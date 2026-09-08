שר החוץ של בריטניה אד מיליבנד הודיע היום (שלישי) על הטלת סנקציות כלכליות על התנחלויות ביהודה ושומרון, אחרי שבשבועות האחרונים הצהיר על כוונתו "לאפס" את מדיניותה של לונדון כלפי ישראל.

צילום: רויטרס

בתוך כך, שרי החוץ של קנדה, דנמרק, פינלנד, צרפת, איסלנד, אירלנד, נורבגיה, פולין, פורטוגל, ספרד, שבדיה ובריטניה פרסמו הצהרה משותפת בנושא פתרון שתי המדינות. "פעולות ישראל בגדה המערבית מערערות את האפשרות של פתרון שתי המדינות", מסרו. "על ישראל לעצור מיידית את הרחבת ההתנחלויות והסמכויות המנהליות האזרחיות, ולהבטיח שמישהו יישא באחריות על אלימות מתנחלים. המדינות הודיעו יחד כי בכוונתן "להטיל הגבלות על סחר עם התנחלויות הנחשבות בלתי חוקיות על פי החוק הבינלאומי".

שר החוץ של צרפת ז'אן-נואל בארו התייחס למהלך הצפוי של ארצו והמדינות הנוספות ואמר: "צרפת עומדת להפסיק את הסחר עם ההתנחלויות הישראליות בפלסטין, יחד עם 11 מדינות נוספות שנטלו על עצמן התחייבויות דומות. זאת משום שהגדה המערבית נמצאת על סף התפוצצות - התרחבות בלתי מרוסנת של ההתנחלויות תוך הפרת המשפט הבינלאומי, גל אלימות שמפעילים מתנחלים קיצוניים כלפי פלסטינים, ומעשי טרור שגם הרשויות הישראליות עצמן מגנות.

לדברי בארו: "המצב ההרסני הזה פוגע באורח חמור בכבוד העם הפלסטיני. הוא מסכן את ביטחון ישראל, שצרפת מחויבת לו ללא סייג. והוא מכרסם בפתרון שתי המדינות, החלופה היחידה למצב מלחמה מתמיד. לא ניתן להשיג שלום בר-קיימא במזרח התיכון בלי שביטחונה של ישראל יובטח באופן מוחלט.

"לשים קץ להתנחלויות". שר החוץ של צרפת ז'אן מנואל בארו ( צילום: ANWAR AMRO / AFP )

"פיגוע הטרור ב-7 באוקטובר 2023 שביצע חמאס - הטבח האנטישמי החמור ביותר מאז השואה, שבו איבדו את חייהם למעלה מ-50 מאזרחינו - הוא פצע עמוק שלא יגליד לעולם, שאסור להמעיט בערכו או בחומרתו. על הרשויות הישראליות לשים קץ באופן החלטי להתנחלות הבלתי חוקית ולאלימות הבלתי נסבלת הנלווית אליה. צרפת אינה יכולה, דרך הסחר שהיא מקיימת, לתמוך במצב המסכן את ביטחון הישראלים והפלסטינים גם יחד, ואת השלום והיציבות באזור. גם אירופה מחויבת לעמוד באותה הדרישה".

סנקציות על מכירת נשק

ובחזרה לסנקציות שמטילה ממשלת לונדון: "בריטניה וישראל ימשיכו לשתף פעולה בכל הנוגע לאינטרסים משותפים של ביטחון לאומי", אמר מיליבנד בפתח הצהרתו, ולצד זאת הדגיש: "הבטחת פתרון שתי המדינות היא כוכב הצפון של מדיניות הממשלה שלנו".

אחרי שאמר כי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מנסה לקבור את רעיון המדינה הפלסטינית, אמר מיליבנד: "ממשלת בריטניה מסכימה שיש טיהור אתני באזורים פלסטיניים בגדה המערבית שמבוצע על ידי טרוריסטים יהודים, וממשלת ישראל עוצמת עין מול זה - וחמור מזה: חברים בממשלה משמיעים הצהרות ותומכים בעקירה כפויה של פלסטינים". בדבריו, ציטט מיליבנד את דברי ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט והשר לשעבר אפרים סנה, שדיברו בעבר על טיהור אתני.

