חוקרי יחידת ההונאות במשטרת מחוז המרכז עיכבו הבוקר (חמישי) לחקירה בכיר בבית החולים קפלן שברחובות, ושני בני אדם נוספים, בחשד לזיוף. הפרשה, שנחשפה בחודש שעבר, החלה כאשר הנהלת המרכז הרפואי מקבוצת כללית הגישה תלונה במשטרה, בחשד שבמסגרת מחקר מעבדתי שנערך במערך הקרדיולוגי של בית החולים, נלקחו דגימות דם ממטופלים ללא הסכמה, כפי שמחייב החוק.

אמבלונסים חדר מיון בית חולים קפלן ( צילום: יריב כץ )

בית החולים השעה אז מתפקידו את מנהל המערך הקרדיולוגי בבית החולים, פרופ' קובי ג'ורג', שעומד במוקד פרשה אחרת של חשד להסמכת מתמחים על בסיס רישום כוזב.

התלונה שהוגשה במשטרת רחובות הועברה לחקירה ביחידת ההונאה של משטרת מחוז מרכז. ממשרד הבריאות נמסר כי הוא קיבל ממנהל בית החולים דיווח על מאפייני התלונה שהוגשה למשטרה ועל הליך בדיקתה: "המשרד יפעל למיצוי הליך התלונה החמורה בתיאום עם המשטרה באמצעים העומדים לרשותו בכפוף לחוק", נמסר.

בית החולים מסר כי החשד עלה בעקבות ממצאים ראשוניים, והמשטרה התבקשה לבדוק את ההתנהלות במערך בעת ביצוע המחקר. במקביל לתלונה עדכנה ההנהלה את משרד הבריאות בחשד ובפעולות שננקטו, והחליטה על צעדים מיידיים נוספים. גורמים בבית החולים חוששים שמדובר בקצה הקרחון של פרשה חמורה מאוד.

בית החולים טרם פירט מהם הצעדים, וגם לא מסר פרטים על נושא המחקר, על התקופה שבה נערך, על מספר המטופלים שמהם נלקח דם ועל זהות העומדים מאחוריו. בבית החולים הדגישו כי הפעילות הרפואית במערך נמשכת. מטופלים שיש להם שאלות בנושא יכולים לפנות למוקד הייעודי שנפתח, בטלפון 08-9440245.