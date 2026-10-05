בכיר חמאס ראזי חמד טען הלילה (בין ראשון לשני) כי עלי אל-עמודי, מבכירי ארגון הטרור ברצועת עזה שנתפס בעיני רבים כ"יורש" בעזה של יחיא סינוואר, שרד את ניסיון החיסול נגדו בסוף השבוע. "הדיווחים המגיעים אלינו מאשרים כי עלי אל-עמודי ניצל מניסיון החיסול הישראלי", אמר חמד לערוץ הסעודי "אל-ערביה".
חמד האשים את ישראל בהפרת הסכם הפסקת האש בעזה בשל המשך מדיניות החיסולים. לדבריו, "החיסולים הישראליים מעמידים את הסכם עזה בסכנת קריסה". עוד הוא הטיל את האחריות על וושינגטון ואמר כי "ארה"ב אחראית להצלת הסכם עזה, ועליה ללחוץ על ישראל להפסיק את החיסולים".
הדברים מגיעים לאחר שיום שבת תקף חיל האוויר בניין במערב העיר עזה בניסיון לחסל את אל-עמודי. הפלסטינים דיווחו אז על חמישה הרוגים בתקיפה ועל פצועים נוספים. כבר בשעות שלאחר התקיפה צוטטו מקורות בחמאס שהטילו ספק בכך שאל-עמודי נהרג.
אל-עמודי הוא חבר הלשכה המדינית של חמאס ואחד מבכירי הארגון שנותרו ברצועה. הוא היה מקורב מאוד ליחיא סינוואר ושימש בעבר כמנהל לשכתו, ובשנים האחרונות התחזק מעמדו בעקבות חיסולם של בכירים רבים בצמרת חמאס. כיום הוא מתמודד על ראשות הלשכה המדינית של חמאס ברצועה מול נזאר עוודאללה.
אל-עמודי נעצר בישראל ב-1994, נידון למאסר עולם ושוחרר ב-2011 במסגרת עסקת שליט, שבה שוחרר גם סינוואר. בצה"ל תיארו אותו לאחר התקיפה כ"יד ימינו" של סינוואר, ומסרו כי היה מעורב בתכנון מתקפת 7 באוקטובר.