נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי הצהיר אתמול (רביעי) כי למדינתו "אין אג'נדות נסתרות או שאיפות טריטוריאליות כלפי אף גורם". זאת בתגובה לדבריו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שאיים בשבוע שעבר כי אם ישראל תותקף על ידי המצרים, "לא יהיה סיני".
דבריו של א-סיסי נאמרו במהלך אירוע לציון 53 שנים למלחמת יום הכיפורים. א-סיסי אמר כי מצרים "ניהלה את המלחמה במטרה להגן על שטחה, והצליחה להשיב לידיה את כל אדמותיה". על הסכם השלום עם ישראל אמר כי הוא "משמש כמסגרת המסדירה את היחסים בין שתי המדינות". לדבריו, בראש סדר העדיפויות של מצרים נמצאים ההגנה על גבולותיה ועל ביטחונה הלאומי וכן שמירה על יציבות.
א-סיסי התייחס גם לסכסוך הישראלי-פלסטיני, ואמר כי קהיר מחויבת לפתרון שתי המדינות, אותו תיאר כ"דרך המציאותית היחידה להשגת שלום צודק". לדבריו, הקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל מהווה את אבן היסוד בחזונה של מצרים ליציבות אזורית.
מנשיאות מצרים נמסר בתגובה ל"אמירות של גורם ישראלי רשמי בנוגע לסיני: "הנשיא תוהה אם ישנם חוגים מסוימים בישראל שמטפחים תפיסות או חששות בלתי מוצדקים בנוגע לכוונות מצריות לכאורה המופנות כלפיהם. למצרים אין שאיפות כלפי איש. מצרים שואפת להפחית את המתיחות באזור, לפתור את משבר המפרץ, ולהבטיח ביטחון ויציבות עבור מדינות המפרץ".
בתחילת השבוע שעבר, ביום שבו הממשלה ציינה את יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, עורר סמוטריץ' סערה במצרים אחרי שבריאיון שנערך בביתו לפלטפורמה החרדית "השטיבלאך", סמוטריץ' תהה "מה יגרום למצרים לא לתקוף את ישראל?", ואז ענה לעצמו: "אם יתקפו - אין סיני". בהמשך הריאיון קרא לא להחזיר את חצי האי אם ייכבש.
גופי תקשורת בעולם הערבי ובמצרים בפרט הדהדו את דבריו, ובאחד מהערוצים המצריים האשימו אותו ב"תעמולת בחירות". בעיתון בין ערבי צוטטו גורמים לוחמניים יותר שאיימו בחזרה: "אם יהיה עימות לא תהיה ישראל".