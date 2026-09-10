כוננות גבוהה בישראל הערב (חמישי) לקראת השלמת הפעולה ברכס עלי טאהר שבדרום לבנון, לאחר שצה"ל השלים את טיהור המתחם התת-קרקעי המרכזי של חיזבאללה באזור. כעת נמשכת הפעילות לנטרול המנהרות ולהשמדת התשתיות שנותרו ברכס וראש הממשלה בנימין נתניהו אישר הערב כי צה"ל פועל במקום. במהלך ביקור בכותל המערבי אמר נתניהו: "אני מתחייב לכם כאן, בכותל, לקראת ראש השנה: כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אנחנו מכים בציר האיראני, לא רק ברצועת עזה קשות מאוד, אלא גם בלבנון, השמדנו את רכס הבופור ועכשיו מטפלים ברכס עלי טהאר".
ברקע הפעילות הישראלית, עומד גם החשש מתגובה איראנית. לפי דיווחים, איראן הזהירה כי פעולה ישראלית כוללת ברכס תיענה בתגובת נגד משמעותית. בחיזבאללה מפעילים לחץ על טהרן להתערב כדי לעצור את הפעילות, והאפשרות שאיראן תבחר להגיב ישירות נגד ישראל נלקחת בחשבון במערכת הביטחון.
בישראל מבהירים מנגד כי אם איראן תתקוף, התגובה לא תהיה מוגבלת לזירה הלבנונית. עם זאת, במערכת הביטחון מעריכים בשלב זה כי הסבירות להסלמה רחבה מול איראן אינה גבוה, אך נערכת גם לאפשרות של תגובה איראנית מוגבלת או לימי קרב בצפון.
המסר הישראלי לטהרן ברור: אם איראן תבחר להתערב כדי להגן על חיזבאללה, היא מסתכנת בתגובה ישראלית רחבה הרבה יותר. "לאיראן אין שום סיבה להתערב בנעשה בלבנון", אמר בכיר בצה"ל. לדבריו, "אם איראן תתערב ותגיב הם יחטפו מהר מאוד תגובה עצימה שהכנו". בחיל האוויר ערוכים למהלך התקפי משמעותי במידת הצורך.
בתוך כך, שר הביטחון ישראל כ"ץ שיגר היום מסר חריף במיוחד לטהרן ואמר: "תקיפה איראנית על ישראל תשחרר אותנו מכל מגבלה, נכה בכל התשתיות, כולל תשתיות האנרגיה, ונחזיר את איראן לתקופת האבן והחושך".
כ"ץ הוסיף כי "יש סימנים שאנחנו רואים שמעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו איראן נתונה והחשש מהתקוממות ומנפילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי ייאוש". הוא הבהיר שישראל ערוכה היטב, בהגנה ובהתקפה, לכל אפשרות. במקביל, הכריז שישראל אינה מתכוונת לסגת מאזור הביטחון בדרום לבנון עד לפירוק חיזבאללה מנשקו והסרת האיום מעל תושבי הגליל.
צה"ל פעל בשבועות האחרונים להשתלטות על רכס עלי טאהר בדרום לבנון, אחד ממרכזי הכובד של חיזבאללה באזור. הרכס, שימש את הארגון לניהול הלחימה בגזרה, להפעלת מערכי אש ולאחסון אמצעי לחימה. הכוחות, ובהם יחידות מיוחדות של יהל"ם וכוחות קומנדו, פעלו במרחב מעל ומתחת לקרקע, ובצה"ל אמרו כי במתחם אותרו חמ"לים, חדרי אמל"ח, גנרטורים, חדרי שהייה, מקלחות ומטבח. לפי צה"ל, מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך כשני עשורים בסיוע איראני.
בהמשך הפעילות כיתרו הכוחות את התשתית התת-קרקעית שבה התבצרו מחבלי חיזבאללה, זיהו את פתחי היציאה ומנעו ניסיונות של הארגון להעביר אליהם אספקה. לדברי צה"ל חלק מהמחבלים חוסלו ואחרים נמלטו, ובצה"ל הודיעו כי השיגו שליטה מבצעית במתחם וטיהרו אותו ממחבלים, וכי כעת הם פועלים לנטרול התשתיות. הפעילות ברכס נמשכה גם לאחר הפסקת האש, לאחר שחיזבאללה שיגר רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל שפעלו באזור.