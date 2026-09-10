המורדים החות'ים ב תימן הצליחו להשתלט על העיר האסטרטגית אל-מוחא שלחופי הים האדום, והידקו בכך את יכולתם לשלוט במצר באב אל-מנדב החשוב, שאותו הם מאיימים לסגור לחלוטין. כך אישרו הבוקר (יום ה') שלושה מקורות בממשלה התימנית, יריבתם הגדולה של החות'ים המוכרת על-ידי הקהילה הבינלאומית, לסוכנות הידיעות רויטרס. עדי ראייה סיפרו בהמשך לסוכנות הידיעות AFP, שדיווחה גם היא על ההשתלטות, כי ראו כוחות של המורדים נכנסים לעיר כשהם קוראים "מוות לאמריקה, מוות לישראל". בהנחה שיש ממש בדיווח, הרי שמדובר בהתפתחות משמעותית במלחמת האזרחים בתימן, והיא עשויה לחזק מאוד את החות'ים, ולסייע גם לאיראן ללחוץ על נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להיכנע לדרישותיה כדי להרגיע את שוק האנרגיה הבינלאומי.

החות'ים נכנסים לאל-מוחא בקריאות "מוות לאמריקה, מוות לישראל"





גלריה חיילי צבא החות'ים היום בבירה צנעא. מתקרבים אל המצר ( צילום: AP )

הדיווח על כיבוש אל-מוחא בא אחרי שבימים האחרונים כבר דווח על התרחבות הקרבות בין החות'ים לבין ממשלת תימן, הנתמכת על-ידי סעודיה השכנה, כשכל אחד מהצדדים טוען לשורה של כיבושים והישגים. רק שלשום טענה הממשלה התימנית כי כבשה מידי החות'ים שטחים חדשים במחוז אלג'וף שבצפון תימן, ושעות אחדות אחר כך דיווחה סוכנות הידיעות AFP כי בלחימה נהרגו כבר יותר מ-500 בני אדם. באותו יום שיגרו החות'ים מתקפת טילים וכטב"מים נרחבת לעבר מתקני נפט בדרום סעודיה, לטענתם כנקמה על מתקפות סעודיות נגדם, ובריאד דיווחו על לפחות 73 בני אדם שנפצעו ועל השבתה של כמה מתקני אנרגיה שניזוקו. בהמשך ביצעה סעודיה מתקפות אוויריות משלה בכמה אזורים בתוך תימן.

ואולם אם נכונים הדיווחים מהבוקר והחות'ים אכן כבשו את אל-מוחא, עשויה להיות לכך משמעות אסטרטגית בינלאומית גדולה: עיירת החוף הסמוכה לבאב אל-מנדב מרוחקת 80 קילומטרים בלבד מהאי פרים, אי ששוכן בנקודה הצרה ביותר של המצר הקריטי, ושהשתלטות עליו תוכל מאוד לעזור להם למנוע מעבר של ספינות בו. מתנגדי החות'ים הזהירו לאחרונה כי אם אלה ישתלטו על האי הם לא יזדקקו עוד לכלי נשק ארוכי טווח כדי לאיים על ספינות העוברות במצר, הם יוכלו למקש אותו כפי שאיראן עשתה במצר הורמוז, ויהיה צורך בכוח בינלאומי עצום של חילות ים כדי לסלק אותם ממנו ולפרק את שליטתם בבאב אל-מנדב.

השתלטות על האי פרים תאפשר להם למקש את באב אל-מנדב. החות'ים ( צילום: AP )

מצר באב אל-מנדב, המחבר בין אסיה לאירופה דרך הים האדום ותעלת סואץ, ולכן נהנה מחשיבות רבה לסחר הבינלאומי, נעשה קריטי עוד יותר מאז שאיראן חסמה את מצר הורמוז בתחילת המלחמה עם ארה"ב בסוף פברואר, בצדו השני של חצי האי ערב. סגירת הורמוז גרמה לעלייה דרמטית במחירי הנפט, והחשש הגדול כעת הוא ששליטה מוגברת של החות'ים בבאב אל-מנדב תחריף עוד יותר את הטלטלה בשוק האנרגיה. הצעד עלול גם לחזק את עמדת המיקוח של טהרן במשא ומתן מול טראמפ.

