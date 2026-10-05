, מבכירי ארגון הטרור ברצועת עזה שנתפס בעיני רבים כ"יורש" בעזה של יחיא סינוואר, שרד את ניסיון החיסול נגדו בסוף השבוע. "הדיווחים המגיעים אלינו מאשרים כי עלי אל-עמודי ניצל מניסיון החיסול הישראלי", אמר חמד לערוץ הסעודי "אל-ערביה".

, מבכירי ארגון הטרור ברצועת עזה שנתפס בעיני רבים כ"יורש" בעזה של יחיא סינוואר, שרד את ניסיון החיסול נגדו בסוף השבוע. "הדיווחים המגיעים אלינו מאשרים כי עלי אל-עמודי ניצל מניסיון החיסול הישראלי", אמר חמד לערוץ הסעודי "אל-ערביה".

חמד האשים את ישראל בהפרת הסכם הפסקת האש בעזה בשל המשך מדיניות החיסולים. לדבריו, "החיסולים הישראליים מעמידים את הסכם עזה בסכנת קריסה". עוד הוא הטיל את האחריות על וושינגטון ואמר כי "ארה"ב אחראית להצלת הסכם עזה, ועליה ללחוץ על ישראל להפסיק את החיסולים".

חמד האשים את ישראל בהפרת הסכם הפסקת האש בעזה בשל המשך מדיניות החיסולים. לדבריו, "החיסולים הישראליים מעמידים את הסכם עזה בסכנת קריסה". עוד הוא הטיל את האחריות על וושינגטון ואמר כי "ארה"ב אחראית להצלת הסכם עזה, ועליה ללחוץ על ישראל להפסיק את החיסולים".

חמד האשים את ישראל בהפרת הסכם הפסקת האש בעזה בשל המשך מדיניות החיסולים. לדבריו, "החיסולים הישראליים מעמידים את הסכם עזה בסכנת קריסה". עוד הוא הטיל את האחריות על וושינגטון ואמר כי "ארה"ב אחראית להצלת הסכם עזה, ועליה ללחוץ על ישראל להפסיק את החיסולים".

הדברים מגיעים לאחר שיום שבת תקף חיל האוויר בניין במערב העיר עזה בניסיון לחסל את אל-עמודי. הפלסטינים דיווחו אז על חמישה הרוגים בתקיפה ועל פצועים נוספים. כבר בשעות שלאחר התקיפה צוטטו מקורות בחמאס שהטילו ספק בכך שאל-עמודי נהרג.

הדברים מגיעים לאחר שיום שבת תקף חיל האוויר בניין במערב העיר עזה בניסיון לחסל את אל-עמודי. הפלסטינים דיווחו אז על חמישה הרוגים בתקיפה ועל פצועים נוספים. כבר בשעות שלאחר התקיפה צוטטו מקורות בחמאס שהטילו ספק בכך שאל-עמודי נהרג.

הדברים מגיעים לאחר שיום שבת תקף חיל האוויר בניין במערב העיר עזה בניסיון לחסל את אל-עמודי. הפלסטינים דיווחו אז על חמישה הרוגים בתקיפה ועל פצועים נוספים. כבר בשעות שלאחר התקיפה צוטטו מקורות בחמאס שהטילו ספק בכך שאל-עמודי נהרג.