מכתב האישום עולה כי במישור המעשי - לו הוא קרא "איך עושים עיט כאן ועכשיו" - הציג הנאשם הנחיות להצטרפות הציבור ל"ביצוע הרג המוני, השתלטות מהירה על אזורי חיכוך, כבישים, יציאות/כניסות ליישובים ערבים, ערים מעורבות ובתי חולים. לא לרחם אפילו על הנשים ועל הילדים האכזריים והמבחילים שלהם, לא לעצור אל מול תחנונים, להקשיח לבבות, כל עצירה תוביל למצב בלתי נסבל של כאוס ואז טבח ביהודים". לפי התוכנית, מעשי הטרור ההמוניים והסימולטניים, לצד הדהוד המעשים ופרסומם ברשתות החברתיות בזמן אמת, יובילו לבריחתם של כלל אזרחי ישראל הערבים, לרבות הבדואים, ושל הפלסטינים המתגוררים במזרח ירושלים ובשטחי הרשות הפלסטינית, אל מחוץ לגבולותיה של מדינת ישראל.

מכתב האישום עולה כי במישור המעשי - לו הוא קרא "איך עושים עיט כאן ועכשיו" - הציג הנאשם הנחיות להצטרפות הציבור ל"ביצוע הרג המוני, השתלטות מהירה על אזורי חיכוך, כבישים, יציאות/כניסות ליישובים ערבים, ערים מעורבות ובתי חולים. לא לרחם אפילו על הנשים ועל הילדים האכזריים והמבחילים שלהם, לא לעצור אל מול תחנונים, להקשיח לבבות, כל עצירה תוביל למצב בלתי נסבל של כאוס ואז טבח ביהודים". לפי התוכנית, מעשי הטרור ההמוניים והסימולטניים, לצד הדהוד המעשים ופרסומם ברשתות החברתיות בזמן אמת, יובילו לבריחתם של כלל אזרחי ישראל הערבים, לרבות הבדואים, ושל הפלסטינים המתגוררים במזרח ירושלים ובשטחי הרשות הפלסטינית, אל מחוץ לגבולותיה של מדינת ישראל.

מכתב האישום עולה כי במישור המעשי - לו הוא קרא "איך עושים עיט כאן ועכשיו" - הציג הנאשם הנחיות להצטרפות הציבור ל"ביצוע הרג המוני, השתלטות מהירה על אזורי חיכוך, כבישים, יציאות/כניסות ליישובים ערבים, ערים מעורבות ובתי חולים. לא לרחם אפילו על הנשים ועל הילדים האכזריים והמבחילים שלהם, לא לעצור אל מול תחנונים, להקשיח לבבות, כל עצירה תוביל למצב בלתי נסבל של כאוס ואז טבח ביהודים". לפי התוכנית, מעשי הטרור ההמוניים והסימולטניים, לצד הדהוד המעשים ופרסומם ברשתות החברתיות בזמן אמת, יובילו לבריחתם של כלל אזרחי ישראל הערבים, לרבות הבדואים, ושל הפלסטינים המתגוררים במזרח ירושלים ובשטחי הרשות הפלסטינית, אל מחוץ לגבולותיה של מדינת ישראל.

בבקשה להאריך את מעצרו של נבו עד תום ההליכים המשפטיים צוין כי התוכניות שרקם "נשענות על אידאולוגיה קיצונית ורצחנית שהניעה אותו לגיבוש ותכנון מפורטים של תוכנית בעלת מספר רבדים ושלבים, שמטרתה היא להוביל בסופו של דבר להרג רב של אזרחי ישראל ערבים וכן של פלסטינים המתגוררים במזרח ירושלים ויהודה ושומרון".

בבקשה להאריך את מעצרו של נבו עד תום ההליכים המשפטיים צוין כי התוכניות שרקם "נשענות על אידאולוגיה קיצונית ורצחנית שהניעה אותו לגיבוש ותכנון מפורטים של תוכנית בעלת מספר רבדים ושלבים, שמטרתה היא להוביל בסופו של דבר להרג רב של אזרחי ישראל ערבים וכן של פלסטינים המתגוררים במזרח ירושלים ויהודה ושומרון".

בבקשה להאריך את מעצרו של נבו עד תום ההליכים המשפטיים צוין כי התוכניות שרקם "נשענות על אידאולוגיה קיצונית ורצחנית שהניעה אותו לגיבוש ותכנון מפורטים של תוכנית בעלת מספר רבדים ושלבים, שמטרתה היא להוביל בסופו של דבר להרג רב של אזרחי ישראל ערבים וכן של פלסטינים המתגוררים במזרח ירושלים ויהודה ושומרון".

עוד צוין בבקשה: "האידאולוגיה הקיצונית שבה אוחז הנאשם, שאותה הוא ניסה לקדם ולהוציאה אל הפועל בהקדם, מלמדת על מסוכנותו הברורה והמיידית, הן כלפי אדם, הן כלפי הציבור והן כלפי המדינה. כמו כן, המניע הלאומני והאידאולוגי שעמד ביסוד מעשיו, והעובדה כי הם בוצעו בתקופת מתיחות ביטחונית מיוחדת, מעצימים את מסוכנותו".

עוד צוין בבקשה: "האידאולוגיה הקיצונית שבה אוחז הנאשם, שאותה הוא ניסה לקדם ולהוציאה אל הפועל בהקדם, מלמדת על מסוכנותו הברורה והמיידית, הן כלפי אדם, הן כלפי הציבור והן כלפי המדינה. כמו כן, המניע הלאומני והאידאולוגי שעמד ביסוד מעשיו, והעובדה כי הם בוצעו בתקופת מתיחות ביטחונית מיוחדת, מעצימים את מסוכנותו".

עוד צוין בבקשה: "האידאולוגיה הקיצונית שבה אוחז הנאשם, שאותה הוא ניסה לקדם ולהוציאה אל הפועל בהקדם, מלמדת על מסוכנותו הברורה והמיידית, הן כלפי אדם, הן כלפי הציבור והן כלפי המדינה. כמו כן, המניע הלאומני והאידאולוגי שעמד ביסוד מעשיו, והעובדה כי הם בוצעו בתקופת מתיחות ביטחונית מיוחדת, מעצימים את מסוכנותו".