ההצהרה של שר החוץ הבריטי ( צילום: משרד החוץ הבריטי )

לדברי מיליבנד: "אני לא מאמין שתושבי בריטניה רוצים שנתמוך בכיבוש בכך שנקבל מוצרים מההתנחלויות, ולכן אני מכריז על איסור ייבוא של מוצרים מהתנחלויות לא חוקיות בשטחים הכבושים. ננקוט צעדים נגד חברות שמספקות שירותים כמו בנייה, שירותים מימון או נדל"ן להתנחלויות. מי שממן או מסייע להתנחלויות לא חוקיות יתמודד עם סנקציות בריטיות במלוא הכוח. ההתנחלויות לא חוקיות, לא צריכים לקדם אותן בבריטניה". על פי הבכיר הבריטי: "המדיניות תיושם בתוך שישה עד תשעה חודשים וננקוט עוד צעדים מידיים. ננקוט בסנקציות נגד מתנחלים קיצונים שהסיתו לאלימות או נהג באלימות נגד קהילות פלסטיניות".

הסנקציות הבריטיות נוגעות גם לאספקת נשק לישראל ובהקשר הזה אמר מיליבנד: "כבר השענו 30 רישיונות נשק לצה"ל בעזה וזה יישאר. נסרב לרשיונות למכירות נשק שתורמים לכיבוש - זה אומר איסור כפול נגד מכירות נשק".

למרות הטלת הסנקציות הדגיש שר החוץ של בריטניה: "אנו לא רוצים להפוך את ישראל למדינה מצורעת ותמשיך ביחסים עם עם ישראל ובסחר עם ישראל של הקו הירוק אבל במובן שאם הכיבוש לא חוקי - האם אנו מוכנים לקיים קשרים כלכליים נורמליים". בנימה אישית אמר: "הוריי באו לכאן (לבריטניה - א"א) כפליטים יהודים ומצאו מקלט במדינה שהגנה על שלטון החוק חירות והגדרה עצמית. אלה הערכים שהממשלה שלנו תגן עליהם".

צפי לתגובה חריפה

דיפלומט ישראלי בכיר לשעבר התייחס להתפתחויות ביחסי ישראל-אירופה ואמר: "עד כה האיחוד היה זהיר ונמנע מסנקציות, בגלל שרצה להמתין לתוצאות הבחירות. אבל אם צרפת הולכת בעקבות בריטניה זה משחק אחר לגמרי. זה יקשה מאוד על מדינות אירופיות אחרות לעבור בשתיקה. אם צרפת חרגה מהשורה של האיחוד האירופי יהיו עוד מדינות שילכו בעקבותיה: ספרד, בלגיה, פורטוגל, אירלנד ועוד".

גם ארצו מצטרפת לסנקציות. ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס ( צילום: REUTERS/Fabian Bimmer )

לדבריו, הצעד הבריטי נובע מ"הבייס האנטי-ישראלי". "זה נובע משיקולים פוליטיים פנימיים מצד ראש ממשלה ושר חוץ שפוזלים לבייס שלהם בלייבור", אמר. "הם גורמים נזק גדול כי זה ייתפס כהתערבות בבחירות בישראל ועלול לגרור תגובה ישראלית חריפה מאוד".

הדיפלומט העריך שהמהלך המתואם עם מדינות נוספות נועד בעצם למנוע מישראל תגובה לא פרופורציונלית כמו גירוש שגרירים. "בגלל שאנו נמצאים במערכת בחירות, התגובה הישראלית עלולה להיות חריפה מאוד", הוסיף. "סל התגובות נגד בריטניה גדול ויכול להגיע גם עד אמברגו על העברת טכנולוגיות נשק מישראל לבריטים, כפי שנעשה עם הצרפתים. מול אירלנד ישראל סגרה את השגרירות בדבלין ולא מינתה שגריר לספרד. כיום אין שגריר ישראלי בבריטניה בגלל חקירת ברוורמן. זימון השגרירים לשיחות נזיפה הוא כבר די ודאי".

