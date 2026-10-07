פרופ' שחר נבו (59) מפתח תקווה הוא המרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן שמואשם בתכנון פיגועי ענק נגד מאות ערבים ישראלים ופלסטינים מתוך מניע לאומני-אידאולוגי. כך הותר לפרסם בצהריים (רביעי) - יומיים לאחר הגשת כתב האישום שמייחס לו הכנה לביצוע מעשה טרור, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט.
מכתב האישום, שהוגש לבית המשפט המחוזי בלוד על-ידי עורכי הדין רועי רייס ותומר שטיינברג מפרקליטות מחוז מרכז, עולה כי על-רקע מהומות "שומר חומות" ובהמשך, ביתר שאת על רקע מלחמת "חרבות ברזל", כאמור מתוך מניע לאומני-אידאולוגי, החליט הנאשם לתכנן ולהוציא אל הפועל מעשי טרור רבים באופן מתואם ומקביל, ולגרום למותם של מאות רבות של אזרחי ישראל ערבים, לרבות בדואים, בכל רחבי הארץ וכן ערבים המתגוררים במזרח ירושלים וביהודה ושומרון. זאת, על מנת לגרום לבריחתם וגירושם לצמיתות לתחומי ירדן, לבנון ורצועת עזה.
במשך יותר משלוש שנים, החל מפברואר 2023 ועד למעצרו לפני כשבועיים, נבו הגה והכין תוכנית סדורה, יסודית ומפורטת, שאותה כינה "עי"ט - עם יעשה טרנספר". לצורך מימוש וקידום תוכניתו, הוא ביצע מעשי הכנה ממשיים רבים ומגוונים, כגון סיורי שטח מוקדמים, עריכת מסמכים המגוללים והמפרטים את אופן הפעולה וההצדקות לה וניסיון לגיוס פעילים שישתתפו במתקפת הטרור שתכנן.
72 מחבלים יהודים ב-12 חוליות
לפי תוכנית שרקם הנאשם, 72 מפגעי טרור יהודים, שלפחות מחציתם בעלי רישיון נשק, בהם הוא עצמו, יחולקו ל-12 חוליות טרור (שישה מפגעים בכל חוליה). המפגעים יתחמשו בכלי נשק מסוגים שונים, כגון אקדחים, רובים, גרזנים ופטישים, ויפתחו בהפתעה מוחלטת במעשי טרור המוניים בערים מעורבות וביישובים ערביים ברחבי ישראל. עוד לפי התוכנית, לחוליות הטרור יינתן סיוע וגיבוי שיתואם מראש מגורמים חתרניים שיגויסו מתוך צה"ל, לרבות הפצצת מרכזי אוכלוסייה ערבית על-ידי חיל האוויר, חיל התותחנים וחיל השריון.
מכתב האישום עולה כי במישור המעשי - לו הוא קרא "איך עושים עיט כאן ועכשיו" - הציג הנאשם הנחיות להצטרפות הציבור ל"ביצוע הרג המוני, השתלטות מהירה על אזורי חיכוך, כבישים, יציאות/כניסות ליישובים ערבים, ערים מעורבות ובתי חולים. לא לרחם אפילו על הנשים ועל הילדים האכזריים והמבחילים שלהם, לא לעצור אל מול תחנונים, להקשיח לבבות, כל עצירה תוביל למצב בלתי נסבל של כאוס ואז טבח ביהודים". לפי התוכנית, מעשי הטרור ההמוניים והסימולטניים, לצד הדהוד המעשים ופרסומם ברשתות החברתיות בזמן אמת, יובילו לבריחתם של כלל אזרחי ישראל הערבים, לרבות הבדואים, ושל הפלסטינים המתגוררים במזרח ירושלים ובשטחי הרשות הפלסטינית, אל מחוץ לגבולותיה של מדינת ישראל.
לפי המתווה החשאי שהגה לגיוס מפגעי טרור שיבצעו עמו את מעשי הטרור המתוכננים, תכנן נבו לחבור למשה פייגלין, המתמודד בבחירות הקרובות לכנסת ה-26 כראש רשימת "זהות" וכמספר 2 של הרשימה המשותפת ל"זהות" ול"ציונות הדתית", לגייסו לתוכנית, ובהמשך לגייס בסיועו פעילים נוספים. נבו ביקש לזמן פעילים שיזוהו ויסומנו מראש לכנס בחירות של מפלגת "זהות", כאשר במהלך הכנס יובהר למוזמנים כי הם מגויסים למתקפת טרור בה ישתתפו ביום למחרת. לפעילים יחולק תדריך שיכלול הוראות והנחיות הפעלה מפורטות לקראת ולצורך ביצוע מעשי הטרור.
