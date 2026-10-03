כלי תקשורת ערביים מדווחים הבוקר (שבת) כי צה"ל ניסה לחסל את עלי אל-עמודי, הנחשב לאחד הבכירים ביותר כיום של חמאס ברצועת עזה ונתפס בעיני רבים כ"יורש" בעזה של יחיא סינוואר, אדריכל טבח 7 באוקטובר שחוסל במלחמה. אל-עמודי לא מחזיק בתואר רשמי של מנהיג הארגון בעזה, אבל מתמודד על התפקיד בבחירות הפנימיות שנערכות בחמאס.

הפלסטינים דיווחו מוקדם יותר הבוקר כי חמישה בני אדם, ובהם ארבע נשים, נהרגו בתקיפה של חיל האוויר לפנות בוקר בניין במערב העיר עזה. לפי הדיווחים צוותי ההצלה פינו את ההרוגים ופצועים נוספים לבתי החולים, וממשיכים בחיפושים אחר נפגעים נוספים שנלכדו מתחת להריסות.

פינוי הפצועים מתקיפת חיל האוויר בבניין במערב העיר עזה





גלריה עלי אל-עמודי

אם נכונים הדיווחים, אזי מדובר בהמשך לקמפיין חיסול בכירי חמאס שצה"ל עורך בשבועות האחרונים. הבכיר האחרון שחוסל הוא מפקד צפון הרצועה של חמאס, עז א-דין ביכ, שנהרג בתקיפת דירה בעיר עזה ביום שלישי האחרון. ביום רביעי בשבוע שעבר חוסל גם מנהל מחלקת הכספים של חמאס מוחמד אבו עלואן, שלאורך המלחמה הצליח להעביר יותר ממיליארד שקלים למימון הפעילות של ארגון הטרור בעזה. שבוע וחצי לפני כן חוסל בתקיפת כטב"ם מפקד חטיבת רפיח בחמאס נאיל אבו עביד.

אל-עמודי הוא חבר הלשכה המדינית של חמאס, אסיר משוחרר ומי שהיה אחראי על מחלקת ההסברה והתקשורת של הארגון לפני המלחמה. בשנה האחרונה הפך לאחת הדמויות המרכזיות בניהול ענייני חמאס ברצועה, וכעת הוא מתמודד על ראשות הלשכה המדינית של התנועה ברצועה מול נזאר עוודאללה.

זירת התקיפה בעזה, הבוקר ( צילום: Omar AL-QATTAA / AFP )

( צילום: AP Photo/Jehad Alshrafi )

אל-עמודי נולד ברצועה וחי בחאן יונס. בשנת 2004 נעצר על ידי ישראל ונידון למאסר עולם. ב-2011 שוחרר בעסקת שליט, לצד יחיא סינוואר ועוד אלף מחבלים. הקשר שלו לסינוואר נחשב לאחד המאפיינים המרכזיים בפעילותו בארגון הטרור. השניים הכירו במהלך שנות מאסרם בישראל, והקשר ביניהם נמשך גם לאחר שחרורם. בתקופת כהונתו הראשונה של סינוואר כראש הלשכה המדינית של חמאס ברצועה, בשנים 2017–2021, שימש אל-עמודי כמנהל הלשכה שלו.

ב-2021 נבחר אל-עמודי ללשכה המדינית של חמאס, ובאותה שנה מונה לעמוד בראש מחלקת ההסברה של התנועה. במסגרת זו היה מעורב בגיבוש אסטרטגיית התקשורת והמסרים של חמאס ובתיאום בין הדרג המדיני למערכים המבצעיים של הארגון. לאחר חיסולו של סינוואר באוקטובר 2024, ולאחר ששלל בכירים נוספים בהנהגת חמאס ברצועה חוסלו במלחמה, התחזק מעמדו של אל-עמודי. לפי דיווחים, הוא קיבל לידיו את ניהול ענייני הלשכה המדינית של חמאס ברצועה והפך לדמות מרכזית בניהול הארגון בשטח. בתקופה זו נקשר שמו לשורה של שינויים ארגוניים ומינויים בתוך מנגנוני חמאס ברצועה. עוד דווח כי חלק מהמהלכים עוררו מחלוקת בקרב בכירים בארגון, ובחמאס אף עלו טענות בנוגע לאופן שבו קיבל לידיו את סמכויותיו.