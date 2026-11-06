מור שמלי, אשתו של אלון שמלי שנרצח לנגד עיניה בפיגוע הירי במצרים ב-8 באוקטובר 2023, הובאה למנוחות היום (שישי) בבית העלמין בחולון. מור נטמנה לצד אלון בחלקת הרוגי טבח 7/10 בבית העלמין, אחריה שבחייה נלחמה שיכירו בבעלה כקורבן של הטבח ודרשה שיאפשרו לשים שלט הנצחה עבורו ברעים. על המצבה של אלון כתבה בעבר שמלי "שמלילונים-ביחד לנצח" עם ציור של לבבות בצבע ורוד. על המצבה מונח צעיף עם סמלי הפועל תל אביב, והכיתוב ״את כולם נאהב״.
"עשיתי הכול כדי שתישארי איתנו, אבל לא הצלחתי", אמרה אמה, שושי כהן, אחרי שהאב אילן הקריא קדיש בקול שבור. "סליחה אם עשיתי משהו שפגע בך. זה הזמן לקיים את צוואתך, לזכור אותך מחייכת, להמשיך לטייל ולחיות כמשפחה אוהבת".
האם הוסיפה: "ילדה בכורה שלי, היית מחנכת בחסד. לקחת ילדים מיוחדים להישגים. אנו נפרדים ממך, את מורה לחיים. לא היו לך ילדים משלך, אבל היו לך הרבה ילדים שלימדת וטיפחת. הייתי ועדיין גאה בך, תמיד עם חיוך. ביום הארור ההוא נגדע הכל. ברגע הכל נגמר. אהוב ליבך אבד, ואבד לך הרצון לחיות. הכדור הארור הרג את שניכם ביום הארור. אני אוהבת אותך הכי בעולם, ילדה יפה שלי. נוחי על משכבך".
שמלי הלכה לעולמה בגיל 35 לפני שבוע, אחרי יותר משלוש שנים של ייסורים. הוריה אמרו לאחר פטירתה כי "אנחנו לא מעכלים, ומבקשים לשמור על פרטיותנו. מאז האסון במצרים והטראומה שעברה, היא הייתה חיה-מתה. בעלה נרצח לידה והיא לא יצאה מזה, הנפש שלה נרצחה שם במצרים והיום היא פשוט נפטרה בטרם עת".