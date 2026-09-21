שלטונות קטאר פרסמו הודעה חריפה שמגנה את ממצאי תחקיר המגזין "ניו יורקר" שלפיהם קטאר העבירה כספים לחמאס. בהודעת שלטונות דוחא נאמר בהקשר זה: "למען הסר ספק, הסיוע של קטאר הופנה לאזרחים פלסטינים בעזה באמצעות מנגנונים שתואמו עם הרשויות בישראל ועם שותפים בינלאומיים. במסגרת מנגנוני הסיוע הקודמים, כל הסיוע הכספי, כולל סחורות כגון מזון, תרופות ודלק, עברו דרך ישראל בטרם נכנסו לעזה. דבר לא הועבר ללא מעורבות ישראלית בכל שלב של התהליך".

גלריה חלוקת המענק הקטארי בעזה

עוד נאמר: "הסיוע של קטאר הוענק במשך שנים רבות תחת ממשלות מתחלפות בישראל, ובמעורבות גופי הביטחון של ישראל. אם מימון כלשהו הגיע לידי חמאס, לא היה לכך כל קשר לקטאר. למעשה, האחריות לכך מוטלת על ישראל, שפיקחה על ההעברה, לרבות תחת כהונתם של בנט, לפיד ונתניהו, ובאמצעות גופים שונים בהם המוסד והשב"כ.

תחקיר "ניו יורקר" שפורסם לפני יומיים, ב-19 בספטמבר, עוסק בהתנהלות יועציו של ראש הממשלה בנימין נתניהו אך הוא מכיל גם טענה על כך שממשלת קטאר העבירה כספים לארגון הטרור. בקטאר טוענים לאחר הפרסום שמדובר בחלק מקמפיין השפעה שמתנהל נגד המדינה המפרצית.

בהקשר לכך נאמר בהודעה של שלטונות קטאר: "במקרה זה, בחר המגזין להעניק אמינות לחומרים המהווים חלק מקמפיין רחב יותר של דיסאינפורמציה נגד קטאר. בידינו ראיות מוצקות לכך שבמשך שנים, גורמים שונים, בהם גורמים בימין הקיצוני בישראל, היו מעורבים ביצירה ובהפצה של מסמכים מפוברקים בתקשורת, במטרה להפליל את קטאר". על פי ההודעה הקטארית: "הטענות שהעלה המגזין בכתבה מבוססות על מידע שקרי ומפוברק. הכתבה מזכירה יותר בלוג חובבני מאשר דיווח של כלי תקשורת מכובד. אנו דוחים טענות אלו בתוקף רב".

אמ"ן ושב"כ התריעו: נתניהו התעלם

נזכיר, כי בסוף השבוע עלה מ תחקיר שפרסמו רונן ברגמן ויובל רובוביץ' ב-ynet וידיעות אחרונות כי כבר משנת 2019 נמסר לראש הממשלה בנימין נתניהו מידע מודיעיני שהכספים שהגיעו ביוזמתו ובעידודו מקטאר מופנים גם להתעצמות צבאית של חמאס. אחר כך הגיעו הערכות ש-40%-50% מכל תקציב הזרוע הצבאית מגיעים מכספים אלו. ואז נודע שיש עוד כספים שזורמים לזרוע הצבאית במסלול חשאי עוקף. גם מצרים הזהירה את ישראל, אך על פי התחקיר מכל אלה נתניהו בחר להתעלם.

"היו לנו הוכחות, נתניהו לא עשה דבר". ( צילום: יריב כץ )

גורם מודיעיני בכיר מאוד, שעסק בנושא הסטות הכספים לזרוע הצבאית בתוך אמ"ן אמר: "היו לנו הוכחות להעברות רשמיות (של כסף לעז א–דין אל קסאם). ראינו את זה, תיעדנו את זה והעברנו את זה לראש הממשלה. הוא לא עשה דבר; הוא המשיך במדיניות".