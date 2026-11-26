מותו של הפעוט נקבע בבית החולים הדסה עין כרם שבירושלים. תחילה דווח שככל הנראה נפל מגובה, אך בהמשך הודיעה המשטרה על בדיקת חשד שהפעוט נפגע בתאונת "פגע וברח". במד"א מסרו כי הדיווח על פציעתו של הפעוט התקבל במוקד 101 בשעה 16:55. הפרמדיק עבדאללה מחיסן והחובש אלי שטרן סיפרו: "כשהגענו למקום הביאו אלינו פעוט שסבל מחבלת ראש קשה לאחר שככל הנראה נפל מגובה. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל הרדמה, הנשמה ומתן תרופות, ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה ולא יציב והוא מורדם ומונשם".