בהודעה המלאה שנמסרה מטעם דוברות ועדת הבחירות המרכזית נכתב כי "אמש עדכן ראש השב"כ את יו"ר הוועדה בממצאי החקירה עד כה. בחינת המפה הראייתית והמודיעינית מעלה חשדות לרוב, אם כי בשלב זה אין ראיות לתשלום שוחד בחירות לבוחרים בהיקף שעשוי להשפיע על תוצאות הבחירות". עם זאת, הובהר במכתב כי "החקירה עודנה מתנהלת".

בהודעה המלאה שנמסרה מטעם דוברות ועדת הבחירות המרכזית נכתב כי "אמש עדכן ראש השב"כ את יו"ר הוועדה בממצאי החקירה עד כה. בחינת המפה הראייתית והמודיעינית מעלה חשדות לרוב, אם כי בשלב זה אין ראיות לתשלום שוחד בחירות לבוחרים בהיקף שעשוי להשפיע על תוצאות הבחירות". עם זאת, הובהר במכתב כי "החקירה עודנה מתנהלת".

בהודעה המלאה שנמסרה מטעם דוברות ועדת הבחירות המרכזית נכתב כי "אמש עדכן ראש השב"כ את יו"ר הוועדה בממצאי החקירה עד כה. בחינת המפה הראייתית והמודיעינית מעלה חשדות לרוב, אם כי בשלב זה אין ראיות לתשלום שוחד בחירות לבוחרים בהיקף שעשוי להשפיע על תוצאות הבחירות". עם זאת, הובהר במכתב כי "החקירה עודנה מתנהלת".