ראש הממשלה בנימין נתניהו, מקיים הערכת מצב נוספת עם בכירי מערכת הביטחון והתעופה בעקבות התקרית במטוס פליי דובאי שעשה את דרכו לישראל - והוסט לסעודיה בשל ניסיון לפי החשד לריסוקו על ידי טייס המשנה מעומאן. מטוס החילוץ ששיגרה פליי דובאי נחת לפני זמן קצר בסעודיה - והנוסעים הישראלים ששוהים בממלכה צפויים לעלות עליו בדרך חזרה לישראל. אחד הנוסעים אמר ל-ynet: "מתחילים להעלות אותנו על מטוס". נחיתה המתוכננת בנתב"ג - בין 18:00 ל-19:00.
עם זאת, חלק מהנוסעים סירבו לעלות לטיסה של פליי דובאי ואמרו שהם מפחדים. מוקדם יותר היום נודע שנתניהו ושר הביטחון כ"ץ הנחו את צה"ל לשלוח מטוסים צבאיים להשבת הנוסעים, אם כי לא ברור האם הנחייה זו תיושם. על רקע חוסר הבהירות בנוגע לאופן ביצוע החילוץ, בנתב"ג משלימים את ההיערכות לקליטת הנוסעים ומתחם מיוחד הוקם עבורם ועבור בני המשפחות שיגיעו לקבל את פניהם.
ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי - עדכונים שוטפים:
בנוגע לחקירת האירוע הדרמטי, הרי שההערכה היא שטייס המשנה תכנן לרסק את המטוס כדי להרוג את הישראלים על המטוס. מחקירה ראשונית של האירוע עולה אפשרות שטייס המשנה דקר במהלך ההשתלטות עליו את הטייס באמצעות גרזן חירום שנמצא בתא הטייס ונועד לשבירת החלונות של המטוס. במקביל נשללה הערכה שהושמעה שלפיה טייס המשנה הצליח לעלות לטיסה עם גרזן. זאת משום שכל אנשי צוות האוויר עוברים בדיקות ביטחוניות קפדניות טרם עלייתם על המטוס. אחת האפשרויות שנבדקות היא שטייס המשנה הופעל על ידי איראן, אם כי בשלב זה אין שום הוכחה לכך.
בתוך כך, שרת התחבורה מירי רגב פנתה לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה לעצור מידית את הטיסות של חברת פליי דובאי לישראל עד לבירור נסיבות האירוע. על פי השרה רגב חברת פליי דובאי הפרה את הסכם התעופה בין שתי המדינות שקובע כי רק טייסים ממדינות שיש לישראל יחסים דיפלומטיים איתן רשאים לנחות בישראל. גורם ישראלי אמר שהטייס מעומאן לא נחת בעבר אף פעם בישראל. גורם במשרד התחבורה הסביר את עמדת השרה ואמר כי "זה מגה-אירוע. היינו כמעט קרובים לאסון גדול מאוד שנמנע".
עוד דורשת רגב מראש הממשלה לאפשר מידית לחברות תעופה ישראליות לטוס לדובאי עם בידוק ביטחוני ישראלי. נזכיר שחברות תעופה ישראליות לא מורשות כעת לטוס לדובאי בשל מחלוקת סביב דרישות האבטחה.
לאירוע הדרמטי גם השפעות כלכליות: מניות חברות התעופה הישראליות אל על וישראייר זינקו היום בבורסה ב-7% וביותר מ-9% בהתאמה. על פי ההערכות מה שמסתמן כניסיון פיגוע בטיסת פליי דובאי עשוי לגרום לנוסעים ישראלים רבים להעדיף לטוס בחברות ישראליות שמעסיקות רק טייסים ישראלים, רובם טייסי חיל האוויר לשעבר, בנוסף למערך אבטחה קפדני וייחודי שהמדינה משתתפת במימונו.