בבקשה להאריך את מעצרו של נבו עד תום ההליכים המשפטיים צוין כי התוכניות שרקם "נשענות על אידאולוגיה קיצונית ורצחנית שהניעה אותו לגיבוש ותכנון מפורטים של תוכנית בעלת מספר רבדים ושלבים, שמטרתה היא להוביל בסופו של דבר להרג רב של אזרחי ישראל ערבים וכן של פלסטינים המתגוררים במזרח ירושלים ויהודה ושומרון".
עוד צוין בבקשה: "האידאולוגיה הקיצונית שבה אוחז הנאשם, שאותה הוא ניסה לקדם ולהוציאה אל הפועל בהקדם, מלמדת על מסוכנותו הברורה והמיידית, הן כלפי אדם, הן כלפי הציבור והן כלפי המדינה. כמו כן, המניע הלאומני והאידאולוגי שעמד ביסוד מעשיו, והעובדה כי הם בוצעו בתקופת מתיחות ביטחונית מיוחדת, מעצימים את מסוכנותו".
בדיון ביום ראשון הסביר נבו מדוע יש לשחררו למעצר בית. "לדעתי אין בי כרגע מסוכנות לאף אחד", אמר הפרופסור. "אפשר לשחרר אותי למעצר בית. החיים שלי נהפכו לגמרי. יש לי כל כך הרבה דברים לעשות ועניינים כלכליים לטפל בהם. אני לא רואה למי אני מסוכן. אם רוצים לפרסם את זה, בלי שמי. כל הסוהרים מוסלמים ואני מפחד. המדינה קטנה. חלק אומרים לי שהם יודעים במה אני מואשם. אני לבד שם. אני פרופסור בבר אילן ועובד עד מעצרי, יש לי מבחנים לבדוק בבית".
נבו החל ללמוד מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב ב-1984, ושלוש שנים לאחר מכן קיבל תואר ראשון. ב-1992 הוא החל ללמוד במחלקה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, ובאותה שנה קיבל תואר שני בתחום. נבו הצטרף לסגל האקדמי מן המניין ב-1999 ובשנים הראשונות לאחר קבלת התואר השלישי (דוקטורט) הוא כיהן בדרגת מרצה. אחר כך הוא הועלה בדרגות האקדמיות עד לדרגת פרופסור חבר במחלקה למתמטיקה.
עורכי הדין הדר שריר ואלון פורת, שמייצגים את המרצה מטעם הסנגוריה הציבורית, מסרו: "אנו נמצאים בשלבים הראשונים של ההליך המשפטי. לאחר שנלמד את חומרי החקירה נשקול את המשך צעדינו המשפטיים".
מאוניברסיטת בר אילן נמסר בתגובה לאחר הגשת כתב האישום: "האוניברסיטה מוקיעה ומזועזעת מהמעשים המיוחסים למרצה בכתב האישום. הנהלת האוניברסיטה קוראת למשטרה ולפרקליטות למצות עמו את הדין בחומרה ככל שהדברים יוכחו כנכונים. האוניברסיטה מגלה ותגלה אפס סובלנות לתופעות כאלה שמנוגדות לערכים של כולנו כיהודים, כישראלים וכבני אדם ובוודאי ולערכיה של אוניברסיטת בר אילן. המרצה יושעה לאלתר עד תום ההליכים".
ממפלגת "זהות" ויו"ר המפלגה משה פייגלין נמסר: "מיד עם קבלת מכתבי הסחיטה והאיומים מצד הנאשם, משה פייגלין והנהלת המפלגה פנו ללא דיחוי למשטרת ישראל והגישו תלונה רשמית בנושא. אנו מודים לגורמי אכיפת החוק על הפעולה המהירה והנחושה, וסומכים על רשויות הביטחון והמשפט שימצו עם מבצעי העבירה את מלוא חומרת הדין. מפלגת זהות תמשיך לפעול באחריות ציבורית וללא מורא".