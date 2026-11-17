יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט העליון נעם סולברג, פרסם הודעה משותפת לו ולראש השב"כ דוד זיני, שבה עדכנו כי בשלב זה של חקירת פרשת הבחירות "אין ראיות לשוחד בחירות שהשפיע על התוצאות". ההודעה תואמה עם זיני, ופורסמה ביום שקודם למועד האחרון לערער על הבחירות, ככל הנראה כדי לאותת שלא נמצאו ראיות לפגיעה בטוהר הבחירות.
בהודעה המלאה שנמסרה מטעם דוברות ועדת הבחירות המרכזית נכתב כי "אמש עדכן ראש השב"כ את יו"ר הוועדה בממצאי החקירה עד כה. בחינת המפה הראייתית והמודיעינית מעלה חשדות לרוב, אם כי בשלב זה אין ראיות לתשלום שוחד בחירות לבוחרים בהיקף שעשוי להשפיע על תוצאות הבחירות". עם זאת, הובהר במכתב כי "החקירה עודנה מתנהלת".
בהתאם לממצאים, נכתב כי החקירה תתמקד בהיבטים הביטחוניים - "נושאי חתרנות והשפעה זרה שאינם בליבת הליך הבחירות ותוצאותיו". בשבוע הבא, כך לפי מכתב הוועדה, היא תעביר לרשויות החקירה תלונות שהצטברו אצלה בעניין הבחירות, כדי שאלו יבחנו האם יש צורך לפתוח בחקירתן. אם חקירות אכן ייפתחו, ועדת הבחירות המרכזית תלווה אותן "כדי להבטיח את מיצויין". יחד עם זאת, בוועדה הדגישו: "אין בתלונות אלה כדי להשפיע על תוצאות הבחירות; אך כל תלונה יש לבדוק, ובמקרים המתאימים – לחקור ולהעמיד לדין. הכל לשם הבטחת טוהר הבחירות".
בבוקר הבחירות, נזכיר, הודיעה המשטרה כי בלילה נעצרו שלושה פעילים המזוהים עם רע"מ בנגב: איברהים אלגריבי (42) מאל עזאזמה, חוסיין מסעודין (63) משגב שלום וד"ר סיאף אבו ריאש (38) משבט א-סאנע. לפי המשטרה, בחיפושים בבתיהם נתפסו מעטפות עם עשרות אלפי שקלים במזומן ופתקי הצבעה של רע"מ. החשד: הכסף נועד לחלוקה למצביעים. התיק הועבר ללהב 433, ובהמשך נעצרו ארבעה חשודים נוספים, בהם שלושה מנהלי בתי ספר מתל שבע ומשגב שלום, ששוחררו למעצר בית.
כבר באותו יום פרצה מחלוקת. ברע"מ טענו כי המעצרים בוצעו לפני פתיחת הקלפיות במטרה לפגוע בהצבעה בציבור הערבי, והגישו תלונה לוועדת הבחירות המרכזית. נתניהו והליכוד הדהדו את הודעת המשטרה והציגו את המעצרים כהוכחה לניסיון לגנוב את הבחירות. מקור המידע שהוביל את המשטרה לבתי הפעילים לא היה ידוע אז לציבור - אך בהמשך התברר כי המידע הגיע מלשכת ראש הממשלה ממ"מ ראש הסגל, עדו נורדן, שהתקשר ישירות למפכ"ל דני לוי.
בתחילת החודש שוחררו העצורים, ובאותו הערב התייצבו סולברג, זיני ובהרב-מיארה להצהרה משותפת וחריגה, שבה אמר יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כי אף שהחשדות חמורים ומחייבים חקירה, הבחירות התנהלו בתקינות ותוצאותיהן משקפות את רצון הבוחרים. לדבריו אז, גם אם יאומתו החשדות, אין בתשתית הקיימת כדי לערער על התוצאות. בליכוד חלקו על הדברים וטענו כי "עננה כבדה" עדיין מרחפת מעליהן.
גם בחוות הדעת שהעבירה ב-10 בנובמבר המשטרה ליועמ"שית הוסבר כי החומרים שנבדקו אינם מבססים חשד לעבירות מימון בחירות או לעבירות ביטחוניות וכי גם התשתית הנוגעת לאיימן עודה - שבנוגע אליו דווח כאמור על "הסכמה מקיר לקיר" - חלשה. בליכוד טענו מנגד כי המשטרה אינה בודקת כראוי תלונות על אי-סדרים בקלפיות. גורם במשטרה אמר אז ל-ynet כי "אין דרמות כפי שניסו לצייר על השפעה זרה בבחירות לכנסת".