נשיא מצרים

עבד אל-פתאח א-סיסי

הצהיר אתמול (רביעי) כי למדינתו "אין אג'נדות נסתרות או שאיפות טריטוריאליות כלפי אף גורם". זאת בתגובה לדבריו של שר האוצר

בצלאל סמוטריץ'

, שאיים בשבוע שעבר כי אם ישראל תותקף על ידי המצרים,

"לא יהיה סיני"