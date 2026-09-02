שני גברים כבני 30 נרצחו ביריות הערב (רביעי) בנצרת, בעת שהיו בתוך רכב. המשטרה פתחה בחקירה לאיתור החשודים, וזמן קצר לאחר מכן נמצא רכב עולה בלהבות באזור סמוך. הרקע פלילי, והסריקות אחר היורים נמשכות.
הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 19:04. צוותי מד"א שהזועקו למקום קבעו את מותם שני השניים. פרמדיק מד"א וחובש בכיר ביחידת האופנועים של מד"א עלא אלדין בשיר, סיפרו כי "ראינו שני גברים בתוך רכבם כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות קשות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם".
מתחילת 2026 נרצחו 167 בני אדם בחברה הערבית. הרצח האחרון התרחש בלילה שבין שבת לראשון, כשמוחמד קטואן מג'לג'וליה נורה למוות ברחוב לייב בן שרה ביפו. כמה דקות לאחר מכן התקבל דיווח על ירי נוסף ברחוב הרבי מלילוב הסמוך, ושם נפצע צעיר כבן 20 באורח קשה.