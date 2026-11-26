המשטרה עדכנה כי עיכבה לחקירה הלילה (בין רביעי לחמישי) גבר בשנות ה-50 לחייו בחשד שהיה מעורב בתאונת הפגע וברח שבה נהרג פעוט כבן שנתיים במעלה אדומים אמש.
לפי הודעת המשטרה, "במסגרת החקירה המתנהלת בתחנת מעלה אדומים ובוחני התנועה של מחוז ש"י, אותר ונתפס במהלך הלילה רכב חשוד ונהגו עוכב לחקירה". הרכב אותר סמוך לאולם ספורט בעיר. נהג הרכב, תושב העיר, הועבר לחקירת בוחני תאונות הדרכים ורכבו נתפס בידי המשטרה.
"בתום חקירתו הראשונית ובמכלול השיקולים המקצועיים, הנהג נשלח לביתו וכבר במהלך הבוקר, יבצעו חוקרי הזיהוי הפלילי בחינה מעמיקה של רכבו על מנת לאתר ממצאים וראיות, ככל וישנן", נמסר. חקירת המשטרה נמשכת.
מותו של הפעוט נקבע בבית החולים הדסה עין כרם שבירושלים. תחילה דווח שככל הנראה נפל מגובה, אך בהמשך הודיעה המשטרה על בדיקת חשד שהפעוט נפגע בתאונת "פגע וברח". במד"א מסרו כי הדיווח על פציעתו של הפעוט התקבל במוקד 101 בשעה 16:55. הפרמדיק עבדאללה מחיסן והחובש אלי שטרן סיפרו: "כשהגענו למקום הביאו אלינו פעוט שסבל מחבלת ראש קשה לאחר שככל הנראה נפל מגובה. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל הרדמה, הנשמה ומתן תרופות, ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה ולא יציב והוא מורדם ומונשם".