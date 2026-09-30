עם זאת, חלק מהנוסעים סירבו לעלות לטיסה של פליי דובאי ואמרו שהם מפחדים. מוקדם יותר היום נודע שנתניהו ושר הביטחון כ"ץ הנחו את צה"ל לשלוח מטוסים צבאיים להשבת הנוסעים, אם כי לא ברור האם הנחייה זו תיושם. על רקע חוסר הבהירות בנוגע לאופן ביצוע החילוץ, בנתב"ג משלימים את ההיערכות לקליטת הנוסעים ומתחם מיוחד הוקם עבורם ועבור בני המשפחות שיגיעו לקבל את פניהם.

עם זאת, חלק מהנוסעים סירבו לעלות לטיסה של פליי דובאי ואמרו שהם מפחדים. מוקדם יותר היום נודע שנתניהו ושר הביטחון כ"ץ הנחו את צה"ל לשלוח מטוסים צבאיים להשבת הנוסעים, אם כי לא ברור האם הנחייה זו תיושם. על רקע חוסר הבהירות בנוגע לאופן ביצוע החילוץ, בנתב"ג משלימים את ההיערכות לקליטת הנוסעים ומתחם מיוחד הוקם עבורם ועבור בני המשפחות שיגיעו לקבל את פניהם.

עם זאת, חלק מהנוסעים סירבו לעלות לטיסה של פליי דובאי ואמרו שהם מפחדים. מוקדם יותר היום נודע שנתניהו ושר הביטחון כ"ץ הנחו את צה"ל לשלוח מטוסים צבאיים להשבת הנוסעים, אם כי לא ברור האם הנחייה זו תיושם. על רקע חוסר הבהירות בנוגע לאופן ביצוע החילוץ, בנתב"ג משלימים את ההיערכות לקליטת הנוסעים ומתחם מיוחד הוקם עבורם ועבור בני המשפחות שיגיעו לקבל את פניהם.