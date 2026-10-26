מועצת זכויות האדם של האו"ם מזהירה מפני "טיהור אתני" בחברון, זאת במקביל למבצע רחב ההיקף לסיכול טרור שצה"ל ושב"כ פתחו בו בעקבות הפיגוע ליד צומת יהודה. האו"ם מסר כי "ענישה קולקטיבית היא הפרה חמורה של החוק הבינלאומי. איומים לריקון ומחיקת שכונות שלמות מעלים חשש ממשי מפני טיהור אתני". באזור בו צה"ל פועל בחברון חיים כ-2,000 תושבים המשוייכים לחמולה שמזוהה עם חמאס וממנה יצאו המחבלים שביצעו את הפיגוע. משרד החוץ טען כי מדובר ב"מסמך תעמולה חסר בסיס. מטרתו לפגוע בזכות של ישראל להגנה עצמית ולהכשיר טרור ג'יהדיסטי".