשמתו ש"הבחירות נגנבו" - והבטיח לתת את דעתו בנושא, אך לבסוף לא השיב לשאלות הכתבים.

נתניהו נשאל על טענותיו ל"גניבת הבחירות": "אלה לא התוצאות שרציתי" ( באדיבות חדשות 12 )





בינתיים, הוא ניצל את הבמה כדי לשוב על קריאתו ל"ממשלת אחדות לאומית" עם כל מפלגות הקואליציה הנוכחית, כולל המפלגות החרדיות. "התוצאות של הבחירות זה לא מה שאני רציתי, וזה גם לא מה שאחרים רצו, אבל העם אומר עכשיו: תתלכדו", אמר. הוא ציטט את דוד בן גוריון ומנחם בגין, ואמר לאחר מכן כי "האיומים היום לא פחות גדולים משהיו אז, במובנים מסוימים הם יותר גדולים".

הוא רמז שגם יו"ר ישר! גדי איזנקוט יודע על איזה אתגרים הוא מדבר, לאחר העדכון הביטחוני של השניים: "אני לא אומר את זה (שיש "איומים גדולים" - א"א) כלאחר יד, זה לא ספין, זו המציאות. מי שצריך לדעת יודע. מה שצריך זה ממשלת אחדות לאומית שחברות בה כל מי שתומכות במדינת ישראל כמדינת העם היהודי. זה כולל גם את המפלגות החרדיות, היום אנחנו יודעים שכל המתקפות היו ספין פוליטי".

לדבריו, "כל ההתרסות וכל ההתקפות היו ספין פוליטי. לכן אפשרי להגיע להסדרה של לומדי תורה". הוא נשאל על "גניבת הבחירות", הבטיח להתייחס בהמשך - והתחמק גם כשנשאל האם יסכים לוותר על מקום ראשון ברוטציה. הוא אמר: "מה שאנחנו רואים כרגע זה השתלחויות, הסתות. זה בדיוק ההפך ממה שהיינו מצפים ממי שרוצה אחדות ומדינה ציונית. את זה עושים כשניגשים אחד לשני, לא כאויבים, אלא כאחים, בוודאי לא בממשלה שנשענת על האחים המוסלמים".

מוקדם יותר הערב, כאמור, הבהיר סולברג כי בשלב זה של חקירת פרשת הבחירות "אין ראיות לשוחד בחירות שהשפיע על התוצאות". ההודעה תואמה עם ראש השב"כ דוד זיני, ופורסמה ביום שקודם למועד האחרון לערער על הבחירות, ככל הנראה כדי לאותת שלא נמצאו ראיות לפגיעה בטוהר הבחירות.