"הרעיון - שפתרון 2 המדינות לא יימחק"

לפני ההכרזה בבית הנבחרים, שר העבודה והפנסיות פאט מקפאדן אמר כי "הכוונה אינה לחרם על כל הסחורות הישראליות. הצעדים מכוונים במיוחד להרחבת ההתנחלויות הללו, שהן בלתי-חוקיות על-פי החוק הבינלאומי". בריאיון ל"טיימס" הוסיף כי "בלב ההצהרה עומד הרעיון שבריטניה, יחד עם מדינות רבות אחרות, אינה רוצה לראות את האפשרות שפתרון שתי מדינות בישראל ובפלסטין יימחק על ידי שינויים בעובדות בשטח".

לפי מידע שהגיע לדרג המדיני הבכיר בישראל, בריטניה מנסה לשכנע מדינות נוספות להצטרף אליה ולהטיל סנקציות. אחת הראשונות שעשויה להצטרף היא צרפת, ונוספת היא קנדה. בסוכנות "בלומברג" דווח כי דיפלומטים בריטים עדכנו את האמריקנים שהסנקציות שיוטלו בשלב זה על התנחלויות הן "בעיקר סמליות", ולא תהיה להן השפעה מהותית על היחסים הרחבים של בריטניה עם ישראל בסחר או בביטחון.

עוד נטען שמתנהל מאמץ דיפלומטי כדי להרגיע את תגובת ממשל טראמפ, על רקע חששות שהסנקציות יהוו מכשול משמעותי ראשון ביחסי ארה"ב עם ראש הממשלה הבריטי החדש אנדי ברנהם. השגריר בישראל מייק האקבי אמר בריאיון ל-BBC כי "אם בריטניה תמשיך לקדם את הסנקציות - אין ספק שתהיה תגובה אמריקנית, ברמה המדינית או הפדרלית", לדבריו, תגובה כזו יכולה "ליצור השפעה אדירה על הכלכלה הבריטית".

כבר אתמול דווח ב"ניו יורק טיימס" שבריטניה צפויה להטיל איסור סחר על מוצרים שיוצרו בהתנחלויות ביהודה ושומרון. העיתון האמריקני ציטט גורמים רשמיים שאמרו כי מדובר ב"הגבלות כלכליות נרחבות המכוונות להתנחלויות הישראליות בגדה המערבית הכבושה", כלשונם. עוד נכתב כי הצעדים צפויים לכלול בין היתר איסור סחר, וגם סנקציות על חברות שיסייעו לבנייה בהתנחלויות.

הרצוג: "עצרו!"

נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס הבוקר לסנקציות , ואמר כי "אם זה יקרה, מדובר בטעות חמורה בשיקול הדעת ובחירה בצד הלא-נכון של ההיסטוריה. אני אומר לכל הממשלות הזרות - עצרו! התרחקו מהמבוי של סנקציות וחרמות". לדברי הרצוג, הצעד גם מהווה "התערבות בוטה בבחירות הדמוקרטיות במדינה ריבונית". את הדברים אמר באירוע הוקרה "לציון 30 שנות השתתפות והצלחה ישראלית בתוכנית המחקר והחדשנות של האיחוד האירופי "Horizon Europe".

הרצוג: "התערבות בוטה בבחירות דמוקרטיות" ( צילום: אלון פרגו )





"מדינות נוספות עשויות להצטרף. זה לא ישרת אף אחד", הוסיף הנשיא. "זה יפגע ישירות בפלסטינים, בכך שיגזול מהם עסקים ומקומות תעסוקה, ובסופו של דבר, זה יפגע באינטרסים ובביטחון הלאומי של מדינות שוחרות החירות. סנקציות אינן פתרון. הידברות כן. אני אומר לכל הממשלות הזרות: פנו לעבר דיאלוג בונה ושיתוף פעולה".