הדיווח ברויטרס הבוקר על כיבוש אל-מוחא בא אחרי שבלילה האחרון כבר דיווחה רשת CNN מפי מקורות באזור כי החות'ים רושמים התקדמות גדולה בדרך לכיבוש העיר. בשבועות האחרונים הם תקפו כמה פעמים את הנמל באל-מוחא, ובאחת התקיפות, לפני שבועות אחדים, התפוצצו יותר מ-25 רקטות שהם שיגרו בתוך מעגן האוניות שם, בשעה שאוניות סוחר פרקו מטען. 16 בני אדם נהרגו ו-22 נפצעו, ובנוסף לכך 6 ספינות טבעו ו-14 אלף אופנועים אבדו. הנזק מהירי ההוא ניכר גם כעת.

החות'ים טוענים: 40 הפצצות סעודיות בתוך שעות

בינתיים ממשיכים החות'ים ובעלי בריתם מצד אחד והממשלה התימנית ובעלי בריתה מהצד השני לדווח על התקדמויות והישגים שהם רושמים בשדה הקרב של מלחמת האזרחים המתחדשת. בין השאר דווח כי החות'ים מתקדמים בחזית המערבית של מחוז תעז שבדרום-מערב תימן, וכי כוחות הממשלה ממשיכים במבצע שלהם בחלק המזרחי של מחוז אל-ג'וף. גורמים חות'ים טענו בנוסף כי סעודיה ביצעה נגדם כ-40 תקיפות אוויריות בתימן בשעות האחרונות, בכלל זה במחוזות תעז, חודיידה, אל-ג'וף ומאריב.

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תיעוד שפרסמו החות'ים אתמול, לכאורה של רכב של כוחות הממשלה התימנית שאותו תקפו והעלו באש ( צילום: ANSARULLAH MEDIA CENTRE / AFP )

חיילי הצבא של מתנגדי החות'ים, הנתמך על-ידי סעודיה נוסעים לשדה הקרב, השבוע ( צילום: Media Centre Of The Yemeni Armed Forces/Handout via REUTERS )

מלחמת האזרחים בתימן, נזכיר, פרצה ב-2014 על רקע גל מחאות "האביב הערבי" בתחילת העשור שעבר, שהביאו ב-2011 להדחתו של הרודן עלי עבדאללה סאלח ששלט במדינה עשרות שנים. שלוש שנים לאחר מכן, ותוך ניצול חולשתה של הממשלה החדשה שהוקמה בתימן, פתחו המורדים החות'ים במתקפה נרחבת שבה השתלטו על הבירה צנעא. סעודיה ראתה בכך איום ישיר על ביטחונה ועל השפעתה האזורית, וב-2015 הקימה קואליציה צבאית של מדינות ערב ופתחה במבצע רחב שכלל אלפי תקיפות אוויריות, מצור ימי ואווירי ותמיכה בכוחות הממשלה התימנית, במטרה לבלום את התקדמות החות'ים ולהחזיר את הממשלה לשלטון.

אף שהקואליציה מנעה מהחות'ים להשתלט על כל תימן, היא לא הצליחה להביס אותם. החות'ים המשיכו לשלוט בצפון-מערב המדינה ושיגרו לאורך השנים טילים וכטב"מים לעבר ערים, שדות תעופה ומתקני נפט בסעודיה. במקביל, המלחמה הובילה לאחד המשברים ההומניטריים החמורים בעולם, עם כ-150 אלף הרוגים, והקואליציה הסעודית ספגה ביקורת בינלאומית חריפה על פגיעה באזרחים ובתשתיות. על רקע הביקורת הזו, סעודיה שינתה כיוון וב-2022 הגיעה עם החות'ים להסכם הפוגה – שינוי מסלול ששנה לאחר מכן התבטא גם בחידוש היחסים הדיפלומטיים עם איראן, שהייתה עד אז יריבתה המושבעת של סעודיה.

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מתקפה של החות'ים על כוחות הממשלה, בתיעוד שפרסמה לשכת התעמולה שלהם ( צילום: ANSARULLAH MEDIA CENTRE / AFP )