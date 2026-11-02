מוהנד קמאלאת (23) נרצח היום (שני) ביריות ברהט. שני צעירים נוספים, בני 23 ו-26, נפצעו באורח בינוני. השלושה הובאו למרפאה מקומית בעיר, וצוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע, שם נקבע מותו של קמאלאת שנפצע באורח קשה.
מהמשטרה נמסר כי שוטרי תחנת רהט במחוז הדרומי פתחו בחקירת נסיבות הירי, אספו ממצאים וראיות מהזירה וביצעו סריקות נרחבות לאיתור החשודים במעורבות בירי. לפי החשד הראשוני, הרקע לירי הוא סכסוך פלילי בין משפחות.
לפי ההערכה, הרקע לרצח קשור לתקיפת הנער ברהט לפני כשבוע וחצי, בידי קבוצת רעולי פנים שהכתה אותו בשטח פתוח. התוקפים גררו אותו על הקרקע, הכו במקלות, דרכו על ראשו ואחד מהם אף כיוון אקדח לראשו. לא ברור מה קדם לתקיפה, שתועדה על ידי החשודים עצמם. אחד מהם נשמע אומר לו: "תתנצל או שתמות", ולאחר שהנער סירב, הם המשיכו להכותו.
הדיווח על הירי היום התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 17:11. פרמדיק מד"א מאלק אבו ערארה וחובש רפואת החירום אחמד אלגרינאווי סיפרו: "כשהגענו למקום הבחנו בפצועים שהובאו אל המרפאה לאחר שנפצעו באירוע אלימות. בין הפצועים הבחנו בצעיר בן 23 כשמצבו קשה ולא יציב והוא סובל מפציעה חודרת, ובשני צעירים, בני 23 ו-26, במצב בינוני, גם הם עם פציעה חודרת. הענקנו לשלושת הפצועים טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם לבית החולים".