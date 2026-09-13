אחרי פיצוץ המנהרות ברכס עלי טאהר שבדרום לבנון , צה"ל החל להיערך מחדש במרחב, בעיקר על הקו הצהוב, ונסוג מאזור הרכס שבו היה המתחם התת-קרקעי המרכזי של חיזבאללה. הנסיגה החלה עוד לפני השמדת תשתיות הטרור ברכס, והכוחות כעת ישהו בנקודות שולטות במטרה לשלוט על השטח בתצפית ובאש.

פיצוץ המתחם התת-קרקעי ברכס עלי טאהר





גלריה חיזבאללה או איראן יגיבו? עמודי האש בפיצוץ המתחם התת-קרקעי ( צילום: דובר צה"ל )

הכוחות כבר נערכו למעשה לעמדות בקו הצהוב עוד לפני כמה ימים. הימים הבאים יהיו מעט מתוחים, ובהם ניתן יהיה להבין האם חיזבאללה או אולי האיראנים ירצו להגיב לפיצוץ המנהרות בדרך כזו או אחרת. לצד הנסיגה מאזור רכס עלי טאהר, במתחם הבופור ישארו בשלב זה כוחות צה"ל.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר הערב כי רכס עלי טאהר "הוא חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון של ישראל בלבנון, שכולל 700 קמ"ר מחוף הים במערב, דרך מבצר הבופור ואזור החרמון במזרח". לדבריו, "כפי שרה"מ נתניהו ואני הבהרנו פעמים רבות: אנחנו לא זזים מאזור הביטחון - וצה"ל לא ייסוג ולא ייערך מחדש עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל לבנון".

עוד הוסיף השר כ"ץ כי "צה"ל נערך מבצעית לשליטה על הרכס ולמניעת כל ניסיון של חיזבאללה או כל גורם אחר לחזור ולהתבסס בו. מי שיתקרב לרכס יושמד. צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה באזור הביטחון ולסכל מחבלים ותשתיות טרור מתחת ומעל לפני הקרקע ולהסיר כל איום על כוחותינו - מכל מקום".

המנהרות ברכס עלי טאהר שנבנו בסיוע איראן נחשבו לאחד ממרכזי העצבים של חיזבאללה בדרום לבנון. בשל עומקו וביצוריו, היה קשה מאוד לפגוע במתקן באמצעות תקיפות מהאוויר בלבד. המנהרות שם היו באורך כ-5.4 ק"מ, וחיזבאללה בחר למקם על הרכס הזה את מפקדת מרחב בדר ואת אמצעי האש הכבדים שלו מפני שהוא שולט בתצפית ובאש על כל צירי התנועה והתוואים המאפשרים גישה לרמת נבטיה האסטרטגית, וקרוב מספיק לגבול עם ישראל כדי לנהל ממנו את האש נגד העורף הגלילי ואת קרב הבלימה נגד צה"ל אם יתקדם צפונה.

התיעוד מהתוואים התת-קרקעיים שהושמדו ברכס ( צילום: דובר צה"ל )





לפי צה"ל, מתחת לקרקע נמצאו חמ"לים, חדרי אמל"ח, חדרי גנרטורים, חדרי שהייה, מקלחות ומטבח, "שאפשרו למחבלים לנהל את הלחימה ולשהות בהם לתקופות ארוכות. מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים". מי שבנו את תשתית הטרור הנרחבת הם מחבלי יחידת בדר של חיזבאללה - והיא שימשה את מחבלי היחידה לניהול מערכי האש, לחימה נגד כוחות צה"ל והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד אזרחי ישראל בעשרות השנים האחרונות.

פיצוץ המנהרות בוצע ביום חמישי בערב, ⁠באמצעות יותר מ-1,100 טונות של חומר נפץ. דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, מסר כי "הרשת הזו נבנתה במשך שני עשורים, במימון ובהכוונה של משטר הטרור האיראני. בחודשים האחרונים כוחותינו כיתרו את המרחב והגבירו את הלחץ על התוואים ועל המחבלים שהתבצרו בתוכם. כלל המחבלים ששהו בתשתיות חוסלו או ברחו, למרות שחיזבאללה הצהיר שיגן את התשתית בכל מחיר, הוא נכשל ואף הפקיר את אנשיו למות בפנים".

ברכס עלי טאהר היו שמונה מתחמים תת קרקעיים, בהם לוחמי צה"ל איתרו בין היתר עשרות רחפני נפץ, כטב"מים, מקלעים וטילי נ"ט, מאות מוקשים, רקטות RPG ומטענים וציוד צבאי נוסף. בחודשים שקדמו להשמדת המתחם, כוחות אוגדה 36, עוצבת הקומנדו ויחידת יהל"ם, הגבירו את הלחץ הצבאי על המחבלים ששהו בתשתיות התת-קרקעיות ברכס עלי טאהר. בשלב הראשון לוחמי עוצבת הקומנדו השיגו שליטה מבצעית במרחב שמעל הקרקע ברכס, בעזרת פעולות מבצעיות התקפיות שכללו מארבים, תקיפות פירים באמצעות ירי, רימונים, רחפנים, תקיפות באש ועוד.

התוואים התת-קרקעיים מתחת לרכס הבופור ועלי טאהר ( צילום: דובר צה"ל )

השלב הבא כלל שליטה מבצעית של הכוחות במרחב הרכס גם מתחת לקרקע. מדובר בפעולה ארוכה ומתוחמת בתוך המרחב הביטחוני שמטרתה הייתה לנטרל את היכולת לתכנן ולממש מתוך התוואים התת-קרקעיים מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל. כפי שכבר דווח ב-ynet, חלק מהמחבלים ששהו במרחב הרכס נטשו את המרחב וחלק חוסלו. במקביל, כאשר כוחות צה"ל זיהו מחבלים שמנסים לנטוש או להביא אספקה למקום, הם חוסלו במהירות בתקיפות מהאוויר ובירי ארטילרי. באחד המקרים, במהלך היתקלות של יחידת אגוז, חוסל מחבל פנים אל פנים, בזמן שניסה לברוח מאחת המנהרות.

ברקע הפעילות הישראלית, עמד גם החשש מתגובה איראנית. לפי דיווחים, איראן הזהירה כי פעולה ישראלית כוללת ברכס תיענה בתגובת נגד משמעותית. בחיזבאללה הפעילו לחץ על טהרן להתערב כדי לעצור את הפעילות, והאפשרות שאיראן תבחר להגיב ישירות נגד ישראל נלקחה בחשבון במערכת הביטחון.