הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 19:04. צוותי מד"א שהזועקו למקום קבעו את מותם שני השניים. פרמדיק מד"א וחובש בכיר ביחידת האופנועים של מד"א עלא אלדין בשיר, סיפרו כי "ראינו שני גברים בתוך רכבם כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות קשות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם".