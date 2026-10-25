"הייתי נורמלי ואני נורמלי. אני בטוח שאני לא צריך פסיכיאטר": כך אמר היום (ראשון) פרופסור שחר נבו , המרצה למתמטיקה מאוניברסיטת בר אילן המואשם בתכנון פיגועי ענק נגד ערבים, במהלך דיון שהתקיים בעניינו בבית המשפט המחוזי מרכז בלוד.

נבו, שנגדו הוגש כתב אישום חמור בגין הכנה לביצוע מעשה טרור, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט, ביקש מבית המשפט שלא להפנות אותו לבדיקה פסיכיאטרית, טען כי התוכנית שפרסם הוצגה לציבור באופן חלקי בלבד - ואף נקב בשמותיהם של יו"ר זהות משה פייגלין ומגיש הפודקאסט אורי מלמד שלדבריו היו צריכים לעמוד לדין לפניו.

גלריה פרופ' נבו. "הייתי נורמלי ואני נורמלי" ( צילום: אוניברסיטת בר אילן )

במהלך הדיון ביקש נבו לשאת דברים והתייחס תחילה לפרסום תוכניתו. "בדיון הקודם נאמר לי שחשובה פומביות הדיון. הבנתי שפרסמו רק את העמוד הראשון של התוכנית שלי מתוך 20 עמודים", אמר. לדבריו, "העמוד הראשון מציג אותי בצורה של אדם שמנחית מלחמה על עם ישראל בבת אחת. למעשה החלק העיקרי הוא בעמוד 2 עד 20 והייתי מבקש שאותם יפרסמו".

בהמשך דבריו הפנה נבו אצבע מאשימה כלפי שני אנשים שלטענתו היו צריכים לעמוד לדין לפניו. "אני לא ממש על ספסל הנאשמים, אני מבין שאני בהליכים. אני מבין שיש שני אנשים שצריכים להיות פה לפניי - משה פייגלין ואורי מלמד. שני האנשים האלו הכי קיצוניים מבחינת ימין", אמר. שמו של פייגלין עלה בתוכנית כמי שאליו הוא מתכנן לחבור - אך נדגיש כי יו"ר זהות לא השיב לאף אחת מדרישותיו. שמו של מלמד לא הוזכר כלל בפרשה.

בהמשך נבו התייחס גם לתנאי כליאתו וביקש לעבור לאגף אחר בכלא איילון. "במחנה מעבר באיילון התנאים מאוד גרועים לי. אמרו לי שזה לא הזמן אבל אני מבקש לעבור לאגף התורני של כלא איילון וזה מאוד יעזור לי", סיפר.

אחד הנושאים המרכזיים שעלו בדיון היה האפשרות להפנות את נבו לבדיקה פסיכיאטרית. הפרופסור התנגד לכך נחרצות וטען כי אין כל סיבה לבחון את מצבו הנפשי. "לא נבדקתי בצורה פסיכיאטרית בעבר. לא התקרבתי לאזורים האלה ואני לא רוצה להתקרב. אני חושב שאני בסדר גמור", אמר.

"החזקתי משרה של פרופסור באוניברסיטה, תוך כדי הכנת התוכנית" ( צילום: דנה קופל )

בהמשך התייחס נבו לעובדה שהמשיך בעבודתו האקדמית במקביל לעיסוקו בתוכנית שבגינה הועמד לדין. "החזקתי משרה של פרופסור באוניברסיטה, תוך כדי הכנה של התוכנית והתעסקות איתה. אני מבקש שבית המשפט לא ילחץ בכיוון הזה. הייתי נורמלי ואני נורמלי. אני בטוח שאני לא צריך פסיכיאטר", הצהיר.

במהלך הדיון הודיעו סנגוריו של נבו, עורכי הדין הדר שריר ואלון פורת המייצגים מהסנגוריה הציבורית, כי לאחר שעיינו בחומר החקירה הם מסכימים לקיומן של ראיות לכאורה נגדו. עם זאת, הדגישו כי התמונה העולה מחומר הראיות מורכבת יותר מזו המתוארת בכתב האישום, "מבחינה משפטית בהיבט סעיפי העבירה". לדבריהם, "נשמור את הטענות לתיק העיקרי. מצטיירת תמונה מתונה בהרבה מאשר התמונה המשתקפת מעובדות כתב האישום".