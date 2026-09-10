כוננות גבוהה בישראל הערב (חמישי)

לקראת השלמת הפעולה ברכס עלי טאהר

שבדרום לבנון

, לאחר

שצה"ל

השלים את טיהור המתחם התת-קרקעי המרכזי של

חיזבאללה