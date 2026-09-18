האסון ההומניטרי בתימן מחריף בעקבות ההצלחות האחרונות של המורדים החות'ים ואזרחים רבים נאלצים לעזוב את בתיהם. לטענת יוניצ"ף , קרן החירום הבין-לאומית של האו"ם לילדים, לפחות 125 אלף בני אדם נמלטו מבתיהם מאז תחילת הקרבות המחודשים, בהם יותר מ-57 אלף קטינים.

החות'ים נכנסים לאל-מוחא בקריאות "מוות לאמריקה, מוות לישראל"





גלריה "הפגשות ליד הבית". פליטים בתימן ( צילום: AP Photo/Abdulnasser Alseddik )

לפי הדיווחים העדכניים, המורדים החות'ים התקדמו במהירות לאורך חופי הים האדום בתימן, השתלטו על עיר הנמל אל-מוח'א ולאחר מכן על רצועת החוף והאיים באזור, עד שהגיעו לעמדה שמאפשרת להם לפרוס כוחות לאורך החוף התימני הצופה על מצר באב אל-מנדב. בכך הם השיגו שליטה בפועל על כל קו החוף התימני בים האדום באזור המצר, לאחר שהדפו את הכוחות התימניים הנתמכים על ידי סעודיה.

מדובר בנקודת מפתח על אחד מנתיבי השיט החשובים בעולם: באב אל-מנדב, שרוחבו כ-19 ק"מ, מחבר בין הים האדום למפרץ עדן ומהווה נתיב מרכזי להובלת סחורות ונפט. השליטה החות'ית בחוף מעניקה להם יכולת טובה יותר לאיים על כלי שיט העוברים במצר ולשבש את התנועה בו, ובכך לפגוע גם בנתיב חלופי ליצוא הנפט הסעודי לאסיה, במיוחד בתקופה שבה התנועה במצר הורמוז מוגבלת.

המשבר הנוכחי בתימן מתרחש אחרי שנים של מלחמה, רעב, עקירה ומחסור. פעם אחר פעם האוכלוסייה האזרחית היא שמשלמת את המחיר, וכעת, עם התחדשות הקרבות, ממדי הפגיעה בה הולכים וגדלים. עוד לפני הלחימה הנוכחית הזהיר האו"ם כי כחמישה מיליון תימנים מתמודדים עם רמות "משבר או גרוע מכך" של חוסר ביטחון תזונתי חריף. כעת, הלחימה המחודשת דוחפת אוכלוסייה שכבר חיה בתנאים קשים למציאות קשה עוד יותר.

אשראק עבדל ג'ליל ובעלה, מוחמד ת'אבת, נמלטו מביתם לאחר שהמורדים החות'ים התקרבו לאזור מגוריהם. עבדל ג'ליל, שהייתה בחודש הרביעי להריונה, חששה מהפלה נוספת. בני הזוג צעדו חמישה קילומטרים בהרים, ולאחר מכן נסעו כ-60 קילומטרים בדרכים הרריות עד שהגיעו לעיר תעז שבדרום-מערב המדינה.

בעלה סיפר כי "הלחימה קשה ביותר" ואף יותר חמורה מקרב שאירע ב-2017 ואשר בעקבותיו הוא נאלץ להימלט מביתו. "היו הפגזות ורסיסים ליד הבית", אמר. עבדל ג'ליל עברה הפלה בשלב דומה בהיריון קודם. "אשתי בכתה מההלם ופחדה מאוד", סיפר ת'אבת.

כעת מתגוררת המשפחה בבית עם בני משפחה נוספים. בני הזוג יכולים להרשות לעצמם לאכול רק פעמיים ביום, וחוששים שעבדל ג'ליל אינה מקבלת מספיק מזון וחומרים מזינים לה ולעובר. במקביל, ת'אבת מודאג גם מאחותו, שלא הצליחה לרכוש את תרופות הסוכרת שלה במשך יותר מחודש. לדבריו, היא ושתי בנותיה, בנות 8 ו-13, סובלות ממחלת דם שהופכת אותן חשופות לאנמיה.

האוכלוסייה האזרחית סובלת. ראש ממשלת החות'ים, מוחמד אחמד מופתאח ( צילום: Mohammed HUWAIS / AFP )

ביוניצ"ף תיארו את ממדי העקירה כחריגים. "זהו אחד מגלי העקירה המהירים וההפכפכים ביותר שתימן ראתה זה שנים", אמר אוביה אצ'יינג, נציג יוניצ"ף בתימן. "משפחות נמלטות עם מעט מאוד או ללא כל אזהרה, לעיתים קרובות בלילה, כשהן נושאות רק את מה שהן יכולות לשאת". לדבריו, המצב חמור במיוחד משום שהוא מתווסף ל"משבר הומניטרי חמור שכבר קיים".

גם תנאי הקליטה של מי שנמלטו קשים. חלק מהעקורים ישנים ברחובות או מקימים אוהלים מאולתרים מפלסטיק. מילנה מור, מארגון הסיוע Prosper Global, סיפרה כי חלק מהאנשים שהגיעו לתעז צעדו במשך יותר מ-16 שעות והגיעו למחנות העקורים כשהם מותשים ומיובשים, כשחלק מהילדים נראו סובלים מתת-תזונה.

אימאן עבדאללהי, מנהלת ארגון CARE בתימן, אמרה כי יש צורך דחוף במזון, טיפול רפואי לנשים הרות וליילודים, מוצרי היגיינה, שירותים פרטיים ותמיכה נפשית. "אישה אחת נאלצה לכבס את בגדיה היחידים ולהישאר בתוך האוהל שלה עד שהם התייבשו, משום שלא היה לה דבר אחר ללבוש. אחרת נאלצה להימלט רק שבועיים לאחר שילדה", סיפרה.

נשוואן אחמד סעיד סיפר כי הוא תופר אוהל משקי פלסטיק של חיטה. לדבריו, זו הפעם השלישית שהוא נעקר מאז תחילת המלחמה. "אין לנו בית, אין לנו שירותים, אין לנו אוכל ואין לנו דבר לשתות", אמר.

מורדים חות'ים ואזור הקרבות ( צילום: AP Photo צילום: AFP PHOTO / ANSARULLAH MEDIA CENTRE )

ארווה אחמד, שנעקרה יחד עם חמשת ילדיה, סיפרה כי היא ומשפחתה אכלו במשך ימים רק אורז. "אנחנו צריכים הכול. אנחנו צריכים אוהלים, אנחנו צריכים אוכל ואת כל הדברים החיוניים, כי נעקרנו ולא לקחנו איתנו דבר", אמרה.

הלחימה הנוכחית היא המשך למלחמת האזרחים שהחלה ב-2014 , לאחר שהחות'ים השתלטו על חלקים נרחבים מצפון תימן, בהם הבירה צנעא. סעודיה התערבה בשנה שלאחר מכן לצד הממשלה התימנית המוכרת בזירה הבינלאומית. הפסקת אש ב-2022 עצרה במידה רבה את הלחימה, אך הקרבות התחדשו ביולי.